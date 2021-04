Perussuomalaiset on nyt suosituin puolue 19 prosentin kannatuksella, sdp:n kannatus putosi kaikista puolueista eniten.

Pääministeri Sanna Marinin sdp on Ylen kannatusmittauksen mukaan kolmanneksi suosituin puolue.­

Jos kuntavaalit järjestettäisiin nyt, perussuomalaiset olisi suosituin puolue 19 prosentin kannatuksella, selviää Ylen tänään julkaistusta kuntavaalien kannatusmittauksesta. Maaliskuun alussa puolueella oli 18,5 prosentin kannatus.

Toiseksi suurimman kannatuksen saa kokoomus 18,8 prosentin kannatuksella. Maaliskuun alussa puoluetta kannatti 18 prosenttia suomalaisista.

Vielä maaliskuun alussa suosituin puolue Ylen kuntavaaligallupissa oli Sdp.

Nyt pääministeripuolue on pudonnut kolmanneksi tuoreimmassa mittauksessa. Sillä on 18 prosentin kannatus, kun maaliskuun alussa sillä oli 19,5 prosentin kannatus. Pudotus on 1,5 prosenttiyksikköä, suurin kaikista.

Neljänneksi suurimman puolueen paikasta kisaavat keskusta (12,5 prosentin kannatus) ja vihreät (12,1 prosentin kannatus). Keskustan kannatus laski edellisestä gallupista, vihreiden hieman nousi.

Vihreiden jälkeen tulee vasemmistoliitto, jonka kannatus laski 1,3 prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin. Rkp:n kannatus ei muuttunut edellisestä mittauksesta, vaan pysyi 4,3 prosentissa. Kristillisdemokraattien kannatus parani hieman neljään prosenttiin, ja Liike Nytin kannatus laski 1,3 prosenttiin.

Taloustutkimus haastatteli 2 463 ihmistä Ylen kuntavaalimittaukseen.

Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta he äänestäisivät, jos kuntavaalit olisivat nyt. Puoluekantansa kertoi 1 617 haastateltua.

Haastattelut tehtiin 8.3.–30.3.2021.

Mittauksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.