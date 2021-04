VTV:n tarkastus­päällikkö: Virastolle on valittava uusi pää­johtaja pian, ”löyhää rahan­käyttöä on ollut liikaa”

VTV:n tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen vaatii Twitterissä muun muassa, että viraston perustehtävä, tarkastus ja valvonta, nostetaan takaisin keskiöön.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on keskellä poikkeuksellista kriisiä.­

Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) on valittava uusi pääjohtaja pian, kirjoittaa VTV:n tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen Twitterissä.

”Virastolla on sijaisjärjestelyt, mutta sijaisella ei ole eduskunnan mandaattia toimia riippumattomasti tarkastustyössä tai tehdä strategisia muutoksia. Jos virastoon halutaan uudistuksia, tarvitaan eduskunnan valitsema pääjohtaja”, hän kirjoittaa.

Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä käsitellä huomenna nykyisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin pidättämistä virastaan. Tätä koskeva prosessi aloitettiin viime viikolla.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta käsittelee VTV:n toimia tänään keskiviikkona. Jos Yli-Viikari haluttaisiin erottaa tehtävästään, sen voisi tehdä eduskunnan täysistunto. Erottamisesta voidaan äänestää sen jälkeen, kun tarkastusvaliokunnan mietintö asiasta on valmistunut.

VTV on keskellä poikkeuksellista skandaalia, joka alkoi Yli-Viikarin laajoista työmatkoista ja lentopisteiden käytöstä. Lisäksi keskusrikospoliisi tutkii tapausta, jossa VTV:n virkamiehelle on maksettu palkkaa sillä ehdolla ettei hän tee töitä. Epäilynä on Yli-Viikarin lisäksi lakiasiainjohtaja Mikko Koiranen.

Kierrokset kovenivat entisestään, kun Iltalehti ja Ilta-Sanomat kertoivat perjantaina, että Yli-Viikarin kaudella VTV:n varsinainen tarkastus- ja valvontatoiminta ovat surkastuneet.

VTV on valtiontalouden rahankäyttöä valvova ylin elin. Sen tehtävä on tarkastaa taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta muun muassa valtion viranomaisissa, liikelaitoksissa ja rahastoissa.

VTV:n luottamusmies, viraston johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki sanoi A-studiossa tiistaina, että viraston tulisi olla ”esimerkillinen toimija”, koska se tarkastaa muita virastoja ja laitoksia.

”Kyllä tämä on kova isku viraston maineelle”, hän sanoi.

”Tähän ei enää yksittäisen henkilön vaihdokset riitä vaan tarvitaan rakenteellisiakin muutoksia.”

VTV:n päällikkö Perkinen esittää pitkässä Twitter-ketjussa useita ratkaisuja VTV:n ongelmiin.

”Kulukurin on tiukennuttava ja kustannustietoisuuden parannuttava. Löyhää rahankäyttöä on ollut liikaa. Joka seminaariin ei tarvitse mennä. Edustuskuvia voi ottaa yhdet. Konsulttiapua voi ostaa harkitummin. Työpäivän hintaa on seurattava tarkemmin”, hän kirjoittaa.

Perkinen toivoo myös, että VTV:n ja sitä valvovan eduskunnan tarkastusvaliokunnan suhde määriteltäisiin uudestaan.

”TrV [tarkastusvaliokunta] aloitti v. 2007 ja sillä ja virastolla on ollut hyvä suhde. Skandaali näytti, että suhde on saattanut olla liiankin hyvä. On luotettu ja uskottu, kun olisi voitu kysyä ilkeitäkin kysymyksiä.”

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) sanoi HS:lle tiistaina, ettei VTV:n henkilöstön kuulemisista ei ole käynyt ilmi, että varsinainen tilien ja tuloksellisuuden tarkastustoiminta olisi virastossa romahtanut.

Asia lukee myös VTV:n toimintakertomuksessa, mutta Alanko-Kahiluodon mukaan tarkastusvaliokunta ”työskentelee eduskunnan tilintarkastajien kertomusten pohjalta, ja ne ovat aina olleet niin sanotusti puhtaita”.

VTV:n Perkinen vaatii myös, että viraston perustehtävä, tarkastus ja valvonta, nostetaan takaisin keskiöön.

”Ei voi olla niin, että kaikenlainen muu on tosi tärkeää ja se vähentää aina tarkastuspäiviä, vaikka tarkastus on perustuslaissa virastolle säädetty tehtävä.”

VTV:n vuoden 2020 tilinpäätöksestä käy ilmi, että tarkastus- ja valvontatoimintaan käytettiin viime vuonna 40 henkilötyövuotta, kun kaksi vuotta aiemmin luku oli ollut 48 henkilötyövuotta. Sen sijaan tukitoimintojen henkilötyövuosiluku oli noussut 34:stä 42:een.

Pääjohtaja Yli-Viikari kirjoitti blogissaan tiistaina, että tarkastukseen käytetyt työtunnit eivät yksinään kerro työn vaikuttavuudesta.

”Tarkastusalan menetelmät kehittyvät ja tarkastuskysymykset ovat aiempaa laaja-alaisempia. Tiedon hyödyntäjät tarvitsevat kokonaisnäkemystä ja ennakoivaa otetta”, hän kirjoitti.

”Tarkastajan tuottama lisäarvo on tämän kyvyssä kulkea hallinnon rinnalla ja tukea hallintoa uudistumisessa ja toiminnan kehittämisessä alati muuttuvassa tilanteessa.”

Hänen mukaansa ”vaikuttavuustyöhön” kuuluu myös asiantuntijalausuntojen ja artikkeleiden kirjoittamista, verkostoissa tiedon esille nostamista, eri toimijoiden kanssa keskustelua ja puheenvuorojen pitämistä.