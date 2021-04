Perustuslakivaliokunnan kantaan kiinnittyy paljon huomiota, sillä se ratkaisee, tarvitseeko hallitus 750 miljardin euron elpymispaketin hyväksymiseen myös opposition ääniä eduskunnassa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalta odotetaan pian kantaa paljon kiinnostusta herättäneeseen kysymykseen EU:n elpymispaketista. Nopeimmillaan valiokunta voisi saada ratkaisunsa aikaan keskiviikkona, jolloin asia on jälleen käsittelyssä.

Valiokunnan kantaan kiinnittyy paljon huomiota, sillä se ratkaisee, tarvitaanko 750 miljardin euron elpymispaketin hyväksymiseen eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö. Näin olisi, mikäli valiokunta katsoisi, että hätärahoitukseen osallistuminen tarkoittaisi Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa EU:lle.

Kahden kolmasosan vaatimus tavallisen enemmistön sijaan olisi hallitukselle takaisku, sillä tällöin sen omat äänet eivät riittäisi paketin läpiviemiseen, ja tukea tarvittaisiin oppositiosta.

Kysymys on jakanut perustuslakivaliokuntaa. HS:n tietojen mukaan tilanne on siinä määrin tiukka, että valiokunta saattaa edelleen kallistua kummalle kannalle tahansa.

Pohdittavana valiokunnassa on tiettävästi yhä ainakin se, voidaanko lainanottoa paketin vastikkeettomana annettaviin avustuksiin pitää EU:n perussopimuksen mukaisena. Jos se katsoo, ettei voida, olisi kyse toimivallan siirrosta unionille.

Keskiviikkona valiokunta kuulee vielä kahta asiantuntijaa oikeustieteen tohtori Allan Rosasia ja professori Päivi Leino-Sandbergia. Rosas on aiemmin arvioinut julkisuudessa, ettei paketissa ole merkittäviä ongelmia suhteessa EU:n perussopimukseen. Leino-Sandberg on suhtautunut pakettiin kriittisemmin. Leino-Sandbergia kuullaan valiokunnassa nyt toistamiseen.

Aiemmin valiokunta on kuullut valtiovarainministeriötä ja kuutta muuta asiantuntijaa. Se tekee ratkaisunsa itsenäisesti suhteessa näihin.

Viime kesänä sovitussa elpymispaketissa EU valtuuttaa komission hankkimaan rahoitusmarkkinoilta lainaa enintään 750 miljardia euroa, josta 390 miljardia euroa annetaan jäsenvaltioille vastikkeettomina avustuksina. EU:n myöntämien lainojen enimmäismäärä on 360 miljardia euroa.

Perustuslakivaliokunnan punnittavana on niin sanottu omien varojen päätös, jossa määritellään muun muassa Suomen jäsenmaksut EU:n vuosien 2021–2027 budjettikaudelle ja enimmäismaksut elpymispaketista.

Jos valiokunta katsoisi, että sen siunaamiseen tarvittaisiin kahden kolmasosan enemmistö, kääntyisivät katseet kokoomukseen. Oppositiossa perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat olleet selvemmin elpymispakettia vastaan.

Kokoomuskin on arvostellut saavutettua neuvottelutulosta. Puolue on silti pohjimmiltaan hyvin EU-myönteinen. Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan kokoomus tekee ratkaisunsa asiassa, kun perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa ja valtiovarainvaliokunta esitellyt mietintönsä.

Arvioidessaan alustavaa elpymispakettia kesällä perustuslakivaliokunta otti siihen hyvin kriittisen kannan.

Se kiinnitti huomiota muun muassa EU:n perussopimuksen artiklaan 310. Sen mukaan unionin tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Perustuslakivaliokunnan huolena oli, että velanotto ehdotetulla tavalla voisi olla perussopimuksen vastaista. Se piti erityisesti avustusmuotoisia tukia ongelmallisina.

Lisäksi perustuslakivaliokunta katsoi, että komission ehdotus saattaisi olla osin ristiriidassa perussopimuksen artiklan 125 kanssa. Sen mukaan EU tai yksittäinen jäsenvaltio ei saa ottaa vastatakseen toisen valtion taloudellisia sitoumuksia.

Myöhemmin kesällä valiokunta viestitti, että huolet olivat lievittyneet EU:n neuvoston oikeuspalvelun lausunnon johdosta. Oikeuspalvelu katsoi, ettei paketti riko perussopimusta. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan muuttanut kantaansa virallisesti tuossa vaiheessa. Nyt se on käynyt asiaa läpi uudelleen lopullisen ratkaisun valmistuttua.