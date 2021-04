”Liian moni suomalainen kokee harjoitetun politiikkamme nyt järjettömänä”, Saarikko sanoo.

Turvekeskustelu kiihtyy ennen hallituksen ensi viikon kehysriihtä – etenkin keskustan ja vihreitten välillä.

Sunnuntaina keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko julkisti kärkevän turvekirjeen, jossa hän arvostelee liian nopeasti edennyttä turpeen energiakäytöstä luopumista. Sen hintana ovat Saarikon mukaan esimerkiksi kallistuva lämmitys ja kasvuturpeen tuonti ulkomailta.

Muutos turpeessa on nyt Saarikon mukaan liian raju.

”Haluaako sosiaalista oikeudenmukaisuutta korostava hallitus todella selittää seuraavaksi ihmisille sitä, miksi kerrostalossa asuvan yksinhuoltajan tai rivitalossa asuvan pienituloisen eläkeläisen lämmityslasku nousee? Emmekö oppineet mitään sähkönsiirtohintojen härdellistä?” tiede- ja kulttuuriministeri vetoaa hallituskumppaneihinsa.

”Liian moni suomalainen kokee harjoitetun politiikkamme nyt järjettömänä”, Saarikko sanoo.

Kirjeessään Saarikko kertoo keskustan sinänsä tukevan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa mutta epäilee, pitääkö kansa sitä oikeudenmukaisena.

”Ellemme saa suomalaisia mukaan, ilmastonmuutoksen torjunnan kunnianhimo on vain sana paperilla”, Saarikko kirjoittaa.

Hallituksen aloittaessa sovittiin, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

”Näin totisesti on tapahtunut. Päästökaupan hinta, turpeeseen kohdistuva kriittinen keskustelu sekä energiaveron nosto ovat ajaneet turpeen käytön nopeasti alas. Liian nopeasti. Tavoite turpeen energiakäytön puolittamisesta saavutetaan arviolta jo ensi vuonna, kahdeksan vuotta etuajassa”, Saarikko kirjoittaa.

Saarikon mukaan muut yhdessä sovitut tavoitteet, kuten sähkön ja lämmön huolto- ja toimitusvarmuuden turvaaminen, hallittu siirtymä ja alueellinen sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat nyt vaarassa.

”Turpeesta saa leipänsä muutama tuhat suomalainen. Heidän asiansa on hoidettava kunniallisesti. Jos apua ei löydy odotetulla tavalla EU:n rahoista, on asiat hoidettava omien päättäjiemme kesken. On huomioitava myös huoltovarmuus sekä maatilojen eläinten ja ruuan kasvatukseen liittyvät turvetarpeet”, Saarikko vaatii.

”En voi sulattaa ajatusta siitä, että kotimainen energiantuotannon muoto ajetaan ryminällä alas samalla, kun fossiilista tavaraa tuodaan edelleen kattiloihimme ja kasvihuoneiden ja kotieläintilojen tarvitsemaa kasvu- ja kuiviketurvetta joudutaan tähyilemään ulkomailta”, Saarikko kirjoittaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä esitti maaliskuussa muun muassa verohelpotusta pienille turvetta käyttäville lämpölaitoksille. Ryhmä esitti myös energiaturpeen veron sitomista päästöoikeuden hintaan niin, että turpeen vero laskisi päästöoikeuden hinnan noustessa.

Saarikon mukaan työryhmän esitykset tulisi ottaa vakavasti, mutta vihreitten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoi lauantaina HS:n haastattelussa, että ”tällaisiin päätöksiin hallitus ei voi ryhtyä”.

”Turpeen energiakäytöstä luopuminen on merkittävä keino päästöjen vähentämisen kannalta. Ilmastotavoitteesta pidetään kiinni, ja turpeen energiapolttoa ajetaan alas”, Kari sanoi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on peräänkuuluttanut turpeen energiakäytön alasajon hillitsemistä. Turvetuottajien auttaminen on Vanhasen mukaan hallitukselle ”koetinkivi, onko puheilla reilusta siirtymästä katetta”.

Lauantaina myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaati hallitukselta välittömiä linjauksia kotimaisen turvealan pelastamiseksi.

”Turpeen energiakäytön hallitsematon alasajo on järjetöntä huoltovarmuuden ja maaseudun elinvoiman kannalta. Kuiviketurpeen tuotannon loppuminen vaarantaa eläinten hyvinvoinnin ja Suomen laatuun perustuvan ruokastrategian. Kasvuturpeen saatavuuden ehtyminen uhkaa puutarhatuotantoa ja havupuiden taimituotantoa”, Marttila sanoi MTK-Etelä-Pohjanmaan kevätkokouksessa.