Vaalikone avataan kaikelle kansalle toukokuun puolivälissä.

Kuntavaalien vaalipäivä on 13. kesäkuuta, ja ennakkoäänestys alkaa 26. toukokuuta.­

Yli 5­700 kuntavaaliehdokasta on vastannut Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Vastausaikaa on vielä kolme viikkoa, sillä määräaika on tiistaina 11. toukokuuta.

Vaalikone avataan kaikelle kansalle toukokuun puolivälissä.

Ehdokkaat saivat lisäaikaa vaalikoneen täyttämiseen, kun kuntavaalit päätettiin lykätä kesäkuulle koronatilanteen vuoksi. Vaalipäivä on 13. kesäkuuta, ja ennakkoäänestys alkaa 26. toukokuuta.

Alla oleva taulukko näyttää, miten vastauksia on kertynyt eri puolueiden edustajilta. Mukaan on laskettu ehdokkaat, jotka ovat kuitanneet vaalikoneessa vastauksensa valmiiksi.

Puolueiden lopulliset ehdokasmäärät eivät ole vielä selvillä, sillä ehdokashakemukset pitää jättää viimeistään 4. toukokuuta. Vahvistetut ehdokaslistat julkaistaan 14. toukokuuta.

HS:n vaalikone on osa Sanoman yhteistä vaalikonehanketta, jossa ovat mukana myös Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa sekä lukuisia paikallismedioita.

Puolueet ilmoittavat omat ehdokkaansa vaalikoneeseen. Valitsijayhdistykset voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen vaalikone@sanoma.fi.