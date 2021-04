Kokoomus ja perussuomalaiset vastustavat kuraattori- ja psykologipalveluiden sekä kouluterveydenhoidon siirtoa kunnista maakuntiin sote-uudistuksen yhteydessä.

Opiskeluhuollon asema sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on huolestuttanut uudistuksen valmistelun alkuvaiheista asti esimerkiksi psykologeja, kuraattoreita ja myös opettajia.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen jättäneet oppositiopuolue kokoomuksen edustajat vastustavat yhä opiskeluhuollon siirtämistä kunnista maakuntien eli hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. He pelkäävät, että siirron myötä palvelut eriytyvät kuntien opetus- tai sivistystoimesta sekä koulujen ja oppilaitosten arjesta.

Suurimmassa osassa kuntia kuraattori- ja psykologipalvelut on järjestetty opetustoimessa, joissakin sosiaali- ja terveystoimessa. Siirto on osa hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, joka on eduskunnassa käsiteltävänä.

”Jo nyt sote-puolella on paljon hoitovelkaa ja pitkät jonot etenkin mielenterveyspalveluihin ja erikoissairaanhoitoon, kun perustaso ei toimi. Myös lasten ja nuorten ahdistus ja häiriökäyttäytyminen ovat lisääntyneet”, perustelee sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok) kokoomusedustajien kantaa HS:lle.

Hallituspuolueiden äänin sivistysvaliokunta päätti lausunnossaan puoltaa opiskeluhuollon palveluiden siirtymistä maakunnille.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, kouluterveydenhuolto sekä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto siirretään osaksi hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja.

Mietinnön sote-uudistuksesta laatii sosiaali- ja terveysvaliokunta.

”Valtaosa sivistysvaliokunnan kuulemista asiantuntijoista ei kannattanut kuraattori- ja psykologipalveluiden siirtoa maakuntiin. Hallituspuolueiden edustajat eivät kuunnelleet asiantuntijoita, ja nyt uhkana on opiskeluhuollon palveluiden heikkeneminen ja etääntyminen lasten ja nuorten arjesta”, toteavat tiedotteessa Risikon kanssa myös kansanedustajat Sari Multala ja Sofia Vikman .

Edustajien mukaan psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ koko oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten sekä sidosryhmien kanssa.

”Hallituksen esitykseen ei sisältynyt lapsivaikutusten arviointia, mikä on merkittävä puute”, edustajat sanovat.

Hallitus perusteli siirtoa siksi, että nyt alueelliset ja oppilaitoskohtaiset erot opiskeluhuollon palveluissa ovat suuria. Oppilaat ja opiskelijat ovat lakiesityksen mukaan nyt eriarvoisessa asemassa palvelujen saannissa ja laadussa.

Sivistysvaliokunnan lausuntoon eriävän mielipiteensä jättivät myös oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustajat Sanna Antikainen, Kaisa Juuso ja Ari Koponen.

”Esitetty uudistus vaarantaa opiskelijahuollon palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden sen sijaan, että se korjaisi esitetyt ongelmat. Asiantuntijakuulemisissa on esitetty useita ongelmia, joita saattaa seurata, ellei yhteys kuntien sivistystoimen sekä hyvinvointialueiden sote-palveluiden välillä toimi”, perussuomalaisten valiokuntaryhmä sanoo ja katsoo, ettei ”näin merkittävää mutta huonosti valmisteltua uudistusta tule viedä eteenpäin, varsinkaan koronakriisin ollessa vielä täydessä käynnissä”.