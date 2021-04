Politiikan tutkijat pitävät sovun löytymistä hallituksen hajoamista toden­näköisempänä: ”Mutta kyllä keskustan on merkittäviä voittoja neuvotteluissa saatava”

Ajatushautomo Magman tutkija Mikko Majanderin mukaan neuvottelujen venymisen syynä ei ole vain hallituspuolueiden välinen kriisi, vaan myös keskustan sisäiset ongelmat.

Hallituksen kaatuminen kehysriihineuvotteluihin näyttää sovun löytymistä epätodennäköisemmältä, sanoo Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipilä. Jokisipilän mukaan lopputulos, jossa yhtenä vaihtoehtona olisi ennenaikaiset eduskuntavaalit, olisi tuskin keskustan kannatuksen näkökulmasta optimaalinen.

”Keskustalla olisi iso kynnys kaataa hallitus kuntavaalien kynnyksellä”, Jokisipilä sanoo.

Hänen mukaansa tämä myös tiedostetaan puolueessa, koska keskustalla on vielä vahvasti muistissa Juha Sipilän johtaman hallituksen lopputaival. Tuolloin hallitus erosi ja jatkoi toimitusministeristönä eduskuntavaaleihin saakka. Ratkaisun taustalla vaikutti oletettavasti toive puolueen kannatuksen elpymisestä eron seurauksena. Näin ei kuitenkaan käynyt ja nyt olisi vaarana, että hallituksen eroaminen heikentäisi keskustan kannatusta entisestään kuntavaalien alla.

Samaa mieltä hallituksen hajoamisen epätodennäköisyydestä on ajatushautomo Magman tutkija, valtiotieteiden tohtori Mikko Majander. Majanderin mukaan keskustan kipuilu oman linjansa kanssa on kuitenkin johtanut siihen, että kompromissien tekeminen kehysriihessä on muuttunut vaikeaksi.

”Ulkopuolisen on vaikea hahmottaa, mitä keskusta oikein haluaa talousasioissa ja tuskin se on heille itselleenkään kristallinkirkasta”, Majander kommentoi.

Majanderin mukaan neuvottelujen venymisen syynä ei ole vain hallituspuolueiden välinen kriisi, vaan myös keskustan sisäiset ongelmat. Viime hallituskaudella puolueen kipukohtana oli työskentely oikeistohallituksessa, tällä hallituskaudella puolestaan liian vasemmistolainen politiikka.

”Neuvottelut ovat olleet vaikeat, koska keskusta ei tunnu oikein itsekään tietävän, mitä se haluaa.”

Valtio-opin professori Tapio Raunio arvelee, että koronakriisin hellittäminen on nostamassa hallituksen sisäisiä jännitteitä takaisin pintaan.

Raunion mukaan koronakriisin alkaessa hallitus tukahdutti sisäiset jännitteensä ja sai ne pinnan alle. Sen sijaan nyt hallituksen pitää neuvotella siitä, miten sen tilanne on muuttunut vaalikauden alusta kahden vuoden takaa.

”Jos koronaa ja sen aiheuttamaa velanottoa ei olisi ollut, puoliväliriihi olisi ehkä ollut enemmän hienosäätöä ja mahtunut alkuperäiseen kahteen päivään”, Raunio sanoo STT:lle.

Puoliväliriihi on muuttunut luonteeltaan hallitusneuvotteluiden kaltaiseksi, arvioi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) Ylen Ykkösaamussa.

Monipuoluehallituksessa päätöstenteossa on aina kyse kompromisseista. Koska keskusta ei voi saada kaikkea haluamaansa läpi, Majanderin mukaan keskustan tulisi selvittää myös itselleen, mistä se on valmis neuvottelemaan ja mistä ei.

Jokisipilä sen sijaan näkee keskustan sisäistä ristiriitaa suurempana ongelmana ristiriidan sen ja hallituskumppaneiden välillä.

”Puolue mieltää oman roolinsa tässä hallituksessa julkisen talouden tasapainottajana ja se näkyy nyt neuvotteluissa.”

Raunio puolestaan arvelee, että tietyllä tavalla riihen kriisiytyminen kuvaa symbolisesti poliittisen ilmapiirin muutosta.

Hän arvioi, että puolueilla tuntuu olevan aikaisempaa suurempi tarve tehdä politiikkaa julkisuuden kautta. Erityisen mielenkiintoista asetelmassa on professorin mukaan se, että kiistely tapahtuu hallituksen sisällä, eikä hallituksen ja opposition välillä.

”Suomessa on perinteisesti totuttu laajoihin koalitioihin. Nyt vasemmiston ja oikeiston väliset erot ovat korostuneet ainakin julkisuudessa. Ollaanko tässä siirtymässä enemmän kohti blokkipolitiikkaa?” Raunio pohtii.

Kaksipäiväiseksi tarkoitettuja kehysneuvotteluja on nyt käyty jo kolmen päivän ajan ja neuvottelut jatkuvat hallitusviisikon kesken vasta sunnuntaina. Hallituslähteistä on aikaisemmin arveltu, että lopullisten päätösten tekeminen voi venyä maanantaihin.

Neuvotteluissa kiistan kohteeksi ovat julkisuuteen kerrottujen tietojen perusteella nousseet erityisesti työllisyystoimet ja niiden vaikutus julkiseen talouteen sekä velkaantuvan valtiontalouden tasapainottaminen. Julkisuudessa tätä vääntöä on käyty varsinkin keskustan ja vasemmistopuolueiden välillä.

Vaikka kompromissin aikaansaaminen kehysriihessä ei näytä helpolta, on sellainen kuitenkin Jokisipilän ja Majanderin mukaan todennäköisesti luvassa.

”Politiikka on aina mahdollisuuksien taidetta. Jos neuvottelutulokseen päästään, kaikki osapuolet pyrkivät kiinnittävään huomiota omalta kannalta hyviin asioihin”, Jokisipilä kuvailee.

Hänen mukaansa keskusta todennäköisesti pystyy esittämään neuvottelujen lopputuloksen omalta kannalta hyvässä valossa, mikäli saa riittävästi tavoitteitaan neuvotteluissa läpi.

”Mutta kyllä heidän on merkittäviä voittoja neuvottelupöydästä saatava.”

