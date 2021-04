Yli-Viikari puolustautui sanomalla, ettei ole käyttänyt veronmaksajien rahoja henkilökohtaisiin menoihinsa. Hän kertoi katuvansa vain sitä, ettei lähtenyt oikomaan julkisuudessa olleita väitteitä aiemmin.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) virasta pidätetty pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin kiisti sunnuntaina Ylellä syyllistyneensä virkarikoksiin, joista on käynnissä keskusrikospoliisin (krp) esitutkinta.

”Tilanteeseen rauhallisuutta tuo se, että tiedän etten ole syyllistynyt virkarikoksiin. Tiedän toki sen, että kyllä tässä aikansa kestää, kun asiat selvitetään”, Yli-Viikari sanoi Arto Nybergin haastattelussa.

Krp:n mukaan Yli-Viikaria epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäily virka-aseman väärinkäytöstä liittyy VTV:n työntekijän kanssa tehtyyn sopimukseen. Maksuvälinepetosta ja virkavelvollisuuden rikkomista koskevat epäilyt puolestaan liittyvät Yli-Viikarin Finnair-pisteiden käyttöön.

Julkisuudessa liikkuu Yli-Viikarin mukaan väärinkäsityksiä hänen toimistaan.

”Ensinnäkin on esitetty väitteitä, että olisin käyttänyt henkilökohtaisiin menoihin veronmaksajien rahoja. Näin ei ole. Kaikki kulut, joita olen tehnyt sekä valokuviin ja meikkeihin liittyvät että sitten matkakulut ovat olleet työtehtäviin liittyviä kuluja”, hän sanoi.

Aiemmin esimerkiksi Ilta-Sanomat on uutisoinut, että Yli-Viikari on tehnyt useita kalliita virkamatkoja ja muun muassa ostanut viraston piikkiin lähes 5 000 eurolla kauneudenhoitopalveluja.

Yli-Viikarilta kysyttiin myös Finnairin lentopisteiden käytöstä ja siitä, miksei hän ole halunnut sanoa niistä mitään julkisuudessa. Hän vastasi, että lentoyhtiöiden bonuspisteet ovat henkilökohtaisia ja tulevat henkilökohtaiselle tilille.

”Silloin on kyse siitä, että käsitellään henkilökohtaisia tietoja. Meille kaikille on varmaan ihan selvää se, että työnantajalle eivät kuulu meidän terveystiedot tai vaikka luottokorttitiedot, koska ne ovat henkilökohtaisia tietoja. Tässä on kyse periaatteesta, jonka takana myöskin seison.”

Ohjelman juontaja Nyberg kysyi Yli-Viikarilta, eivätkö lentopisteet ole tässä tapauksessa palkanlisää. Yli-Viikarin mukaan näin ei ole, minkä lisäksi hänen mukaansa pisteitä ”ei tule hyödyntää henkilökohtaisessa käytössä.”

”Ne [pisteet] ovat nimenomaan Finnair-plussankin sääntöjen mukaisia. Silloin työnantajalla ei ole tietoa siitä ja työnantaja ei pysty valvomaan. Työnantajalla ei tavallaan ole omaisuutta, jota valvoa.”

Kysyttäessä sitä, katuuko Yli-Viikari toimiaan mediajulkisuuden keskellä, hän totesi, ettei vastannut julkisuudessa olleisiin väitteisiin aikaisemmin.

”En osannut tässä julkisuustilanteessa tukea sitä, että viraston viesti olisi tullut samanaikaisesti esille. Minun mokani on siis, etten lähtenyt oikomaan tarpeeksi tarpeeksi ajoissa, tarpeeksi varhain niitä puutteellisia ja vihjailevia viestejä, jotka nyt koko viraston päälle antavat epäilyksen varjon”, hän sanoi.

VTV:n pääjohtajan sijaiseksi valittiin viime viikolla johtaja Matti Okko. Hän nousi pääjohtajan sijaiseksi, koska eduskunta päätti pidättää Yli-Viikarin virastaan krp:n käynnissä olevan esitutkinnan ajaksi.

Tutkinnassa on epäiltynä Yli-Viikarin lisäksi viraston lakiasiainjohtaja Mikko Koiranen. Myös Koiranen on pidätetty virastaan tutkinnan ajaksi.

Helsingin käräjäoikeus päätti aiemmin maaliskuussa jatkaa syyteoikeutta Yli-Viikaria ja Koirasta koskevassa rikostutkinnassa.

Päätös koskee toukokuun lopulla 2016 tapahtunutta epäiltyä virka-aseman väärinkäyttöä ja sen mahdollisia vaihtoehtoisia syytteitä. Syyteoikeutta jatkettiin 24. toukokuuta 2022 asti.

Yli-Viikari ja Koiranen ovat jo aiemmin kiistäneet syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen.