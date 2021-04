STM:n rokotejakelua koskevassa muistiossa todetaan, että rokotteiden alueellinen kohdentaminen leikkaisi sairaalajaksoja merkittävästi pahimmilla epidemia-alueilla. Vastaavasti sairaalajaksot lisääntyisivät pienemmän ilmaantuvuuden alueilla.

Koronarokotteiden alueellinen kohdentaminen kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) suosituksen mukaisesti vähentäisi sairaalajaksoja merkittävästi, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön torstaina julkistamassa muistiossa.

Tällä hetkellä rokotteiden jakelu perustuu väestömäärään eikä siinä huomioida alueellista tautitilannetta.

Muistio on liitetty mukaan torstaina lausuntokierrokselle lähteneeseen rokotusasetuksen muutokseen. Muistioon liittyy esimerkkilaskelma, jolla asiaa avataan. Laskelma on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemä, ja se on ollut KRAR:n suosituksen pohjalla.

Jos rokotuksia painotettaisiin alueellisesti ja rokotuksia voitaisiin aloittaa viikossa 100 000, sairaalajaksojen määrä koko maassa putoaisi 2 399:stä 1 842:een eli hieman yli 23 prosenttia.

Koronaviruksen korkean ilmaantuvuuden alueella muutos olisi merkittävin, sillä jos rokottamista jatkettaisiin vanhaan malliin, sairaalajaksoja alkaisi siellä yli 1 800. Jos sen sijaan rokotteita painotettaisiin korkean ilmaantuvuuden alueelle, sairaalajaksojen määrä olisi silloin hieman yli 1 200 eli ne laskisivat yli kolmanneksella.

Keskimääräisen ja matalan ilmaantuvuuden alueilla sairaalajaksoja tulisi sen sijaan enemmän, kun rokottaminen näillä alueilla hidastuisi ja korkean ilmaantuvuuden alueella nopeutuisi. Keskimääräisen ilmaantuvuuden alueella sairaalajaksot lisääntyisivät kuusi prosenttia 470 jaksoon ja matalan ilmaantuvuuden alueella melkein 40 prosenttia 167 jaksoon.

Laskelma on teoreettinen, sillä siinä on oletettu korkean, keskimääräisen ja matalan ilmaantuvuuden alueet väestöltään yhtä suuriksi.

Muistiossa ehdotetaan alueellisen painotuksen tekemistä kolmella kriteerillä: siinä otetaan huomioon alueen väestön lukumäärä, edellisten viikkojen tapausmäärä ja edellisten viikkojen sairaalahoitoon joutuneiden määrä. Kun väestömäärä on yksi kriteereistä, kaikki alueet Suomessa saisivat edelleen rokotteita huolimatta siitä, onko niillä ollut koronatapauksia tai sairaalahoitoja edellisten viikkojen aikana.

Muistion mukaan alueellinen painotus johtaisi sairaalajaksojen mutta ei koronaviruksen tapausmäärien laskuun.

”Vasta väestön rokotuskattavuuden huomattava lisääntyminen myös nuoremmissa ikäryhmissä vaikuttaisi merkittävästi myös tapausmääriin ja epidemian etenemiseen”, muistio arvioi.

Koronarokotteiden alueellinen kohdentaminen hallituksen suunnitelmien mukaisesti koskisi enintään 650 000:ta rokoteannosta, arvioidaan muistiossa. Tarkka määrä selviäisi kuitenkin vasta myöhemmin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ovat linjanneet, että riskiryhmät tulee rokottaa ennen alueellisia painotuksia.

Nyt lausunnoille lähtevässä uudessa rokotejärjestystä koskevassa asetuksessa onkin kohta, jonka mukaan riskiryhmillä tulee olla mahdollisuus saada ensimmäinen rokote ennen kuin mitään kohdentamista voidaan tehdä. Kohdentaminen koskisi lisäksi ”osaa yksittäisistä rokote-eristä”, ei siis koko rokotejakelun mallia, kuten KRAR suositti.

Riskiryhmät on rokotettu THL:n arvion mukaan noin toukokuun puolivälissä. KRAR suositti alueellisen painotuksen tekemistä heti.

Hallitus on siis mahdollistamassa rokotteiden rajoitetun alueellisen kohdentamisen, mutta hyvin eri muodossa kuin KRAR:n suosituksessa.

STM:n muistiossa ei ole mainintaa siitä, että riskiryhmät tulisi rokottaa ennen alueellista painotusta.

Muistiossa nostetaan esiin logistisia ongelmia rokotejakelun muuttamisessa. Muistion mukaan alueellisella painotuksella voitaisiin päätöksenteon ajankohdasta riippuen vaikuttaa noin kuukautta myöhempään jakelutilanteeseen.

”Todennäköisesti jakelun muutokset kohdentuisivat aikaisintaan tilanteeseen, jossa ikääntyneet ovat jo laajasti rokotettu ja lääketieteellisten riskiryhmien rokotukset ovat jo pitkällä”, muistio arvioi.

Muistion mukaan rokotejakelun alueellinen painotus tulisi tehdä ensisijaisesti Astra Zenecan, Modernan ja jatkossa Janssenin kehittämien koronarokotteiden avulla. Janssen tarkoittaa Johnson & Johnsonin rokotetta, joka sai maaliskuun alussa myyntiluvan EU:n komissiolta. Toimitusten EU-alueella pitäisi alkaa myöhemmin keväällä.

Lausuntokierrokselle lähteneen esityksen mukaan painotuksen mahdollistava muutos olisi voimassa toukokuun loppuun. Kyseisellä aikavälillä näiden rokotteiden arvioitu toimitusmäärä olisi 980 000 kappaletta. Osa varattaisiin jo aloitettujen rokotusten toisiin annoksiin sekä jo annettujen rokotusaikojen toteuttamiseen.

”Nykyisen toimitusaikataulun mukaan kyseeseen tulisi lähinnä viikkojen 14–17 aikana Suomeen saapuvat, arviolta noin 120 000 annosta Astra Zenecan rokotetta ja mahdollisesti noin 30–50 000 annosta Modernan rokotetta”, muistiossa todetaan.

Viikko 14 on pääsiäisen jälkeinen viikko.

Muistion mukaan päätöksenteossa olisi huomioitava se, että THL on keskeyttänyt Astra Zenecan rokotteen käytön alle 65-vuotiailla kunnes rokotuksen mahdolliset haittavaikutukset on selvitetty. Lisäksi muistion mukaan Biontech-Pfizerin rokotteen jakelun muuttaminen aina alueellisen tautitaakan mukaan on selvästi vaikeampaa.

Husin mallinnuksista vastaava kehittämisjohtaja Visa Honkanen sanoo, että Hus on saanut omissa laskelmissaan suurin piirtein samanlaisia tuloksia kuin THL.

Laskelmat ovat Honkasen mukaan vielä alakanttiin, koska niissä ei ole huomioitu laumasuojan vaikutusta.

Tällä hetkellä Husissa on sairaalassa noin 80–85 koronapotilasta, joista noin 25–30 on tehohoidossa. Husin laskelmien mukaan siirtyminen KRAR:n suosituksen mukaiseen alueelliseen rokotejakelun painottamiseen tarkoittaisi, että tehohoitoon tulisi joka päivä yksi potilas vähemmän. Se tarkoittaisi yhteensä noin 60:tä tehohoitopotilasta vähemmän, jos aikuisväestö on rokotettu kesäkuuhun mennessä. Honkasen mielestä tämä rokoteaikataulu on optimistinen.

”Jos kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän suositusta noudatettaisiin, säästäisimme arviolta noin 50–60 ihmistä raskaalta tehohoidolta kahden kuukauden aikana. Se tarkoittaisi myös noin kuuden ihmishengen säästymistä”, Honkanen sanoo.

Hänen mukaansa kuusikymmentä tehohoitojaksoa tarkoittaa arviolta noin 1 800:aa hoitajatyöpäivää eli 45 hoitajan työpanosta.

”Tämä kuvastaa hyvin sitä, miksi teho-osastojen täyttyminen aiheuttaa ongelmia työvoiman saatavuuden suhteen.”

Muistiossa todetaan, että Biontechin ja Pfizerin rokote on mahdollisen alueellisen kohdentamisen ulkopuolella. Se jaettaisiin kaikille sairaanhoitopiireille aiemman mallin mukaisesti.

Muistiossa kerrotaan, että Biontech ja Pfizer jakelevat rokotteet suoraan hieman yli pariinkymmeneen sairaala-apteekkiin ja lääkekeskukseen, joissa on –70 asteen syväjäävarastointi. Pfizerin EU-maita koskevan valmistus- ja kuljetuslogistiikan takia toimituspaikkojen rokotemäärät pitää ilmoittaa yhtiölle vähintään kolme viikkoa ennen toimituksia.

Astra Zenecan ja Modernan rokotteet tulevat ensin THL:n sopimustukkukaupan keskusvarastoon, josta ne jaellaan noin 60 sairaala-apteekkiin ja lääkekeskukseen. Näiden rokotteiden toimitusten muuttaminen on muistion mukaan joustavampaa, ja aluejakoa voidaan muuttaa nopeammin.

THL:n arvion mukaan huhtikuun puolenvälin ja toukokuun lopun välisenä aikana Suomeen tulee yhteensä noin kaksi miljoonaa annosta koronarokotetta. Suomeen tulevien rokotemäärien odotetaan nousevan viimeistään huhtikuun alussa nykyisestä noin 125 000 annoksesta viikossa noin 200 000 annokseen viikossa.

Touko–kesäkuun aikana rokotemäärien odotetaan olevan jo noin 400 000 rokoteannosta viikossa. Kaikkien 70 vuotta täyttäneiden arvioidaan saaneen mahdollisuuden yhden rokoteannoksen ottamiseen huhtikuun puoleenväliin mennessä ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien 3–4 viikkoa myöhemmin.

Muun väestön eli kaikkien 16 vuotta täyttäneiden arvioidaan saavan halutessaan ensimmäisen rokoteannoksen kesä–heinäkuun vaihteeseen mennessä.