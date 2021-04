Toistaiseksi Suomi aikoo käyttää passia hyväksi vain matkustamisessa. Hallitus selvittää, voisiko todistusta käyttää myös rajojen sisäpuolella.

Hallitus julkaisi perjantaina alustavan suunnitelman siitä, kuinka Suomi kevään ja kesän aikana alkaa purkaa koronarajoituksia.

Jo ennen suunnitelman julkistamista kokoomus haukkui sen. Puolueen mielestä siinä ei käytetä riittävästi hyväksi niin sanottua koronapassia, kun eri palveluja ja tapahtumia avataan.

Rokotepassilla tai -todistuksella kansalainen voisi todistaa, että hän on saanut rokotteen koronavirusta vastaan.

Siihen voidaan myös kirjata, jos passin haltija on sairastanut koronan tai että hänellä on tuore negatiivinen koronatestitulos. Tanskassa kampaamoihin ei edes pääse ilman koronapassia.

Suomessa todistusta on valmisteltu helmikuusta lähtien, ja sen on tarkoitus olla valmiina käyttöön toukokuussa. Palvelun kehittämiseen on varattu rahaa 3,5 miljoonaa euroa.

Osa perustuslakiin perehtyneistä oikeusoppineista on sanonut, että koronapassi voi asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan palvelujen suhteen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi torstaina Ylen A-talkissa, että puheet koronapassin syrjivyydestä ovat sosialismia.

”Kyse on perustuslain tulkinnassa. Minusta tässä ei ole mitään syrjivää. Onko sitten oikein, ettei kukaan pääse teatteriin, kukaan ei pääse ravintolaan tai kirjastoon eikä näyttelijä pääse töihin. Minusta se on syrjivää”, Orpo sanoi.

”Tässä perustuslain syrjivyystulkinnassa on kyse oikein klassisesta sosialistisesta tulkinnasta, jossa mieluummin kaikilla on kurjaa kuin että puolella porukasta voisi mennä paremmin rokotepassin takia.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että sovelluksesta olisi apua, jotta etenkin tapahtumia voisi avata edes joillekin ensin sen sijaan, että niitä ei voi järjestää lainkaan.

”Ei meillä perustuslaillista analyysiä ole tehty, ja vain hallitus voi valmistella, miten avaaminen juridisesti onnistuu”, Mykkänen sanoo.

Hän muistuttaa, että monien palvelujen tarjoajat asettavat jo nyt erilaisia kriteerejä. Hän mainitsee esimerkkeinä Linnanmäen paino- ja pituusrajat ja lentoyhtiöiden matkustajille asettamat kriteerit.

”Monissa palveluissa on hyväksytty sääntö, ettei sairaana saa osallistua”, hän lisää.

Perjantaina pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiedotustilaisuudessa ottavansa mieluusti vastaan ehdotuksia, miten rokotepassia voisi käytännössä käyttää muuten kuin matkustamisessa ja EU:n yhteisillä säännöillä.

Marin sanoi, että hallitus selvittää, voisiko todistusta käyttää rajojen sisäpuolella.

”Ehkä suurimmat kysymykset liittyvät siihen, millä tavalla tämä käytännössä toteutettaisiin. Olisiko ajatus se, että osalta kansalaisista suljettaisiin palvelu pois sen takia, ettei heitä ole rokotettu?”

Hallituksen lähtökohta on, että avattavat paikat ovat avoinna kaikille riippumatta siitä, onko heitä rokotettu, Marin sanoi.

Exit-suunnitelmassa suhtaudutaan kielteisesti rokotepassin käyttöön kotimaassa.

”Hallitus on käsitellyt rokotustodistuksen teknistä valmistelua jo helmikuussa 2021 ja todennut, ettei sille tässä vaiheessa luoda kansallista käyttötarkoitusta, mutta sille odotetaan olevan käyttöä matkustamisessa”, suunnitelmassa sanotaan.

Muun muassa Helsingin yliopiston julkisoikeuden professori Toomas Kotkas on suhtautunut koronarokotetodistukseen kriittisesti.

”Nämä molemmat ovat juridisesti mahdottomia niin kauan kuin koronarokotuksen ottaminen ei ole pakollista”, Kotkas sanoi HS:ssä tammikuussa.

Kotkas kirjoittaa blogissaan, että vaikkapa ravintola voi syyllistyä yhdenvertaisuuslaissa säädettyyn kiellettyyn syrjintään, jos se kieltäytyy palvelemasta rokottamattomia henkilöitä.

Hän ei kuitenkaan tyrmää täysin rokotepassia. Hänen mukaansa käyttöönoton kannalta olennaista on, minkälaisia oikeusvaikutuksia siihen kytkettäisiin ja olisiko rokottamattomille tarjolla vaihtoehtoja.

Tanskassa rokotepassilla on merkittävä rooli maan exit-suunnitelmassa.

Tanskassa pääsee esimerkiksi kampaamoon vain, jos on rokote tai tuore negatiivinen testitulos tai on toipunut jo koronaviruksesta.

Tanskan koronapassi on Suomen Omakanta-tyyppisessä palvelussa. Kehittyneempi versio siitä valmistuu ehkä toukokuun lopussa.

Nykyisin passin voi aktivoida toisen rokotuksen jälkeen tai negatiivisen testin tai sairastumisen jälkeen.

Tanskassa avattiin huhtikuun alussa esimerkiksi kampaamot, kauneuspalvelut kylpylät, tatuointiliikkeet ja autokoulut.

Niihin pääsee vain, jos on näyttää rokotepassi. Yrittäjä voi saada sakot, jos asiakkaana on henkilö, jolla ei ole passia.

Kun Tanska avaa toukokuussa ravintoloita, teattereita ja liikuntatiloja, myös niihin pääsee vain rokotepassilla.

Tanskan tilanne on kuitenkin siinä mielessä eri kuin Suomen, että Tanskassa negatiivisen testituloksen saavat käytännössä kaikki halukkaat.

Tanskassa tehdään yli 400 000 koronatestiä päivässä eli yli kymmenen kertaa niin paljon kuin Suomessa. Viranomaiset suosittelevat, että kaikki kävisivät kaksi kertaa viikossa testissä.

Passin käyttöä helpottaa se, että suuri osa kansasta saa nopeasti tarvittavan 72 tuntia voimassa olevan testitodistuksen ja voi näin käyttää palveluja.

Tämä on laimentanut myös Tanskassa käytyä keskustelua koronapassin perustusoikeuksiin liittyvistä ongelmista.

Tanskassa exit-suunnitelman allekirjoittivat kaikki muut eduskuntapuolueet paitsi oikeistopopulistinen Nye Borgelige.

Toisin kuin Suomessa, Tanskassa koronapassin ongelmia on nostanut esille eritoten oppositiossa oleva oikeisto, vaikka sekin on passia kannattanut.

Suomessa on valmisteltu koronatodistusta alkuvuodesta lähtien. Suomessa viranomaiset käyttävät siitä EU:n tapaan nimitystä koronatodistus eikä koronapassi.

Koronatodistus olisi Omakannasta puhelimella näytettävä sähköinen rokotustieto, viivakoodi, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja käyttäjä voisi itse myös tulostaa sen paperille.

Toistaiseksi ei ole päätetty tilanteista tai käyttötarkoituksista, joissa rokotustodistusta vaadittaisiin tai mihin sitä voisi käyttää.

Suomessa kuten Tanskassakin valmistelu on liittynyt EU:n yhteiseen matkustamista helpottavan vihreän todistuksen luomiseen.

Myöskään EU:n ja WHO:n tasolla ei ole yksimielisyyttä, missä tilanteissa ihmisiä voisi velvoittaa käyttämään rokotustodistusta.

Suomen todistus pyritään saamaan käyttöön toukokuussa ainakin rokotteiden osalta.

Sähköinen rokotustodistus toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa siten, että se kertoo henkilön saaneen tarvittavat rokotukset covid-19-tautia vastaan.

Rokotustodistusta ei ainakaan tässä vaiheessa voi käyttää sairastetun covid-19-taudin tai negatiivisen koronatestituloksen todistamiseen, sanotaan Kanta-palveluiden sivuilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Mikko Huovila sanoo, että hankaluutta aiheuttavat kuntien ja sairaanhoitopiirien erilaiset järjestelmät ja ammattilaisten kirjauskäytännöt.

Hän sanoo, että talven ja kevään aikana on tehty paljon työtä, jotta rokotustiedot saadaan oikein Kanta-palveluihin kaikista järjestelmistä ja sitä kautta myös koronatodistukseen.