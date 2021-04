Markku Ollikaisen mukaan päästövähennysten kehitys on ollut ”tosi positiivista”. Hiilidioksidia sitovan nielun kasvattaminen vaatisi maaperäpäästöjen pienentämistä.

Hallitus on saanut osana kehysriihineuvotteluita arvion tämänhetkisistä päästövähennyksistä. Ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen kertoo viestinsä hallitukselle olleen, että että kansainväliset ilmastotoimet etenevät ja Suomen päästöt ovat vähentyneet hyvin, mutta Suomi tarvitsee tiukempia toimia erityisesti niin sanotulla taakanjakosektorilla eli muun muassa liikenteessä, maataloudessa ja jätehuollossa.

”Liikenteen päästöistä pitäisi pystyä tekemään päätöksiä syksyn budjettiriihessä, ja maatalouteen tarvitaan toimenpiteitä”, Ollikainen sanoo.

Ollikaisen mukaan päästövähennysten kehitys vuosina 2018–2020 Suomessa on ollut silti ”tosi positiivista”.

”Päästöt ovat vähentyneet nopeampaan tahtiin kuin hiilineutraaliuspolku edellyttää.”

Ilmastopaneeli seuraa hallituksen päästövähennystoimia ja erityisesti ”päästökuilua” eli sitä, miten hallitus saa kurottua umpeen tämänhetkisen päästötilanteen ja vuoden 2035 tavoitetason välistä eroa.

Ilmastopaneeli laskee, että viime vuonna päästökuilu oli 6,8 miljoonaa tonnia. Se tarkoittaa, että tästä määrästä ilmastopäästöjä hallituksella ei ole vielä suunnitelmaa.

Sen lisäksi noin 2,2 miljoonaa tonnia on niin sanottua ”toimenpidekuilua” eli hallitus on kyllä tehnyt suunnitelmia, mutta sitovista toimista ei ole päätetty. Fossiilittomasta liikenteestä on tehty tiekartta, mutta suurin osa siinä ehdotetuista toimista on päättämättä ja toteuttamatta.

Myös jätehuolto vaatisi Ilmastopaneelin mielestä lisätoimia. Ollikaisen mukaan kierrätystä pitäisi tehostaa ja kaatopaikkojen päästöjä vähentää.

Hallituksen päätös energiaverouudistuksesta oli Ollikaisen mukaan tärkeä, mutta sekään ei vielä laskelmissa näy, koska sitä ei ole saatu voimaan. Hallitus päätti viime syksynä laskea teollisuuden sähköveron EU:n minimitasoon ja luopua raskaan teollisuuden päästökauppakompensaatiosta.

Päästökuilun kokonaistilanne on silti huomattavasti parantunut muutaman viime vuoden aikana.

Kaikkiaan matkaa vuoden 2035 päästövähennystavoitteeseen on vielä 27,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Siitä jo tehdyt poliittiset päätökset, esimerkiksi turpeen energiakäytön vähintään puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, kattavat noin 67 prosenttia.

Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035. Se tarkoittaa, että Suomen päästöt saisivat olla enimmillään Suomen hiilinielujen suuruiset. Hiilinielut tarkoittavat lähinnä metsiä ja muuta biomassaa, jotka sitovat yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat vastavoimana päästöille.

Vuonna 2035 tavoite on, että päästöt saisivat olla 21,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidiksi muutettuna.

Viime vuonna kasvihuonekaasupäästöt olivat ennakkoarvion mukaan vielä noin 49 miljoonaa tonnia, eli hieman yli kymmenessä vuodessa pitää tapahtua paljon. Ollikaisen mukaan Suomi on silti tavoiteuralla: toissa vuonna päästöt vähenivät 3,2 miljoonaa tonnia ja viime vuonna alustavien tietojen valossa 4,2 miljoonaa tonnia.

Suomen hiilineutraaliustavoite edellyttäisi 2,4 miljoonan tonnin vähennyksiä vuosittain koko 2020-luvun ajan edettäessä vuotta 2035 kohti.

Viime vuoden päästövähennys johtuu muun muassa siitä, että päästökauppasektorin päästöt vähenivät merkittävästi ja liikennepäästöt koronan takia jonkin verran.

”Enemmän jännittää se, miten nielu käyttäytyy”, Ollikainen sanoo.

Puuston vuotuiset hakkuut vaikuttavat nettonieluun. Tilastokeskuksen mukaan nielu kasvoi viime vuonna, kun hakkuut hieman vähenivät huippuvuosista. Nielun taso oli 14,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidiksi muutettuna eli sen pitäisi kasvaa vielä huomattavasti, sillä tavoitetaso vuonna 2035 on 21,4 miljoonaa tonnia.

”Meidän maaperäpäästömme ovat liian isot. Niitä pitäisi saada vähennettyä, jotta metsien hakkuiden vaihtelu ei näkyisi noin vahvasti lopputuloksessa. Erityisesti maatalouden turvemaapäästöjä pitäisi rajoittaa ja ennallistaa turvemaita soiksi tai metsiksi”, Ollikainen sanoo.

Ollikaisen mukaan pidemmän aikavälin tärkeämpi asia on se, että ilmastoon liittyvät markkinat kasvavat, ja Suomen hiilineutraaliustavoite edistää suomalaisyritysten mahdollisuuksia päästä niihin kiinni.

Suomen pitäisi pyrkiä kasvaville globaaleille aurinko-, vety- ja kiertotalousmarkkinoille ja biotalouden ja ruuan tuotannon uusiin ratkaisuihin. Tätäkin sanomaa Ollikainen kävi hallitukselle kertomassa Säätytalolla.