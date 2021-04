Hallitus neuvottelee keskiviikkona rajoitteiden purkamissuunnitelmasta. Toistaiseksi suunnitelmassa ei ole yhtään tarkkaa päivämäärää.

Hallitus neuvottelee keskiviikkoiltana, milloin ja missä järjestyksessä Suomi alkaa purkaa koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia.

Valtioneuvoston kanslia ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä eri ministeriöiden virkamiehet ovat valmistelleet suunnitelman, jonka uusin versio jaetaan tänä aamuna ministereille.

HS:n tietojen mukaan tällä hetkellä suunnitelmassa ei ole yhtään tarkkaa päivämäärää, mutta niitä todennäköisesti tulee illan neuvottelussa.

Suunnitelmasta on määrä kertoa julkisuuteen torstaina. Sitä ennen hallitus kertoo aikeistaan oppositiopuolueille.

HS:n tietojen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) on halunnut päivämääriä, mutta virkamiehet ja avustajat eivät ole kannattaneet tarkkoja päivämääriä, koska kukaan ei pysty varmuudella ennustamaan virustilanteen etenemistä.

HS:n saamien tietojen mukaan suunnitelma lähtee siitä, että viimeistään heinäkuun aikana rajoituksia olisi purettu jo niin, että kesän vietto sujuu varsin normaalisti.

Tosin tämä tarkoittaa edelleen tarkkojen hygieniasääntöjen ja maskien käyttöä eli kesä ei tule olemaan samalla tavalla normaali kuin ennen koronapandemiaa.

Juhannuskin voi olla jo suhteellisen normaali, mutta silloin isoja tilaisuuksia tuskin voi vielä järjestää.

Kaikki kuitenkin riippuu siitä, kuinka virus käyttäytyy ja tuleeko uusia muunnoksia, jotka muuttavat suunnitelmaa.

Päivämäärien asettaminen on vaikea myös siksi, että kesän kynnyksellä virustilanne todennäköisesti on vaikeampi kuin ennen viime kesää, viruksesta on liikenteessä arvaamattomia muunnoksia ja ihmiset ovat väsyneitä koronarajoituksiin.

Alustavien tietojen mukaan tarkoitus on, että viimeistään heinäkuussa kaikki halukkaat aikuiset suomalaiset olisivat saaneet ainakin yhden rokoteannoksen, mikäli rokotteiden saatavuudessa ei tule ongelmia.

Ensimmäisenä toukokuussa avataan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia koulu- ja muita rajoituksia sekä julkisia palveluja kuten kirjastoja.

Esimerkiksi koulujen avaamisesta päättävät lopulta kunnat ja aluehallintaviranomaiset eli hallituksen linjaukset ovat vain suosituksia.

Myös harraste- ja liikuntatilojen avaaminen tapahtuisi varsin aikaisessa vaiheessa mahdollisesti touko- ja kesäkuussa, mutta aikataulu selviää illan neuvotteluissa tarkemmin.

Rajoitusten avaamisessa on tarkoitus edetä portaittain, jotta toimien vaikutus viruksen ilmaantuvuuteen ehditään todeta ennen seuraavan rajoituksen poistoa.

Tapahtumien osalta suunnitelmassa tiettävästi edetään paljolti sen mukaan, mitä erillisessä opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtuma-alan tapahtumien avaamissuunnitelmassa maaliskuussa todettiin.

Tapahtuma-alan avaamisista yritetään sovittaa muiden avaamisten kanssa niin, ettei kaikkea avata yhtä aikaan. Tarkoitus on myös välttää ainakaan pitkään tilanne, jossa baarit ovat auki, mutta kulttuuritilaisuuksiin ei voi osallistua.

Yhden suunnitelmaversion mukaan tapahtumia voisi järjestää toukokuun loppupuolella suurin piirtein samalla tavalla kuin viime syksynä. Kesäkuussa olisi mahdollista järjestää hiukan isompia tilaisuuksia tiukoin terveyssäännöin.

Isojen festivaalien järjestämisen tarkoin terveyssäännöin saattaa olla mahdollista viimeistään elokuussa, mutta mahdollisesti jo heinäkuussa. Festivaaleihin liittyy kuitenkin suuria terveysriskejä. Niissä voi sadat tai jopa tuhannet saada tartunnan ja tartuntojen jäljittäminen on vaikeaa.

Nämä alustavat tiedot saattavat muuttua illan neuvottelussa.

Rajoituksista luopumiset riippuisivat merkittävästi siitä, millainen taudin ilmaantuvuus on ja kuinka paljon kansalaisia on rokotettu.

Tämän hetken suunnitelman mukaan ravintoloiden täyssulku pahimmilla koronavirusalueilla loppuu 18. huhtikuuta. Sen jälkeen vaikeimmilla alueilla ravintolat saisivat olla auki kello 18 saakka. Tätä koskevat lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä.

Laki olisi voimassa kesäkuun loppuun, mutta ravintoloita voidaan alkaa avata selvästi jo ennen sitä, mikäli virustilanne sen mahdollistaa.

Suunnitelma voi muuttua, mikäli virustilanne pahenee.

HS:n tietojen mukaan matkustuksen osalta Suomi odottaa vielä EU:n yhteisiä linjauksia esimerkiksi yhteisestä vihreästä passista.

Suomeen pääsyä tullaan rajoittamaan vielä pitkään. Suunnitelmien teko on vaikeaa, sillä matkustaminen riippuu paljolti siitä, millainen virustilanne muualla maailmassa on. Matkustuksessa rajoitukset tulevat jatkumaan todennäköisesti loppuvuoteen saakka.

Suomessa ei ole ainakaan vielä tarkoitus käyttää hyväksi valmisteilla olevaa rokotetodistusta tai -passia kuten Tanskassa.

Tämä linjaus perustuu osin viime syksyyn, jolloin hallituksessa tultiin siihen tulokseen, että ihmisten pääsyä julkisiin tiloihin ei voi estää todistuksilla.