VTV:n pääjohtajan sijaiseksi valitun Matti Okon mukaan pitää miettiä, onko VTV:n toiminnassa nyt painottunut liikaa muu kuin varsinainen tarkastus ja valvonta, kuten tilinpäätösten työtuntitilastot osoittavat.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin nopeasti edennyt ura sai torstaina dramaattisen käänteen, kun eduskunta päätti pidättää hänet virastaan keskusrikospoliisin tutkinnan ajaksi.

Pääjohtajan sijaiseksi valittu johtaja Matti Okko kuvaa Yli-Viikarin johtamistapaa suoraviivaiseksi ja kärsimättömäksi, mutta toisaalta myös kuuntelevaksi.

”Yli-Viikari on ollut johtajana aloitteellinen ja määrätietoinen”, Okko sanoo HS:n haastattelussa. Hän ehti työskennellä Yli-Viikarin alaisuudessa viitisen vuotta.

”Yli-Viikarilla oli paljon valtaa, jota hän myös käytti – toisinaan turhankin pitkälle ja pieniin asioihin asti. Siinä on selvä ero verrattuna vaikka Tilastokeskukseen”, arvioi Okko, joka työskenteli ennen tarkastusvirastoa 18 vuotta Tilastokeskuksessa kolmen pääjohtajan alaisuudessa.

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja VTV:n johtaja Mikko Koiranen poistuivat eduskunnan kansliatoimikunnan kokouksesta eduskunnassa torstaina. Kansliatoimikunta päätti pidättää Yli-Viikarin virastaan.­

VTV:llä on valtionhallinnossa poikkeuksellisen riippumaton asema. Se on myös päällikkövirasto, mikä takaa pääjohtajalle laajan vallan. VTV:n tehtävä on tarkastaa taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta muun muassa valtion viranomaisissa, liikelaitoksissa ja rahastoissa.

Okko tuli VTV:hen finanssipolitiikan tarkastuspäälliköksi vuoden 2016 alussa, kun Yli-Viikari aloitti pääjohtajana. Viraston kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalueen johtaja Okosta tuli vuoden 2019 organisaatiouudistuksen yhteydessä.

”Minullehan se oli mielekäs siirtymä ylöspäin, kun vastuualueeni laajeni ja minut määrättiin myös pääjohtajan ensimmäiseksi sijaiseksi.”

Sijaisuudestaan huolimatta Okko ei aio hakea pääjohtajaksi: ”Juuri äsken kerroin henkilöstön tilaisuudessa, etten tavoittele pääjohtajuutta, vaan olen nyt sitoutunut tekemään pohjatyötä viraston eheyttämiseksi ja toivon tietysti, että virastoon saataisiin sitten myös hyvä pääjohtaja.”

Vuoden 2019 mylläyksessä suorittavien tarkastajien ja ekonomistien työnkuvat eivät Okon mukaan virastossa juuri muuttuneet, mutta siirtyminen projektiorganisaatioon synnytti viraston sisäiset työmarkkinat ja koko henkilökunta on nyt ikään kuin samassa poolissa.

”Toihan se lisää vaativuutta, kun yksi henkilö voi olla useammassa projektissa yhtä aikaa, eikä esimiehelläkään ole välttämättä aina näkemystä, missä omat porukat ovat”, Okko kuvaa muutosta, jota pääjohtaja ei pystynyt kaikille perustelemaan.

”Uudistushenkinen Yli-Viikari vaati, että muutoksia pitää ryhtyä toteuttamaan hyvin ripeästi, mutta henkilöstön sitouttaminen ja vuorovaikutus oli vaikeampaa.”

VTV:n henkilöstö onkin Okon mukaan organisaatio- ja strategiauudistusten keskellä jakautunut kahtia, mikä on näkynyt myös työhyvinvointikyselyissä.

”Kyllä hän minua on kuunnellut, ja olen saanut tehdä omia töitäni, mutta monet ovat toista mieltä.”

”Etenkin kokeneimmat tarkastajat olivat tottuneet aiemmin työskentelemään varsin autonomisesti ja jopa siiloutuneesti.”

Samaa siiloutuneisuutta oli Okon mukaan myös aikoinaan Tilastokeskuksen linjaorganisaatiossa, jossa yksiköillä oli omat vastuualueensa.

”Varmaan muuallakin valtionhallinnossa kaivattaisiin rohkeampia muutoksia ja lisää vuorovaikutusta, sillä vanhoihin malleihin on liian helppo jäädä”, Okko arvioi.

Okko myöntää silti, että VTV:n uusi malli meni ehkä liiankin pitkälle.

”Takaisin vanhaan ei palata, mutta arvioimme nyt kaksi vuotta käytössä olleen mallin toimivuutta.”

VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko tekee etätöitä kotonaan Espoossa.­

Okon mukaan pitää miettiä, onko VTV:n toiminnassa nyt painottunut liikaa muu kuin varsinainen tarkastus ja valvonta, kuten tilinpäätösten työtuntitilastot osoittavat.

”Kyllä tukitoimintaa, kuten viestintää, tarvitaan aina. Etenkin kehittämisprojektit ovat työllistäneet uuden strategian jäljiltä. Kansainvälisen toiminnan osuus ei kovin suuri ole ollut.”

Okkokin on oman osansa virkamatkoista tehnyt, mutta lähinnä EU:n sisällä finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan yhteistyössä.

Kohu VTV:n ympärillä sai alkunsa viime elokuussa, kun Yli-Viikari nousi kärkeen Ylen vertaillessa 55 viraston johtajien virkamatkoja. Yli-Viikarin reissuista valtaosa suuntautui kaukomaille.

”Hän on hyvin työorientoitunut, joten eivät ne mitään huvimatkoja ole olleet, mutta tietysti voi kysyä, ovatko ne kaikki olleet tarkoituksenmukaisia. On katsottava tarkemmin, missä viraston tarvitsee olla, ja missä ei.”

Okko ei tyrmää muutakaan sidosryhmätyötä, josta tarkastusvirastoa on nyt moitittu.

”Pidän tärkeänä sellaista sidosryhmätyötä ja vuorovaikutusta, joka palvelee tarkastustyötä niin, että on etukäteissuunnittelua ja saamme viestimme oikeaan pöytään. Ei se tarkoita, että olisimme tarkastettavien tahojen kavereita.”

Keskusrikospoliisin esitutkinnan kohteena on kaksi asiaa: Yli-Viikarin toiminta liittyen viraston virkamiehen kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan tälle maksettiin palkkaa kahden vuoden ajan ilman työvelvoitetta.

Monet viraston tarkastajat ovat kertoneet julkisuudessa, että raportteja on pehmennelty Yli-Viikarin kaudella tarkastettaville mieluisammiksi.

Tarkastustulosten sormeilun tai sensuroinnin etenkin juuri ennen niiden julkistamista Okko tuomitsee, vaikka pitääkin kertomusten muokkausta asiaan kuuluvana.

”Ei minulla ole sellaisia kokemuksia, eikä minulla ole tietoa, että ulkopuolelta olisi pyritty vaikuttamaan tuloksiin. Objektiivisuus on keskeisimpiä arvojamme”, Okko sanoo julkisuudessakin esitellyistä tulosten pehmennyksistä.