Kantelijat vetoavat potilaslain itsemääräämisoikeuteen ja pitävät perusoikeuksien ja tasa-arvon vastaisena sekä ikäsyrjintänä 65–69-vuotiaiden rokottamista Astra Zenecalla.

Asiakasta rokotettiin Astra Zenecan rokotteella Metropolian Myllypuron kampuksen koronarokoteasemalla helmikuussa. Rokotteella on arvioitu mahdollisesti olevan yhteys äärimmäisen harvinaisiin verisuonitukoksiin.­

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut kymmeniä kanteluita koronarokotuksista. Uusimmat ovat etenkin viime aikoina tulleet enimmäkseen yli 65-vuotiailta, jotka ovat ihmetelleet, miksi he joutuvat ottamaan Astra Zenecan rokotetta.

Oikeusasiamiehen kansliaan keskiviikkoon mennessä tulleista 61 kantelusta 15 koskee Astra Zenecaa.

Myös Helsingin Sanomien yleisönosastolla julkaistiin keskiviikkona kirjoitus nimimerkillä Rokotettavallakin on oikeuksia. Siinä kirjoittaja ihmetteli, miksi ”meitä 65–69-vuotiaita yritetään salaa pakkorokottaa tuolla rokotteella”.

Astra Zenecalla rokotetaan Suomessa nyt vain yli 65-vuotiaita. Euroopan lääkevirasto Ema on todennut, että rokotteella on mahdollisesti yhteys erittäin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön, ja valtaosa näistä tapauksista on todettu alle 60-vuotiailla naisilla.

Ihmisillä on herännyt huoli rokotteen sivuvaikutuksista, vaikka Euroopan unionin alueella harvinaisia verisuonitukoksia on ilmoitettu noin yksi tapaus 100 000:ta Astra Zenecan koronarokotteen saanutta kohden.

Oikeusasiamiehelle Astra Zenecasta kannelleet pitävät perusoikeuksien ja tasa-arvon vastaisena sekä ikäsyrjintänä juuri 65–69-vuotiaiden rokottamista Astra Zenecalla. Se katsotaan myös potilaslain itsemääräämisoikeuden vastaiseksi.

Useimmissa kunnissa 65–69-vuotiaille on annettu Astra Zenecan rokotetta. Yli 70-vuotiaat ovat saaneet enimmäkseen Modernan ja Pfizerin ja Biontechin rokotteita. Ne on valmistettu mrna-tekniikalla, joka on erilainen kuin Astra Zenecan valmistusmenetelmä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi keskiviikkona, että jatkossa myös 65–69-vuotiaille voidaan antaa mrna-rokotteita, jos rokotettava niin toivoo.

Muita kuin erityisesti AZ-rokotetta koskevat rokotuskantelut ulottuvat laidasta laitaan alkaen epäilyistä salaliitoista ja lääkeyhtiöiden voitontavoittelusta päätyen epäoikeudenmukaisiin rokotusjärjestyksiin, jotka asettavat ihmiset epäyhdenvertaiseen asemaan esimerkiksi ammatin mukaan.

Erityisryhmistä mainitaan esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset, kotisairaanhoidon työntekijät sekä omaishoitajat, joiden oikeutta saada rokotus perätään. Myös koronarokotteen jo saaneen iäkkään henkilön puolison oikeudesta saada rokotus on kanneltu.

Osassa kanteluita epäillään myös, että rokotusten haittavaikutuksia peitellään.

Kantelut koskevat myös esimerkiksi kodin ja rokotuspaikan välisten matkakustannusten korvaamista, ajanvarausta, henkilökunnan osaamattomuutta vastata kysymyksiin, yli 70-vuotiaan saamatta jäänyttä kutsua rokotukseen, iäkkään ihmisen vaikeuksia varata rokotusaika netistä ja viranomaisten antamia virheellisiä tietoja rokotuksista.

Kohteina kanteluissa mainitaan muun muassa maan hallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR ja joukko kuntia.

Maaliskuussa oikeusasiamies antoi jo ratkaisun 23 henkilön kanteluun, jossa kyseenalaistettiin kaikkien koronarokotteiden käyttöönotto Suomessa tarpeettomana, koska epidemia ei ole tarpeeksi vakava.

Vastauksessaan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoi, että ”kantelunne perusteella ei ole aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä”.