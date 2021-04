Turve on jälleen hallituksen päänvaivana – alasajo alkoi sillä vauhdilla, että nyt ala odottaa kehysriiheltä tukipäätöksiä

Kuntavaalien alla tilanne on herkkä, koska turvetuotannon keskeiset alueet ovat keskustan kannatuksen ydinalueita. Osa tukiehdotuksista tarkoittaisi turpeen käytön pitkittämistä.

Hallitus joutuu tekemään huhtikuun kehysriihessä päätöksiä jälleen tutusta aiheesta, turpeesta.

Asetelma on vain kääntynyt toisinpäin: viimeksi syyskuun budjettiriihessä hallituksella oli kova kiire nostaa turpeen verotasoa, jotta hallitusohjelman ilmastotavoitteet alkaisivat toteutua. Ohjelmaan sisältyy tavoite, että turpeen käyttö puolittuisi energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Veronkorotuspäätös tehtiin erityisesti vihreiden riemuksi, ja tämän vuoden alusta turpeen energiavero nousi kolmesta eurosta 5,7 euroon megawattitunnilta.

Samaan aikaan kävi kuitenkin myös niin, että turpeen polttoon ratkaisevasti vaikuttava päästöoikeuden hinta alkoi nousta ja on nyt kaksinkertaistunut alle 20 eurosta yli 40 euroon hiilidioksiditonnilta. Ei ole näköpiirissä, että hinnassa tapahtuisi käännettä takaisin.

Päästökauppa toimii juuri niin kuin on tarkoituskin, sillä hinnan nousun seurauksena energiayhtiöt ovat alkaneet luopua saastuttavasta turpeesta ja siirtyä muihin polttoaineisiin. Turpeen alasajo on alkanut, mutta vielä nopeampana kuin ennustettiin.

Luonto kiittää, koska turpeen käyttö lämmityspolttoaineena on tuottanut yli kymmenesosan Suomen hiilidioksidipäästöistä.

Tilalle on tullut uusi ongelma: alasajo on niin vauhdikasta, että turveyrittäjät ovat havainneet elinkeinonsa sulavan alta. Osa on pahassa pulassa velkoineen ja tyhjän pantiksi jäävine koneineen.

Turpeennoston keskeiset alueet Suomessa ovat Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Keski-Suomi. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan turvetuotannon suora työllisyysvaikutus on hieman yli 2 000 henkilötyövuotta.

Koko kansantalouden mittakaavassa ala ei ole merkittävä, mutta turvetuotannon hiipumisen vaikutukset ovat alueellisesti suuria. Hankalia vaikutukset ovat myös poliittisesti, sillä kuntavaalit lähestyvät.

Turvetuotannon keskeiset alueet ovat yksi yhteen niitä alueita, joilla keskusta taistelee säilyttääkseen asemansa. Taas vaihteeksi keskustalaiset saavat kuulla poliittisilta kilpailijoiltaan kuittailua siitä, miten ”vihervasemmistolainen” hallitus ajaa alas kotimaista energiaa. Ei juuri auta sanoa vastaan, ettei päästöoikeuden hinnannousu johdu hallituksesta.

Turpeesta on tullut kokoaan suurempi poliittinen kipupiste.

Keskustalla onkin kovat odotukset sen suhteen, että huhtikuun puoliväliriihessä hallitus tulee turveyrittäjiä vastaan. Tämä on luvattu jo hallitusohjelmassa, jonka mukaan päästövähennystoimet toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.

Hallitusohjelmassa luvattiin myös perustaa laajapohjainen turvetyöryhmä selvittämään keinot, joilla turpeen käyttö suuntautuu polton sijasta ”korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin”.

Ryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi maaliskuun lopussa. Ryhmän puheenjohtaja, keskustan entinen kansanedustaja Timo Korhonen toivoo hallituksen ottavan ehdotukset vakavasti ja rakentavan niistä mittavan kokonaisuuden.

Työryhmän loppupaperissa on siteerattu keskusteluita, joita Sitra järjesti turveyrittäjien kanssa. Niistä näkyy alan hämmennys.

”Pienistä valonpilkahduksista huolimatta yleinen kokemus keskustelijoilla oli, että tällä hetkellä turvealan yritykset ovat shokkitilassa ja uuden ajattelu on mahdotonta”, koosteessa summataan.

Ryhmä ehdottaa 26:ta eri toimea, joista kiireellisimmät koskevat yrittäjien kertaluonteista auttamista. Sen lisäksi ryhmällä on ehdotuksia siitä, miten turvealan yrittäjille löytyisi uutta yritystoimintaa.

Kiistanalaisin osuus työryhmän ehdotuksista liittyy huoltovarmuuden turvaamiseen, mikä käytännössä tarkoittaisi turpeen alasajon pitkittämistä. Ryhmä ehdottaa, että turvetta voisi energialaitoksessa käyttää verottomasti 10 000 megawattituntiin asti nykyisen 5 000 megawattitunnin sijaan, mikä auttaisi kuntien pieniä lämpölaitoksia.

Sen lisäksi ryhmä ehdotti turpeeseen ”joustomekanismia”, jossa verotaso riippuisi käänteisesti päästöoikeuden hinnasta. Eli mitä korkeammalla päästöoikeus, sen matalammalla vero.

Ympäristöministeriö ja Suomen luonnonsuojeluliitto älähtivät tästä ja jättivät työryhmässä eriävät mielipiteet. Luonnonsuojeluliitto puhuu suoraan ohjauskeinojen vesittämisestä, ja ministeriön mielestä verotus ei edes kuulunut toimeksiantoon.

Huoltovarmuutta ei silti voi kokonaan sivuuttaa. Jopa huoltovarmuuskeskus on varoittanut, että nyt turvetuotanto vähenee liian nopeasti ja hallitsemattomasti siitä näkökulmasta, että kotimainen turve on polttoaineena helposti varastoitavissa pahan päivän varalle.

Lisäksi turpeesta noin 20 prosenttia käytetään kasvu- ja kuiviketurpeena maataloudessa. Tämäkin tuotanto pitää jotenkin varmistaa.

Turvetoimien laajuus on auki eikä hallituksessa kaikilla ole intoa jatkaa veronalennuksin turpeen polton tukemista, vaikka turveyrittäjiä kertaluontoisesti autettaisiinkin. Todennäköisesti kehysriihessä osa toimista menee kategoriaan ”selvitetään ja edistetään”, mutta etenkin keskustalla on tarve saada turveyrittäjille myös konkreettista apua.

Ajatuksena on, että EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF rahoittaisi osan toimista. EU kehitti rahaston auttamaan niitä alueita ja toimialoja, joille siirtymä fossiilittomaan talouteen tarkoittaa menetyksiä, eli turve vaikuttaisi olevan täydellinen kohde.

On kuitenkin epäselvää, mikä kaikki täyttää JTF:n kriteerit – ainakin nyt näyttää siltä, että sitä ei pystytä käyttämään yksittäisten turveyrittäjien menetysten korvaamiseen. Kansallista budjettirahaa tarvitaan sen lisäksi joitakin kymmeniä miljoonia euroja, ja siitä pitäisi kehysriihessä tehdä päätökset.

”Nyt mitataan, onko sitä oikeudenmukaisuutta”, tiivistää keskustan kansanedustaja.