Julkisten työeläkevarojen valvoja Fiva muistuttaa valvontakirjeessään, että työeläkeyhtiö Ilmarisen tulisi kaikilta osin toimia hyvää hallintotapaa noudattaen. Ilmarisen hallitus katsoo yhtiön noudattavan hyvää hallintoa.

Finanssivalvonta katsoo, että Fivalle on kertynyt Ilmarista koskevia valvontahavaintoja ”runsaasti viime vuosina”. Valtaosa yksittäisistä havainnoista on käsitelty loppuun, ja joitakin on yhä vireillä.­

Finanssivalvonta (Fiva) ojentaa Suomen suurinta työeläkeyhtiötä Ilmarista poikkeuksellisessa valvontakirjeessä, jossa käydään läpi erikseen kaksitoista valvojan havaitsemaa epäkohtaa. Ilmarinen hoitaa yli 50 miljardin euron arvoista työntekijöiden työeläkevarallisuutta, ja yhtiössä on vakuutettuna noin 550 000 työntekijää.

Finanssivalvonta on lähettänyt Ilmariselle yhdeksänsivuisen valvontakirjeen, jonka mukaan ongelmat kokonaisuutena osoittavat, että Ilmarisen hallinnon toimivuudessa on puutteita.

”Puutteet lisäävät ensinnäkin Ilmarisen toimintaan liittyvää oikeudellista riskiä ja julkisuusriskiä ja toiseksi tarvetta asioiden selvittelyyn”, Finanssivalvonta kirjoittaa tammikuussa päivätyssä valvontakirjeessä.

Ilmarinen kertoo korjanneensa useita Fivan havaitsemia epäkohtia muun muassa työhyvinvointitoiminnassaan. Ilmarinen katsoo vastauksessaan Fivalle muutenkin toimivansa hyvää hallintotapaa noudattaen.

”Ilmarinen noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa työeläkeyhtiöihin sovellettavaa sääntelyä. Sääntelyyn liittyy osin puutteita ja tulkinnanvaraisuutta, joten erilaisten tulkintojen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois”, myönsivät Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine ja varapuheenjohtaja Jarkko Eloranta kuitenkin vastauksessaan viime helmikuussa.

Jarkko Eloranta­

Pasi Laine­

Ilmarinen on ollut aiemminkin Finanssi­valvonnan erittäin kriittisten huomioiden kohteena, mutta uusimmassa valvontakirjeessä niitä on listattu lisää. Tähän mennessä vakavin huomautus tuli joulukuussa 2019, jolloin Finanssivalvonta huomautti Ilmarisen käyttäneen väärin työeläkejärjestelmän rahoja asiakkaiden työhyvinvointitoimintaan.

Fivasta kerrottiin perjantaina, että asian käsittely on kesken.

Kirje on osoitettu suoraan Ilmarisen hallitukselle ohi toimivan johdon.

”Tämän kirjeen tarkoitus on tuoda Ilmarisen hallituksen tietoon, miltä havainnot kokonaisuutena näyttävät Finanssivalvonnan näkökulmasta”, Fiva kirjoittaa.

Julkisten työeläkevarojen valvoja on löytänyt Ilmarisesta kokonaisuutena kolmenlaisia ongelmia.

Fivan mukaan valvonnassa havaitaan ”toistuvasti selvitystarpeita”, joita on ollut muun muassa hallituksen pöytäkirjojen ja Ilmarisen julkaisemien tiedotteiden muotoiluissa. Selvittelyn jälkeen Finanssivalvonnalla ei ”välttämättä” ole huomautettavaa varsinaisesta asiasta.

Toiseksi Finanssivalvonta katsoo, että Ilmarinen on ”toistuvasti koetellut sallitun toimialan rajaa ja osittain myös ylittänyt sen lainvastaisesti”. Tällä toteamuksella Fiva tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Ilmarinen on käyttänyt väärin työeläkejärjestelmän rahoja, koska yhtiön tarjoama työhyvinvointitoiminta asiakkailleen on ”laadultaan ja laajuudeltaan” ylittänyt työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan sääntelyn rajat.

Kolmas Fivan havainto liittyy liiketoimiin Ilmarisen lähipiirin kanssa.

Lähipiiri tarkoittaa lain mukaan muun muassa työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa tai muuta korkeaa johtoa. Lakia sovelletaan silloinkin, kun järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on ollut kiertää lain säännöksiä.

Finanssivalvonnan mukaan Ilmarinen on ”toistuvasti toteuttanut liiketoimia”, joissa toisena osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva. Fivan mukaan liiketoimien määrä on ristiriidassa voimassa olevan lain tarkoituksen kanssa siltä osin kuin lain tarkoituksena on korostaa työeläkevakuutusyhtiöiden hallituksen jäsenten riippumatonta asemaa sekä tukea yhtiöiden sijoitustoiminnan päätöksenteon ja päätösten valmistelun riippumattomuutta.

Fivan mukaan sen valvontahavaintoihin vuosilta 2015–2020 liittyy ”huomiota herättävän usein” lähipiirikytköksiä.

Kokonaisuutena Fiva toteaa, että lähipiiriasiat on käsitelty Ilmarisessa muodollisesti oikein esteellisyydet huomioon ottaen. Valvoja nostaa kuitenkin esiin kysymyksen, ovatko muodollisesti lainmukaiset toistuvat lähipiirin liiketoimet asianmukaisia työeläkeyhtiössä.

”Työeläkevakuutusyhtiön tulisi kaikilta osin toimia hyvää hallintotapaa noudattaen sekä julkisen arvioinnin kestävällä ja yleistä luottamusta herättävällä tavalla”, valvoja kirjoittaa.

Ilmarisen hallituksen mukaan tehdyt lähipiiriliiketoimet ovat asianmukaisia ja kestävät julkisen arvioinnin.

”Ilmarinen ei ole viime vuosina tehnyt yhtään lain tarkoittamaa lähipiiriliiketoimea eli sellaista liiketoimea, jossa toisena osapuolena olisi lähipiiriin kuuluva henkilö tai tämän määräysvallassa oleva yhteisö”, täydensi Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen perjantaina sähköpostitse.

Jouko Pölönen­

Pölönen huomauttaa, että Ilmarinen on asiakkaidensa omistama eläkeyhtiö ja asiakasyritykset ovat laajasti edustettuna Ilmarisen hallinnossa.

”Ei ole tarkoituksenmukaista, ettei Ilmarinen voisi lainkaan sijoittaa näihin yrityksiin tai tehdä muita liiketoimia näiden yritysten kanssa. Tällaisia tilanteita varten, joissa liiketoimen toisena osapuolena on niin sanottu lähipiiriyhtiö, on olemassa tarkat menettelytavat, joilla varmistamme riippumattoman päätöksenteon”, Pölönen kirjoittaa.

Fiva nostaa valvontakirjeessään esiin myös kysymyksen, toimiiko Ilmarinen yksinomaan laissa säädettyä tarkoitustaan silmällä pitäen yhtiön ja sen kaikkien osakkaiden edun mukaisesti vapaana muista vaikutteista. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat asiakkaat eli vakuutuksen ottaneet yritykset ja yli puoli miljoonaa vakuutettua.

”Finanssivalvonta ei myöskään pidä kestävänä ja yleistä luottamusta herättävänä toimintana lain tavoitteisiin nähden ristiriitaista toimintaa, vaikka se muodollisesti olisikin järjestetty asianmukaisesti”, Fiva kirjoittaa.

Ilmarinen kiistää tulkinnan: ”Päätöksentekoa ohjaa tavoite hoitaa eläkevastuiden katteena olevaa sijoitusomaisuutta tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti eikä päätöksentekoon liity muita vaikuttimia”, hallitus kirjoittaa vastauksessaan Fivalle.

Ilmarisen hallitus kertoo vastauksessaan suhtautuvansa vakavasti Finanssivalvonnan valvontakirjeessä sille nostamiin havaintoihin.

”Ilmariselle on tärkeää, että toimintamme on toimialan säännösten ja ohjeiden mukaista ja toiminnassa otetaan huomioon Ilmarisen yhteiskunnallinen rooli ja erityinen asema osana sosiaaliturvan toimeenpanon toteuttamista”, hallitus vastaa Finanssivalvonnalle.