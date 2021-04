Teknistä työtä on paljon, selittää valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) tiedotteessa.

Suomi lykkää elpymis- ja palautumissuunnitelmansa toimittamista EU:lle, valtiovarainministeriö tiedotti tiistaina. Suomi jatkaa suunnitelman työstämistä toukokuulle, vaikka alun perin suunnitelma piti toimittaa EU:lle 30. huhtikuuta.

Suunnitelma aiotaan antaa EU:lle toukokuussa.

”Keskustelut Euroopan komission kanssa ovat edenneet hyvin mutta ovat vielä kesken. Teknistä työtä on paljon, joten lopullisen elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistuminen vaatii vielä lisäaikaa”, selittää suunnitelmaa valmistelevan ministerityöryhmän puheenjohtaja, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) tiedotteessa.

Kaikkien EU-maiden pitää esittää kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma, jotta ne voivat saada avustuksia koronakriisin vuoksi rakennetusta EU:n elpymispaketista.

Suomeen on paketista tulossa kaikkiaan 2,7 miljardia euroa avustuksia. Suomen maksuosuus paketista on 6,6 miljardia euroa vuosina 2028–2058. Suomi ei ole vielä lopullisesti hyväksynyt elpymispakettia, vaan asian käsittely on kesken eduskunnassa.

Hallitus julkisti maaliskuussa alustavan suunnitelman rahojen käytöstä.

Lähes puolet elpymis- ja palautumistukivälineen avustuksista eli 822 miljoonaa euroa on määrä käyttää Suomessa vihreän siirtymän tukemiseen. Avustuksilla on tarkoitus vauhdittaa merkittävästi luopumista fossiilisista polttoaineista.

Lisäksi avustuksia kohdennetaan digitalisaatioon, työllisyyden sekä osaamisen edistämiseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Oikaisu 13.4. kello 12.56.: Uutisessa kerrottiin ensin virheellisesti, että Suomen elpymis- ja palautussuunnitelma on määrä antaa EU:lle 15. toukokuutta. Tarkka päivämäärä ei kuitenkaan ole tiedossa.