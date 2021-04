EU:n rokotuspassi tulossa käyttöön kesäkuussa, voimassa kesään 2022: Tarkoituksena on helpottaa matkustamista

EU-maiden neuvosto hyväksyi keskiviikkona esityksen rokotus- ja testisertifikaatista, jonka tarkoitus on helpottaa matkustamista EU-alueella.

Hollantilaisia lomalle lähtijöitä huhtikuussa Schipholin lentokentällä Amsterdamissa. Osa lomakohteista on auennut turisteille, vaikka tarpeetonta matkustamista pyydetään välttämään.­

Bryssel

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät keskiviikkona kompromissiesityksen yhteisestä rokote- ja testitodistuksesta, jonka tarkoituksena on helpottaa matkustamista pandemian aikana. Esitys on jäsenmaiden neuvoston kanta tuleviin neuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa.

Kokoukseen osallistuneen Suomen EU-suurlähettilään Marja Rislakin mukaan jäsenmaat kannattivat viimeistä esitystä yksimielisesti.

”Se, että tässä onnistuttiin näin nopealla aikataululla kertoo, että todistukselle on todella tarvetta.”

Suomi painotti neuvotteluissa siirtymäaikaa, uusimman tieteellisen tiedon huomioimista ja tietosuojaa. Nämä on Rislakin mukaan otettu hyväksytyssä esityksessä huomioon.

Rokotuspassin tarkoituksena on yhtenäistää eri jäsenmaiden järjestelmiä niin, että todistukset hyväksyttäisiin matkustaessa eri jäsenmaissa. Ehdotuksen mukaan todistus on kolmiosainen. Todistuksessa on joko maininta saadusta koronarokotteesta, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronavirusinfektiosta.

Tietoja ei koottaisi yhtenäiseen eurooppalaiseen rekisteriin, vaan käytännön tekninen työkalu mahdollistaisi todistuksen laatimisen jäsenmaiden omien tietokantojen perusteella. Tuloksena olisi joko digitaalinen tai paperille tulostettava QR-koodi, joka olisi standardisoitu ja voitaisiin lukea eri maissa.

Tietoa ei kerättäisi liikennöitsijöiden rekistereihin.

Passi on herättänyt huolta mahdollisesta syrjinnästä, sillä koronarokote on vapaaehtoinen. EU:n oikeuskomissaari Didier Reynders vastasi europarlamentaarikkojen huoliin tiistaina valiokuntakuulemisessa.

Europarlamentaarikot olivat huolissaan tietosuojasta, mahdollisesta syrjinnästä sekä siitä, onko kansalaisilla varaa passiin tai testiin. Reyndersiltä kysyttiin myös, onko matkustaminen mahdollista ilman passia.

Reynders painotti, että puhuu mieluummin todistuksesta kuin passista.

”Jotta vältämme syrjinnän, todistuksessa on kolme vaihtoehtoa. Joko olet saanut rokotteen, negatiivisen testituloksen tai toipunut viruksesta. Todistus on ehdotuksemme mukaan ilmainen.”

Reyndersin mukaan esitys ottaa huomioon sen, että vielä ei ole varmuutta, voiko esimerkiksi rokotettu tartuttaa tautia eteenpäin tai millaisen immuniteetin sairastettu infektio tuo. Esityksessä mainitaan, että Euroopan tartuntatautikeskuksen määritelmä sairastetun koronainfektion jälkeisestä immuniteetista on 180 päivää.

Jäsenmaat päättävät itse, millaisia aikarajoja ne vaativat esimerkiksi negatiivisilta testeiltä. Rokotuspassi ei myöskään välttämättä poista karanteenia tai maahantulotestejä. Myös näistä jäsenmaat päättävät itse.

Reyndersin mukaan passia testataan touko–kesäkuussa, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kesäkuun loppupuolella. Jäsenmaiden neuvoston hyväksymässä neuvottelukannassa passi olisi käytössä vuoden ajan eli kesään 2022.

Tarkoitus on, että passia käytetään vain pandemian aikana. Ihmisten pitää myös saada liikkua ilman nyt neuvoteltua todistusta, Reynders täsmentää. Silloin pitää kuitenkin varautua toimittamaan eri jäsenmaiden vaatimat todisteet esimerkiksi negatiivisesta testistä.

Euroopan tietosuojaneuvosto piti hyvänä, että komission ehdotuksessa rokotukselle on myös vaihtoehtoja.

Europarlamentaarikoille tiistaina puhunut EU:n tietosuojavaltuutettu Wojciech Wiewiórowski nosti kuitenkin huolenaiheeksi sen, että tieto mahdollisesta immuniteetista on vielä hyvin vajavainen.

Wiewiórowski korosti, että kyseessä on poliittinen päätös.

”Tämä ei ole koronatorjuntatoimenpide. Tiedämme, että matkustamisessa on suurempi riski, mutta haluamme takaisin oikeutemme siihen, vaikka riskejä on.”

Reynders toivoo, että todistusjärjestelmä vakuuttaisi EU-jäsenmaat vapaan liikkuvuuden tärkeydestä. Kuusi jäsenmaata, Suomi mukaan lukien, on saanut komission moitekirjeen liian tiukoista rajatoimista.

Reyndersin mukaan todistusta kehitetään samaan aikaan yhdessä Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kanssa. Tarkoituksena on, että esimerkiksi lentoyhtiöt voisivat tarkastaa todistukset matkustajilta.

”Tarkoitus on välttää pitkiä jonoja portilla”, Reynders sanoi.

Rokotuspassissa hyväksyttäisiin Euroopan lääkeviraston hyväksymät rokotukset. Jäsenmaat voivat itse päättää, mikäli ne hyväksyvät tämän lisäksi myös esimerkiksi osassa jäsenmaita ja Venäjällä käytössä olevan Sputnik-rokotteen.

Kysymys tulee todennäköisesti eteen Suomessa, joka on Venäjän rajanaapuri. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei keskiviikkona halunnut ottaa tarkemmin kantaa siihen, tuleeko Sputnik olemaan hyväksytty rokote matkustamisessa.

”Asetus ei velvoita jäsenmaita hyväksymään todistuksia rokotuksista, vaan kukin jäsenmaa päättää itse niiden käytöstä”, ylilääkäri Paula Tiittala STM:stä kommentoi kirjallisessa vastauksessa.

Tiittalan mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ”ei toistaiseksi suosittele, että Suomeen saapuvien matkustajien aiemmin saatu koronarokote vapauttaisi matkustajia rajojen terveysturvallisuuteen liittyvistä toimista”. Suositusta päivitetään Tiittalan mukaan sitä mukaan kun eri rokotteiden vaikutuksista tulee lisätietoa.

Käsittelyssä oleva asetusehdotus rajaa todistuksen käytön pelkkään matkustamiseen. Osa jäsenmaista on kuitenkin ottamassa rokotustodistusta käyttöön myös laajemmin esimerkiksi tapahtumissa ja ravintoloissa.

Suomen oma kansallinen rokotuspassi voisi olla hallituksen mukaan olla käytössä toukokuussa. Passin laajempaa käyttöä ja mahdollisia oikeudellisia ongelmia selvitetään eri ministeriöissä.

Hallitus on linjannut, että rokotuspassi on tärkeä väline matkailussa. Oppositiopuolue kokoomus on vaatinut käyttöä myös laajemmin yhteiskunnan avaamisessa.