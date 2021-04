Hallitus ei kiistele kehysriihessä velanoton lopettamisesta vaan siitä, kuinka paljon se voi lisätä velanottoa entisestään, kirjoittaa politiikan toimittaja Teemu Muhonen analyysissaan.

Hallituksen kolme päivää kestäneestä puoliväliriihestä on muodostunut ennakoidun vaikea, eikä hallituksen pystyssä pysyminenkään ole itsestäänselvyys. Mutta mikä on se ”fundamentaalinen ero” puolueiden välillä, josta valtiovarainministeri Matti Vanhanenkin (kesk) on puhunut?

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi perjantaina keskustalla olevan selkeä näkemys puolueen neuvottelutavoitteesta.

”Se on sellainen lopputulos, jossa meillä kaikilla on yhteinen näky siitä, että valtion menot ja tulot tulevat tasapainoon ja että velaksi eläminen saadaan päättymään”, Saarikko linjasi Säätytalolla.

Tavoite on kuultu keskustavaikuttajien suusta monesti ennenkin. Vuonna 2016 silloinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) linjasi hallituksensa tavoitteeksi saada valtion meno- ja tulokäyrät leikkaamaan vuonna 2021, ”jolloin velaksi eläminen loppuu”. Sen sijaan – ennen kaikkea koronapandemian vuoksi – valtio on ottamassa tänä vuonna lisävelkaa peräti 12 miljardia euroa.

Saarikon mainitsema tasapaino ei häämötä tulevaisuudessakaan. Valtiovarainministeriön niin sanotun painelaskelman mukaan julkinen velkaantuminen jatkuu näillä näkymin voimakkaana vuosikymmeniä eteenpäin. Muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi ministeriö arvioi, että ilman uusia päätöksiä tulot alittavat menot vuodesta toiseen.

Olisi kuitenkin väärä johtopäätös ajatella, että keskusta haluaisi kehysriihessä tehdä päätökset tulojen ja menojen tasapainottamiseksi. Urakka olisi jättimäinen, eikä keskustallakaan olisi valmiuksia läheskään niin koviin sopeutuspäätöksiin.

Viime vuonna hallitus linjasi, että velkaantuminen tulisi onnistua pysäyttämään hetkellisesti vuonna 2030. Silloin valtiovarainministeriö arvioi, että se edellyttäisi menojen ja tulojen tasapainottamista vuositasolla viidellä miljardilla eurolla.

Tuon mittaluokan sopeutustoimien sijaan hallitus neuvottelee päinvastoin siitä, kuinka paljon se voi lisätä menoja ja velanottoa entisestään. Tätä puolueet tarkoittavat, kun ne puhuvat ”menokehysten ylittämisestä” tai ”menokehykseen palaamisesta” tulevina vuosina.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) keskiviikkona tekemässä esityksessä kehystasoa nostettaisiin vuosina 2022 ja 2023 noin 0,9 ja 0,85 miljardia euroa. Lisärahaa menisi tiettävästi muun muassa Veikkauksen edunsaajien, yritysten ja turpeentuottajien tukemiseen sekä sote-uudistuksen toteuttamiseen.

Hallituslähteiden mukaan keskusta taas on perjantaina vaatinut, että vuonna 2023 palattaisiin menokehykseen. Keskustan vaatimus ei suinkaan tarkoittaisi, että vuonna 2023 valtion tulot ja menot olisivat tasapainossa ja ”velaksi eläminen” loppuisi.

Valtiovarainministeriön joulukuun ennusteen mukaan vuonna 2023 valtio velkaantuu 6,2 miljardia euroa, jos menokehyksessä pysytään. Kehysriihessä puolueet vääntävät nyt tiukasti siitä, kuinka monta sataa miljoonaa velkaa voidaan ottaa vielä lisää.

Miten hallitus siis ylipäätään pyrkii pääsemään tavoitteeseensa eli velkaantumisen pysäyttämiseen vuosikymmenen loppuun mennessä?

Kaikki hallituspuolueet ovat käytännössä sulkeneet pois leikkaukset suurin menoeriin, kuten vaikkapa sosiaali- ja terveyspalveluihin tai eläkkeisiin. Myös veronkorotukset ovat etenkin keskustan ja Rkp:n vaatimuksesta poissa keinovalikoimasta.

Niinpä jäljellä ovat ennen kaikkea paljon puhutut työllisyystoimet. Pääministeri Marinin kehysriiheen tuomassa listassa on toimia, joiden valtiovarainministeriö arvioi nostavan työllisyyttä runsaalla 10 000 hengellä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Nämä toimet vahvistaisivat ministeriön mukaan julkista taloutta alle 200 miljoonaa euroa vuonna 2030. Se vastaa neljää prosenttia hallituksen viiden miljardin euron sopeutustavoitteesta.

Niiden lisäksi keskusta on vaatinut ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston leikkaamista tavalla, joka vahvistaisi julkista taloutta toiset 200 miljoonaa euroa. Julkisen talouden tasapainottuminen olisi silti yhä kaukana.

Kehysriihen umpisolmussa ei ole kyse siitä, että keskusta haluaisi tomerasti lopettaa velaksi elämisen, mutta muut puolueet eivät. Velkaantuminen jatkuisi suurin piirtein yhtä voimakkaana, vaikka keskusta saisi kaikki vaatimuksensa läpi. Puolue ajaa itsekin menolisäyksiä useisiin kohteisiin kuten elinkeinoelämän tukemiseen.

Julkisen talouden isojen ongelmien kannalta esimerkiksi yksittäinen leikkaus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan olisi melko pieni laastari. Mielikuvissa sen vaikutus voi kuitenkin olla kokoaan suurempi.

Keskusta pyrkii nyt ennen kaikkea erottautumaan vasemmistopuolueista julkisesti. Se haluaa nyt pystyä jollain tavoin näyttämään, että muut hallituskumppanit taipuvat sen vaatimuksiin tiukasta talouspolitiikasta.

Onkin mahdollista, että hallitus lopulta sopii esimerkiksi menokehyksiin palaamisesta vuonna 2023 ja kehysriihen umpisolmu aukeaa. Se ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että ”velaksi eläminen” olisi loppumassa.

Suomen tavoin myös monet muut valtiot velkaantuvat voimakkaasti. Suurista velkamääristä maksettavat korot ovat kuitenkin ainakin toistaiseksi pysyneet hyvin maltillisina esimerkiksi keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan vuoksi.