Maailman valtiovarain­ministerit puivat ilmastotoimia – Vanhanen: ”Pyörä on pyörimässä oikeaan suuntaan”

Yhdysvallat liittyi jäseneksi valtiovarainministerien ilmastokoalitioon.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) arvioi, että valtiovarain­ministereillä ja keskuspankeilla ympäri maailman on nyt vahva sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjumiseen ja konkreettiseen ilmastotyöhön.

Vanhanen johti tiistaina puhetta kansainvälisessä valtiovarainministerien ilmastokoalition kokouksessa. Mukana koalitiossa on noin 60 maata ja noin 20 kansainvälistä organisaatiota.

”Jokaisesta käytetystä puheenvuorosta heijastui vahva herääminen ja sitoutuneisuus ilmastonmuutoksen vastaisiin ja sitä ehkäiseviin toimiin. Se oli kokouksen pääviesti”, Vanhanen sanoi tapaamisen jälkeen.

”Pyörä on pyörimässä oikeaan suuntaan.”

Ilmastokoalitio perustettiin huhtikuussa 2019 Washingtonissa. Suomi oli aloitteellinen asiassa. Yhteistyön perustana ovat niin sanotut Helsingin periaatteet.

Koalitio pyrkii tuomaan ilmastonmuutoksen osaksi talouspolitiikan ja rahoitusratkaisujen suunnittelua, sillä valtiovarainministerit ovat verotuksen ja menoehdotusten kautta asiassa avainroolissa.

Konkreettisia päätöksiä kokouksissa ei tehdä. Sen sijaan osallistujat jakavat ajatuksiaan ja antavat Vanhasen sanoin ”vertaistukea” toisilleen.

Tiistaina asialistalla oli talouden elpyminen koronapandemian jäljiltä sekä talouskasvu ja siirtymä hiilineutraaliin talouteen. Lisäksi keskusteltiin muun muassa valtiovarain­ministerien ja keskuspankkien roolista ilmastoriskien hallinnassa.

Vanhasen mukaan yksi etätapaamisen viesteistä oli, että koronapandemian jälkeisessä elvytyksessä vihreä siirtymä – esimerkiksi uusiutuva energia ja energian säästäminen – on painopiste kaikkialla maailmassa.

”Tämä on hirveän tärkeä viesti myös alan teollisuudelle ja palveluille, että tämän alan kysyntää maailmalla tulee olemaan lähivuosina.”

”En muista kuka sanoi tässä kokouksessa, että kyse ei ole miljardeista vaan tuhansista miljardeista, joita investointeina tullaan näille sektoreille lähivuosina suuntaamaan.”

Uudeksi jäseneksi koalitioon liittyi nyt muun muassa Yhdysvallat, joka entisen presidentin Donald Trumpin aikana irtautui Pariisin ilmastosopimuksesta. Vallanvaihdon myötä se on liittynyt takaisin sopimukseen.

Vanhanen piti merkittävänä, että Yhdysvallat on nyt halukas kansainväliseen ilmastoyhteistyöhön. Huhtikuussa se on järjestämässä ilmastohuippukokouksen, jonka yhteydessä sen on määrä kertoa vuoden 2030 päästövähennystavoite, Vanhanen kertoi.

”Yhdysvallat on kuitenkin niin valtavan tärkeä tekijä kansainvälisessä politiikassa, talouspolitiikassa ja teknologian kehittämisessä, että heidän roolinsa myös ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on äärimmäisen tärkeä.”

Myös Kiina piti kokouksessa puheenvuoron tarkkailijan asemasta. Se ei ole vielä ilmaissut halukkuuttaan liittyä koalitioon, mutta Vanhasen mukaan Kiinakin korosti vahvempien ilmastotoimien tarvetta.

Kiina on kertonut tavoittelevansa hiilipäästöjen kasvun loppumista ennen vuotta 2030. Hiilineutraaliksi se aikoo ennen vuotta 2060.