Lehtitietojen mukaan VTV:n tarkastustoiminta on surkastunut – Puhemies Vehviläinen: Asiaa käydään läpi eduskunnassa pääsiäisen jälkeen

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) pitää selvänä, että korona-ajan kiire ja paine ovat näkyneet ongelmina eduskuntaan tulevan lainsäädännön laadussa.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) sanoo aikovansa keskustella Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV) liittyvistä uusimmista tiedoista eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kanssa pääsiäisen jälkeen.

Iltalehti ja Ilta-Sanomat kertoivat perjantaina, että pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin kaudella VTV:n varsinainen tarkastus- ja valvontatoiminta ovat surkastuneet.

Tytti Yli-Viikari­

Ilta-Sanomien mukaan viime vuonna valtion varojen käyttöön liittyvään tuloksellisuus­tarkastukseen käytettiin 48 prosenttia vähemmän henkilötyöpäiviä kuin vuonna 2016. Iltalehden mukaan tarkastustoimintaa on muokattu tarkastuskohteiden johdolle mieluisammaksi.

Vehviläinen kuvaa varsinaisen tarkastustoiminnan vähentymisen näyttäviä grafiikoita ensi katsomalta hämmentäviksi.

”On selvää, että nämä graafit ovat kiinnostavia ja on syytä selvittää, onko eduskunnan tarkastusvaliokunnassa kiinnitetty tähän huomiota ja minkälainen keskustelu on käyty.”

Hän ei kuitenkaan halua toistaiseksi ottaa yksityiskohtaista kantaa tietoihin tai siihen, missä määrin niihin olisi pitänyt reagoida eduskunnassa, sillä hän kokee, ettei tunne asian taustoja riittävästi.

”On varmasti syytä keskustella siitä, mitä tässä on taustalla.”

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) sanoi perjantaina HS:lle, ettei varsinaisen tarkastustoiminnan vähentyminen ole tullut esiin Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n toimintaraporteissa tai henkilöstön kuulemisissa, joiden kautta valiokunta saa tietonsa.

VTV:n johtaja Mikko Koiranen selitti STT:lle tarkastustoiminnan vähenemistä toiminnan luonteen muuttumisella. Hän myös kiisti raporttien sensuroinnin.

Vehviläinen kommentoi asiaa tuulisen viikon päätteeksi.

Eduskunta päätti pääsiäisen alusviikolla aloittaa prosessin VTV:n pääjohtajan Yli-Viikarin pidättämiseksi virasta keskusrikospoliisin käynnissä olevan esitutkinnan ajaksi.

Kyse on poikkeuksellisesta tapauksesta, jonka kaltaista ei ole aiemmin nähty eduskunnassa.

Yli-Viikarin rahankäyttö ja toiminta – muun muassa matkustus- ja edustuskulut sekä stailauspalvelujen hankinta – on ollut viime aikoina laajasti julkisuudessa.

VTV on valtiontalouden rahankäyttöä valvova ylin elin. Sen tehtävä on tarkastaa taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta muun muassa valtion viranomaisissa, liikelaitoksissa ja rahastoissa.

VTV:tä taas valvoo eduskunnan tarkastusvaliokunta ja eduskunnan tilintarkastajat.

Olisiko eduskunta jollain tapaa voinut paremmin valvoa valtiontalouden valvojaa? Onko kyseessä siis myös eduskunnan epäonnistuminen?

”En minä osaa suoralta kädeltä vastata tähän”, Vehviläinen sanoo.

Tarkastusvaliokunta otti VTV:ssä esiin tulleet epäselvyydet tarkasteluunsa helmikuussa, kun Yli-Viikarin tapaus oli tullut julkisuuteen. Mietintöä asiasta valmistellaan parhaillaan.

”Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tehtävä ei ole käydä kuittisulkeisia, niin se ei voi olla”, Vehviläinen sanoo.

Vehviläinen korostaa VTV:n eduskunnasta riippumatonta asemaa, joka on turvattu perustuslaissa.

Hänen mukaansa pahimman pölyn laskeuduttua olisi kuitenkin hyvä arvioida, täyttääkö eduskunnan valvontatyö itsenäisen viraston suhteen yleisellä tasolla tehtäväänsä.

”Ajattelen aina niin, että kun on kriisi päällä, niin on vaikeaa tehdä tasapainosta arviota. Mutta tilanteen rauhoituttua pitää katsoa, miten asia on.”

Hän ei ota tarkemmin kantaa siihen, millaisia mahdolliset muutostarpeet voisivat olla, jos niitä on.

Eduskunta on ollut pääsiäisen alusviikolla todellisen uutismyrskyn silmässä.

Kansliatoimikunnan aloittaman VTV-prosessin lisäksi perustuslakivaliokunta ilmoitti vaativansa niin suurta remonttia liikkumisrajoitukset mahdollistavaan lakiesitykseen, että hallitus veti sen pois.

Kyse ei ollut ensimmäisestä kerrasta, kun korona-ajan laki ajautui vaikeuksiin eduskunnassa. Vastaavan täystyrmäyksen sai esimerkiksi rajojen negatiivisiin testituloksiin liittyvä laki viime syksynä.

Puhemies Vehviläinen pitää selvänä, että korona-ajan kiire ja paine ovat näkyneet ongelmina eduskuntaan tulevan lainsäädännön laadussa.

”Totta kai se näkyy, ei sitä varsinaisesti hallituksen puoleltakaan kiistetä”, Vehviläinen sanoo.

Puhemiehen roolissa Vehviläinen ei juuri kommentoi yksittäisten lakien sisältökysymyksiä.

Liikkumisrajoituksista hän toteaa silti puhemiehenä ymmärtävänsä perustuslakivaliokunnan kannan siitä, että vaihtoehtoisia malleja ei tutkittu riittävästi ja tavoitteita toteutettiin väärillä toimenpiteillä.

Samalla Vehviläisellä riittää ymmärrystä hallitukselle ja lakeja valmisteleville virkamiehille.

”Koronaan liittyvät rajoitukset ovat niin poikkeuksellisia, ettei sellaisia ole tehty aiemmin. Ajattelen, että olipa minkälainen hallituspohja tahansa, niin kyllä näissä vaikeutensa olisi”, hallituspuolue keskustaa edustava Vehviläinen uskoo.

Hän myös muistuttaa, että lainvalmistelussa on ollut ongelmia aiempienkin hallituksien aikana. Tästä syystä esimerkiksi lainsäädännön arviointineuvosto perustettiin Juha Sipilän hallituskaudella.

”Kaikkina aikoina ministerin tehtävät ovat todella vaativia. Nyt kun on tällainen aika, olen monen ministerin jaksamisesta ihan oikeasti huolissani.”

Esimerkiksi oikeusoppineet ovat esittäneet kritiikkiä siitä, että valtioneuvoston laillisuusvalvonnan, käytännössä oikeuskanslerin, olisi pitänyt havaita liikkumisrajoituslain puutteet jo ennalta. Vehviläinen ei ota kantaa tähän keskusteluun.

Mitä aikapaineeseen tulee, hän muistuttaa, että normaalioloissa eduskuntaan tulevien hallituksen esitysten lausuntoaika olisi puolestatoista kuukaudesta kahteen kuukauteen. Nyt tahtia on jouduttu pitämään huomattavasti nopeampana, jotta koronakriisin edellyttämiä rajoituksia saataisiin säädettyä.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen kuvaa itseään korona-ajan puhemieheksi. Vehviläinen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 19. maaliskuuta 2021.­

57-vuotias pitkän linjan kansanedustaja ja kaksinkertainen ministeri Vehviläinen nousi eduskunnan puhemieheksi Matti Vanhasen (kesk) siirryttyä valtiovarainministeriksi viime kesäkuussa. Hänen kautensa on ollut selvästi erilainen kuin edeltäjillä samassa roolissa.

Puhemies on tasavallan arvojärjestyksessä toinen presidentin jälkeen, ja tavallisesti arkeen kuuluu nuijan koputuksen lisäksi merkittävä määrä juhlavaa edustamista.

Nyt kaikki se on poissa. Teams on tilalla.

”Jos ajattelee, että puhemiehen tehtävässä voi olla jotain glooriaakin, niin minulla ei ole käynyt ketään vieraitakaan. Hoidan kaikki tilaisuudet etänä, kaikki kansainväliset tapaamisetkin ovat etätapaamisia”, Vehviläinen kertoo.

Vehviläinen kutsuu itseään korona-ajan puhemieheksi, sillä koronaviruksen torjuntaan liittyvä lainsäädäntötyö on määritellyt voimakkaasti hänen kauttaan. Vehviläisen pöydällä ovat jatkuvasti myös eduskunnan omat koronakäytännöt. Niitä on tiukennettu kerran toisensa jälkeen.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen eduskunnan ravintolassa. Jokaisessa pöydässä saa koronarajoitusten vuoksi istua vain yksi ihminen, tuoleja on siksi viety pois.­

Puhemies sanoo, että eduskunnan toimintakyvyn turvaaminen on hyvin olennaisessa roolissa hänen työssään.

”Meillä pitää olla koko ajan se tilanne, että eduskunta pystyy päätöksentekoon ja parlamentarismi toimii.”

Esimerkiksi yhden eduskuntaryhmän tai valiokunnan laaja altistus tai sairastuminen panisi päätöksenteon sekaisin.

Toistaiseksi varautumistyö on onnistunut verraten hyvin. Eduskunnassa on havaittu 12 koronatartuntaa, kun sekä edustajat että muu henkilökunta luetaan mukaan. Kaikki tartunnat ovat tulleet talon ulkopuolelta, eikä eduskunnan sisällä ole levinnyt yhtäkään tartuntaketjua.

Täysin tunnollisesti kaikki Arkadianmäelläkään eivät kuitenkaan ole onnistuneet noudattamaan rajoituksia. Niin maskien käytöstä täysistunnossa kuin esimerkiksi turvaväleistä kuppilassa on jouduttu joissain tapauksissa huomauttamaan.

Tuolien vähentäminen kuppilasta ”edisti asiaa”, Vehviläinen sanoo.

”Yleisesti kyllä kohtalaisen hyvin noudatetaan rajoituksia.”

Lainsäädäntötyön suhteen korona-aika on ollut hallituksen lisäksi kovaa myös eduskunnalle. Lakeja on viety nopeimmillaan läpi noin viikossa, ja välillä paine on ollut kova.

Aiemmin tänä keväänä Vehviläinen ja eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolainen kirjelmöivät aikataulupaineesta pääministeri Sanna Marinille, muille ministereille ja oikeuskanslerille. Viesti oli, että eduskunta ottaa lakien säätämiseen tarvitsemansa ajan, eikä hallitus voi sitä asettaa.

Lue lisää: Eduskunnan puhemies moitti kovasanaisesti pääministeri Sanna Marinia – mutta mikä oli kirjeen todellinen motiivi?

Vehviläisen mukaan keskustelu sai liian suuret mittasuhteet julkisuudessa. Vastaaviin viestinvaihtoihin ei hänen mukaansa ole tarvinnut palata. Puheyhteys hallitukseen ja pääministeriin on hyvä, hän sanoo.

Vehviläinen kuitenkin muistuttaa, että myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on joutunut kiinnittämään aikataulupaineeseen huomiota.

Perustuslakivaliokunta huomautti lainsäädännön aikataulusta sekä liikkumisrajoitusten että tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen yhteydessä.

Vehviläisen mukaan sekä virkamiehet että poliitikot pyrkivät ennakoimaan lainsäädännön etenemistä yhdessä mahdollisimman pitkälle.

”Kieltämättä koronatilanne on tehnyt sen, että se ei aina ole onnistunut. Parhaansa kaikki yrittävät.”

Koronalakeja säädettäessä, myös liikkumisrajoituksien kohdalla, keskustelua on käyty myös perustuslain tulkinnasta ja lainsäädännön jäykkyydestä.

Yksi toistuvasti esiin nouseva näkökulma on, että suomalainen järjestelmä, jossa lakien perustuslaillisuutta valvotaan ennalta, tekee järkevien toimien toteuttamisen kohtuuttoman vaikeaksi tai hitaaksi.

Monissa maissa perustuslaillisuutta valvoo perustuslakituomioistuin lakien hyväksymisen jälkeen. Vehviläinen ei kannata Suomen järjestelmän muuttamista tähän suuntaan.

”Minusta perustuslakivaliokunta on se oikea paikka.”

Hän nostaa silti esiin esimerkiksi oppositiopuolue kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowiczin esillä pitämät näkemykset ja sanoo ymmärtävänsä niitä.

Zyskowicz on pitänyt viime aikoina eduskunnassa isoa ääntä suomalaisen perusoikeustulkinnan turhasta tiukkuudesta.

Viimeksi rajojen pakkotestausta koskeneen lain käsittelyn yhteydessä hän moitti, että suomalaisessa ”ylikireässä” perusoikeus- ja perustuslakitulkinnassa asioita tarkastellaan vain yhden perusoikeuden näkökulmasta eikä tehdä perusoikeuspunnintaa, jossa toiseen vaakakuppiin asetettaisiin muiden ihmisten – tässä tapauksessa kaikkien sairastuvien – perusoikeudet.

Vehviläinen toivoo korona-ajan helpotettua pohdintaa perustuslain roolista ja tulkinnasta suomalaisessa järjestelmässä.

”Rauhallisempana aikana olisi hyvä käydä keskustelua siitä, miten tätä perusoikeuspohdintaa meillä tehdään.”