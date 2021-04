Koronan takia karanteenissa oleva voi saada kotiäänestyksen.

Hallitus teki perjantai-iltana ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa muutoksen koronarokotuksia koskevaan asetukseen.

Rokotusjärjestystä muutetaan siten, että kesäkuun kuntavaalien kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksen toimittavat vaalivirkailijat voidaan rokottaa koronavirusta vastaan. Toimet vaalivirkailijoiden rokottamiseksi voidaan käynnistää, kun asetus on tullut voimaan.

Tavoitteena on turvata perustuslaillinen oikeus käyttää äänioikeutta niille henkilöille, jotka tartuntatautilääkäri on määrännyt karanteeniin.

Muutos on poikkeus aiemmin perjantaina sovittuun rokotusjärjestykseen. Hallitus antoi perjantaiaamuna asetuksen, jonka mukaan riskiryhmien, sosiaali- ja terveydenhuollon koronapotilaita hoitavan henkilökunnan ja iäkkäiden henkilöiden rokottamisen jälkeen muut ihmiset rokotetaan koko maassa ikäryhmittäin. Rokotukset toteutetaan iän mukaan alenevassa rokotusjärjestyksessä.

Tulevissa kuntavaaleissa kotiäänestystä toimittavien vaalitoimitsijoiden tarkka lukumäärää ei ole vielä tiedossa. Oikeusministeriö arvioi heitä olevan nyt 2 000–4 000.

Yleensä pari tuhatta toimitsijaa on riittänyt hoitamaan kotiäänestykset, joita on vaalien mukaan noin 8 000–13 000 kappaletta. Samat vaalitoimitsijat toimittavat useita kotiäänestyksiä, joten vaalitoimitsijoiden määrä on huomattavasti pienempi kuin kotiäänestysten määrä.

Kaikkiaan vaalivirkailijoita tarvitaan noin 20 000–25 000 henkeä vaalien eri tehtäviin, kuten ennakkoäänestyksen, varsinaisen äänestyspäivän äänestyksen ja ääntenlaskennan hoitamiseen.

Koronan takia oikeusministeriö on varautunut siihen, että nyt tarvitaan aiempaa suurempi määrä vaalivirkailijoita. Rokotusmahdollisuus koskee vain koti- ja laitosäänestyksistä vastaavia.

Asetusmuutoksella halutaan varmistaa terveysturvallinen äänestäminen. Koti- ja laitosäänestystä hoitavat vaalivirkailijat ottavat vastaan sekä riskiryhmiin kuuluvien että koronavirukselle altistuneiden äänestyksiä. Tavoitteena on myös helpottaa vaalivirkailijoiden rekrytoimista.

Kuntavaalien kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1. kesäkuuta, joten kotiäänestystä haluavien määrä selviää vasta myöhemmin. Koti- ja laitosäänestykset toteutetaan ennakkoäänestyksen aikana 26.5.–8.6.

Oikeusministeriön muistion mukaan vaalivirkailijat pitäisi rokottaa vähintään kolme viikkoa ennen äänestysten alkamista eli toukokuun alkupuolella.

Samassa muistiossa arvioidaan, että vaalivirkailijoiden rokottaminen voi hidastaa kunnissa rokotusjärjestyksen mukaan rokotettavien muiden kohderyhmien suojaamista. Vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen, koska vaalivirkailijoiden joukko on rajattu.

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta.

Asetusluonnosta ei lähetetty lausuntokierrokselle asian kiireellisyyden vuoksi.