HS:n tiedot: Marinin keskeinen työllisyys­toimi on työttömien siirtäminen kuntien huomaan – toisi enintään 10 000 työllistä lisää

Valtiovarainministeriö arvioi työllisyyden kohenevan, jos kuntia palkittaisiin pitkäaikaistyöttömien työllistymisestä.

Keskeinen VM:n arvioima toimi on työllisyyspalveluiden siirtäminen te-toimistoilta kuntien vastuulle. Tätä on kokeiltu niin sanotuissa kuntakokeiluissa vuonna 2018 ja uudelleen laajemmin tänä keväänä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toi hallituksen kehysriiheen kompromissiesityksenä listan toimista, jotka toisivat eri ministeriöiden arvioiden mukaan yhteensä 41 000–52 500 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä. Lista ei kelpaa keskustalle.

Syynä on, että valtiovarainministeriö (VM) on kyennyt arvioimaan toimille vain runsaan 10 000 lisätyöllisen vaikutuksen. Listalla on paljon niin sanottuja pehmeitä toimia, joille ministeriö ei ole kyennyt antamaan lainkaan arviota.

Yhteensä Marinin lista vahvistaisi julkista taloutta noin 150 miljoonaa euroa vuosikymmenen loppuun mennessä, mitä keskusta tai VM eivät pidä riittävänä. Hallitus on linjannut, että työllisyyttä vahvistamalla julkista taloutta tulisi pystyä tasapainottamaan kahdella miljardilla eurolla.

Keskeinen VM:n arvioima toimi on työllisyyspalveluiden siirtäminen te-toimistoilta kuntien vastuulle ja palveluiden rahoituksen uudistaminen. Tämä voisi ministeriön mukaan tuoda 7 000–10 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tätä kokeillaan parhaillaan niin sanotuissa kuntakokeiluissa, joiden myötä yli puolet Suomen työttömistä työnhakijoista on siirtynyt valtion alaisista te-toimistoista kuntien vastuulle yli kahdeksi vuodeksi.

Vaikutus syntyisi kuntien kannustinten parantamisesta: nykyisin kunnat voivat pienentää osuuttaan pitkäaikaistyöttömien työttömyyskorvausten kustannuksista, jos ne onnistuvat ohjaamaan näitä erilaisten palveluiden piiriin. Palvelut johtavat harvoin työllistymiseen. Uudessa rahoitusmallissa kuntia palkittaisiin nimenomaan työttömien työllistymisestä.

Esimerkit muun muassa Tanskasta ovat VM:n mukaan näyttäneet, että kuntien kannustimia järkevöittämällä työllisyyttä voidaan kohentaa.

Lisäksi ministeriö laskee pieniä vaikutuksia osatyökykyisten työllistämiselle, työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiselle ja jatkuvan oppimisen uudistukselle.

Yhteensä ministeriön arvioimat toimet vahvistaisivat julkista taloutta 200 miljoonaa euroa vuosikymmenen loppuun mennessä. Kun huomioidaan kustannukset niistä toimista, joille VM ei ole kyennyt laskemaan työllisyysvaikutusta, vahvistava vaikutus supistuu runsaaseen 150 miljoonaan euroon.

Lisäksi Marinin esityksessä hallitus sitoutuisi myöhemmin tekemään toimet, jotka toisivat vielä 20 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä. Niistä vähintään 5 000 tulisi olla VM:n arvioimia ja julkista taloutta vahvistavia.

Esityksen mukaan tästä 5 000 verifioidun työllisen tavoitteesta 1 500 saataisiin ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistamisella. Euroistaminen tarkoittaa sitä, että työttömäksi jääneen työssäoloehdon täyttymistä alettaisiin tarkastella ansaitun palkan perusteella. Nykyisin sitä tarkastellaan tehtyjen työtuntien perusteella.

Euroistaminen lisäisi ansioturvan piiriin pääsevien määrää, mutta samalla se laskisi joidenkin päivärahojen tasoa. Kokonaisuudessaan muutos pienentäisi työttömyysturvan kuluja ja lisäisi valtiovarainministeriön arvion mukaan työllisyyttä noin 1 500 henkilöllä.