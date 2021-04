Osa muista valiokunnista haluaa odottaa perustuslaillista tulkintaa ennen omaa lausuntoaan. Tämä on ärsyttänyt erityisesti keskustaa, ja asiaa puitiin eduskunnan työtä johtavassa puhemiesneuvostossa viime viikolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli sote kiristää jälleen hermoja eduskunnassa. Tällä kertaa kyse on aikataulupaineesta, sillä osalla valiokunnista menee ainakin toukokuulle asti, ennen kuin ne saavat lausuntonsa sotesta valmiiksi.

Tämä taas vaikuttaa sote-lakien pääkäsittelijään eli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jonka tehtävänä on hioa lopullinen lakiteksti valmiiksi.

Hermojen kiristyminen näkyy niin, että hallituspuolueet ja oppositio syyttelevät toisiaan. Hallituspuolueet, erityisesti keskusta, näkevät mielestään tahallista jarruttamista ja oppositio puolestaan hoputtamista ja painostamista.

Alkuperäisenä tavoitteena oli, että eduskunta saisi lait sotesta ja hyvinvointialueiden perustamisesta voimaan ennen kesätaukoaan, joka alkaa yleensä juhannukselta. Näin jäisi syksy aikaa valmistautua siihen, että uusien hyvinvointialueiden väliaikaishallinto voisi aloittaa vuoden 2022 alusta.

Sote työllistää eduskuntaa laajasti, sillä päävastuussa oleva sosiaali- ja terveysvaliokunta saa sote-laeista ja hyvinvointialueista lausunnot kaikkiaan seitsemältä muulta valiokunnalta. Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) asetti aiemmin toiveeksi, että lausunnot valmistuisivat tämän viikon perjantaihin mennessä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Antti Rinteen (sd) mukaan tämä ei tule toteutumaan, vaan perustuslakivaliokunnalta vaatii vielä ainakin 3–4 viikkoa, ennen kuin lausunto on valmis.

”Ongelma on se, että kuulemamme asiantuntijat ovat samoja kuin kriisiajan lainsäädännössä. Heitä on vähän, ja olemme kuormittaneet heitä tosi paljon. Sieltä tulee viestiä, että ei pysty vielä, täytyy ehtiä tutustumaan”, Rinne sanoo.

Perustuslakivaliokunta on ollut avainasemassa pandemiaan liittyvässä lainsäädännössä. Valiokunta on avainasemassa myös sotessa, sillä aiemmilla sote-kierroksilla uudistukset ovat kaatuneet siihen, ettei hallitus ole saanut niitä perustuslain mukaisiksi.

Perustuslakivaliokunnan näkemykset ovat niin ratkaisevia, että osa muista valiokunnista haluaisi odottaa niitä ennen oman tekstinsä lopullista muotoilua. Tämä osaltaan viivästyttää käsittelyä.

Lohi hermostui tästä ja vei asian viime viikolla eduskunnan työtä johtavaan puhemiesneuvostoon. Hän oli tiedustellut siellä, onko tällainen normaali käytäntö. Keskustelussa oli todettu, ettei muiden tarvitse odottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa ennen oman lausuntonsa antamista.

Käytännössä ainakin valtiovarainvaliokunta aikoo näin tehdä, sanoo sen puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd).

”Saamme sen valtaosin kirjoitetuksi, mutta viimeistelyä varten täytyy odottaa, mitä perustuslakivaliokunta lausuu. Siellä on rahoitukseen, verotukseen ja itsehallintoon liittyviä kysymyksiä, jotka kuuluvat suoraan valtiovarainvaliokunnan rooteliin”, Koskinen sanoo.

Myös lakivaliokunta haluaisi odottaa perustuslain tulkintaa perusoikeuskysymysten takia, kertoo puheenjohtaja Leena Meri (ps).

Muun muassa sivistys- ja hallintovaliokunta alkavat olla käsittelyssä loppusuoralla, mutta talousvaliokunta miettii vielä, tarvitseeko se lisää asiantuntijakuulemisia.

Taustakeskusteluissa eri valiokunnista kerrotaan, että erityisesti keskustan edustajat ovat ”lähes epäasiallisesti” hoputtaneet soten käsittelyä eteenpäin.

Lohen johtama sosiaali- ja terveysvaliokunta on pitänyt kolmekin etäkokousta päivässä urakoidessaan asiantuntijakuulemisia läpi. Osa kokouksista on mennyt päällekkäin muiden valiokuntien kanssa, mikä on sekin herättänyt närkästystä. Monet kansanedustajat istuvat useammassa valiokunnassa, ja päällekkäisyyden takia muissa valiokunnissa on ollut ongelmia saada päätösvaltaisia jäseniä tarpeeksi paikalle.

Lohen mukaan aikataululla on kiire myös siksi, että sosiaali- ja terveysvaliokunta joutunee tekemään hallituksen lakiesitykseen useita muutoksia. Se voivat olla sen tyyppisiä, että valiokunta joutuu pyytämään vielä niistäkin lausuntoa perustuslakivaliokunnalta.