Ministeri Kiuru Säätytalolla: Lähden siitä, että tämä kriisi on ratkaistava viimeistään toukokuussa

Rokotusjärjestyksestä tehdään päätöksiä myöhemmin tällä viikolla.

Rokotusjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta tehdään päätöksiä loppuviikolla. Asiasta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) saapuessaan Säätytalolle hallituksen neuvotteluihin keskiviikkona.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) esitys rokotusjärjestyksestä oli lausuntokierroksella, joka päättyi eilen. Kiurun mukaan ministeriössä valmistellaan nyt ehdotusta lausuntojen perusteella.

Hallituksen neuvottelussa esillä ovat rokotusjärjestyksen lisäksi myös koronatoimien jatko ja rokotustilanne.

”Itse lähden siitä, että tämä kriisi on ratkaistava viimeistään toukokuussa”, Kiuru sanoi viitaten koronakriisiin.

Varjoa rokotustilanteeseen tuo muun muassa se, että lääkeyhtiö Johnson & Johnson kertoi keskeyttävänsä koronarokotteensa toimitukset Eurooppaan. Kyseessä on varotoimi, jonka taustalla ovat rokotteeseen liittyvät veritulppaepäilyt.

”Se on tietenkin iso isku, vaikka nuo määrät ovat suunnitellusti aika pieniä, joita me olisimme kevään aikana saaneet. Keinovalikoimassa olisi hyvä olla monta rokotetta, ja tältä osin sillä on merkitystä. Meillä ei ole varaa tinkiä terveysturvallisuudesta”, Kiuru sanoi.

Perhe- ja peruspalvelveluministeri Krista Kiuru (sd) saapui hallituksen neuvotteluihin Säätytalolle keskiviikkona.­

Hallituksen pöydällä on myös ensi viikon kehysriihen asioita. Kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan tarkoitus on tänään keskustella Veikkauksen tuottojen kompensoinnista.

Saarikko on aiemmin väläytellyt hallituksesta lähtemistä, jos keskustan tavoitteet eivät kehysriihessä toteudu. Saarikolta kysyttiin asiasta myös Säätytalolla.

”Edessä on erittäin tärkeät keskustelut siitä, mitkä ovat hallituksen yhteiset näkymät siitä, miten Suomea jälleenrakennetaan”, Saarikko sanoi.

Hän kuitenkin kertoi luottavansa siihen, että yhteinen näkemys löytyy.

Samaa sanoi työministeri Tuula Haatainen (sd). Hänen mukaansa yhteistä näkemystä hallituksessa on paljon.

Moni Säätytalolle neuvotteluun tulleista ministereistä iloitsi koronatilanteen paranemisesta.

Haataisen mukaan sunnuntaina päättyvästä ravintolasulusta on ollut apua epidemian hillitsemisessä.

”Tavoite, että tartuntoja pystytään painamaan alas on tosi hyvin toteutunut. Nuorten aikuisten tartunnat HUS-alueella ovat merkittävästi laskeneet, viikonlopun tietojen perusteella 40 prosenttia”, Haatainen sanoi.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) puolestaan oli tyytyväinen siitä, että pääkaupunkiseudulla lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat ovat päässeet takaisin osittaiseen lähiopetukeen.

”Vihdoin on tullut kouluista ja perheistä positiivisia viestejä, miten nuoret ovat olleet kuin uudestisyntyneitä kun ovat päässeet omaan kouluyhteisöönsä", Saramo sanoi. Samalla hän varoitti liian aikaisesta rajoitusten purusta. Hän vetosi siihen, että kaikki jaksaisivat pitää turvavälejä ja maskeja.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kertoi lisäksi, että hallitus käsittelee keskiviikon neuvotteluissa myös toimenpiteitä, joilla vastataan kyberturvallisuuden haasteisiin. Kyberturvallisuus nousi erityisesti tapetille viime syksynä, kun Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehtiin tietomurto.

Harakan mukaan puoliväliriihestä pitäisi saada selkeät linjaukset kyberturvallisuuden parantamisesta.