Automaattiselle päätöksenteolle ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen eikä perustuslain edellyttämää oikeusperustaa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti katsoo, että Kelan automaattiseen päätöksentekoon liittyvän lainsäädännön tarve tulisi selvittää. Lainsäädäntö olisi tarpeen, jotta sekä hyvä hallinto että asiakkaiden oikeusturva saataisiin varmistettua, Pöysti sanoo.

Selvityksen perusteella ei ollut Pöystin mukaan syytä epäillä, ettei asiakkaiden oikeuksia ja oikeusturvaa kyettäisi turvaamaan Kelan automaattisessa päätöksenteossa. Päätöksenteolle ei kuitenkaan ole yleisen tietosuoja-asetuksen eikä perustuslain edellyttämää oikeusperustaa.

Kelan päätöksiin ei ole kirjattu tietoa, että ratkaisu on tehty automaattisessa käsittelyssä. Kela on luvannut jatkossa kertoa päätöksessä, jos se on tehty automaattisessa käsittelyssä.

Pöysti otti Kelan automaattisen päätöksenteon tutkittavaksi omasta aloitteestaan.