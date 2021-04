Sdp korostaa kuntavaaliohjelmassaan peruspalveluiden ylläpitämistä. Neuvoloiden palvelut halutaan ulottaa myös nuoriin valtakunnallisesti.

Sdp korostaa kuntavaaliohjelmassaan peruspalveluista erityisesti iäkkäiden sekä lasten ja nuorten palveluista huolehtimista. Puolue esitteli kuntavaaliohjelmansa verkkolähetyksessä sunnuntaina.

”Haluamme näissä kuntavaaleissa puhua ja puolustaa jokaisen ihmisen turvallista, toimivaa ja hyvää arkea. Haluamme puolustaa hyvinvointivaltiota, joka on ollut vahvuutemme myös kriisin keskellä ja jonka ytimessä kunnat ovat”, puolueen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sanoi.

Sdp haluaa yhdenmukaistaa omaishoidon kriteerit koko maassa ja korottaa omaishoidon tukea. Se on puolueen mielestä seuraava askel, kun edellinen tavoite eli vanhushoivan sitova hoitajamitoitus saatiin lakiin.

”Omaishoidon tuen määrää on tarkistettava ja siihen on varattava riittävät resurssit. Omaishoito ei saa johtaa tilanteeseen, jossa kotiin tuotavia palveluita karsitaan omaishoitajan vuoksi. Palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti”, Marin sanoi.

Suomessa on noin 49 000 omaishoitajaa, joilla on omaishoidosta sopimus ja kaikkiaan noin 350 000 omaistaan jatkuvasti hoitavaa.

Puolue haluaa parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia laajentamalla neuvolapalvelut myös nuorille.

”Neuvoloiden palveluita on laajennettava tukemaan perheitä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi, jotta perheet saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea”, Marin sanoi.

Puolue haluaa, että kunnissa panostetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja nuorisotoimintaan, jotta nuoret saavat tukea heti, kun sitä tarvitaan.

Marin peräänkuuluttaa myös tehokkaampaa puuttumista väkivaltaan ja kiusaamiseen.

”Koulujen on oltava turvallisia paikkoja kaikille ja myös vapaa-ajalla tapahtuvaan häirintään ja kiusaamiseen on puututtava heti, on kyse sitten fyysisestä, henkisestä tai sähköisessä maailmassa tapahtuvasta väkivallasta. Me haluamme, että jokaisessa kunnassa tehdään kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma ja että sen toimeenpanoa myös säännöllisesti seurataan”, Marin sanoo.

Sdp haluaa, että poliisin, nuorisotyön, sosiaalihuollon ja koulun yhdistävän moniammatillisen ankkuritoiminnan toimintaedellytykset ovat kunnossa kaikissa kunnissa.

Valtion pitää Marinin mukaan vastata taloudellisesti siitä, että peruspalvelut pystytään järjestämään tasa-arvoisesti kaikissa kunnissa.

Yritystoiminnan ja työllisyyden parantamiseksi Sdp halutaa parantaa kaavoituksen ja lupaprosessien sujuvuutta. Palvelujen ostoissa pitäisi korostaa paikallisuutta.

Työllisyyden hoidossa puolue panostaisi yksilölliseen tukeen, koulutukseen ja palveluihin. Kunnille pitää Sdp:n mielestä antaa suurempi vastuu työllisyyden parantamisesta, mikä näkyy työllisyyden kuntakokeilujen jatkona.

”Työllisyyden edistämisessä ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa keskeistä on kuntien koulutuksen ja osaamisen lähipalvelut, nuorten ohjaamotoiminta sekä paikallisten yritysten tuntemus”, kuntavaaliohjelmassa kirjoitetaan.

Marin myös selitti, miksi puolue julkistaa vaaliohjelmansa jälkijunassa, huomattavasti muiden suurten puolueiden jälkeen.

”Reilu kuukausi sitten meidän oli tarkoitus avata kuntavaalikampanjamme ja julkaista kuntavaaliohjelma, mutta samana päivänä puoluesihteereiden kokouksessa käsiteltiin kuntavaalien siirtämistä. Kokouksen venymisen vuoksi jouduimme siirtämään kampanja-aloituksemme ja vaaliohjelmamme julkaisun myöhemmäksi”, Marin sanoi.

Marin käsitteli lyhyesti myös koronatilannetta.

”Tavoitteenamme on, että kun koulutyö kesäkuussa päättyy, lapset pääsevät kesäleirille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella. Ravintolassa ja yleisötilaisuuksissa voi käydä terveysturvallisesti, ulkoilmassa voi harrastaa ja ystäviä tavata huolettomin mielin”, Marin sanoi.