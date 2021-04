Alanko-Kahiluodon mukaan valiokunnan työssä on tullut ilmi uusia asioita.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan VTV-mietinnön valmistuminen lykkääntyy vapun tietämille, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr).

Tarkastusvaliokunta on tekemässä mietintöä Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) sisäisestä rahankäytöstä, joka on ollut paljon julkisuudessa viime viikkoina.

Alanko-Kahiluodon mukaan valiokunnan työssä on tullut ilmi uusia asioita, minkä vuoksi valiokunta on joutunut kutsumaan uusia asiantuntijoita kuultavaksi ja tekemään uusia tietopyyntöjä.

Alanko-Kahiluodon mukaan asiantuntijoiden kuulemisessa ja muussa tiedonkeruussa menee vielä ensi viikko, minkä jälkeen päästään mietinnön sorvaamisen pariin.

”Valitettavasti luulen, että menee hyvin lähelle vappua ennen kuin parhaassa tapauksessa olemme valmiita”, Alanko-Kahiluoto sanoi STT:lle.

”Kun olemme käyneet materiaalia läpi, siinä on ilmennyt aukkoja. Kun käsiteltävänä on näin iso asia, on hyvin tavallista, että valiokuntatyön aikana ilmenee, että vielä on tiedon tarvetta.”

Tarkastusvaliokunta käynnisti helmikuussa selvityksen muun muassa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteita koskevien säännösten noudattamisesta VTV:n taloudenhoidossa. Valiokunta on kuullut asiantuntijoita muun muassa eduskunnan hallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta sekä valtiovarainministeriöstä ja VTV:stä.

Tarkastusvaliokunnan mietintötyön ohella eduskunnan tilintarkastajat ovat parhaillaan tekemässä erityistilintarkastusta VTV:n ylimmän johdon edustus-, matka- ja hankintakuluista.

Viime viikolla eduskunnan kansliatoimikunta päätti pidättää VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastaan keskusrikospoliisin (krp) rikostutkinnan ajaksi.

Krp:n tutkinnassa on kaksi asiakokonaisuutta, joista toinen liittyy viraston työntekijän kanssa tehtyyn sopimukseen ja toinen Finnair-lentopisteisiin. Yli-Viikaria epäillään päättämissopimuksen osalta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja Finnair-pisteiden osalta maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.