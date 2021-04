Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluekokous järjestetään toukokuun lopussa.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson hakee jatkokautta puolueensa johdossa. Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluekokous järjestetään toukokuun lopussa. Puolue valitsee puoluejohdon joka vuosi.

”Haluan mielelläni jatkaa Rkp:n luotsaamista ja jatkaa työtä kaksikielisen Suomen puolesta sekä edistää vakaata ja tulevaisuuteen suuntautuvaa politiikkaa maassamme, joka vähitellen on matkalla ulos koronakriisistä. On hienoa nähdä, että Rkp:n politiikalle on maassa selkeää kysyntää”, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Kuntavaaleissa puolueen tavoitteena on Henrikssonin mukaan saavuttaa yli viiden prosentin kannatus. Henriksson on johtanut Rkp:ta vuodesta 2016 lähtien.