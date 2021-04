Turve hiertää neuvotteluissa: Tästä kiistassa on kyse

Turvetuotanto työllistää työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan vain hieman yli 2 000 ihmistä. Vaikka määrä on pieni, alueellisesti vaikutukset ovat suuria. Lisäksi turvetuotanto on tärkeä elinkeino alueilla, joilla jo muutenkin kannatustaan menettänyt keskusta taistelee säilyttääkseen asemansa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi mennessään sunnuntaina neuvotteluihin Säätytalolle, että yksi neuvotteluissa hiertävä erittäin vaikea periaatteellinen kysymys liittyy edelleen turpeeseen.

Tästä asiassa on tiivistettynä kyse:

Turpeen käyttö lämmityspolttoaineena on tuottanut yli kymmenesosan Suomen hiilidioksidipäästöistä, ja siksi hallitus päätti viime syksynä nostaa turpeen verotusta. Samaan aikaan myös turpeen polttoon ratkaisevasti vaikuttava päästöoikeuden hinta alkoi nousta nopeasti.

Tämän seurauksena turpeen hinta on noussut niin paljon, että polttoturve ei enää käy kaupaksi. Ilmastotavoitteiden kannalta tämä on erinomainen asia, mutta turveyrittäjien elinkeino on sulanut alta nopeammin kuin kukaan uskoikaan. Tavoite turpeen energiakäytön puolittamisesta ollaan saavuttamassa reippaasti etuajassa.

Vaikka määrä on pieni, alueellisesti vaikutukset ovat suuria. Lisäksi turvetuotanto on tärkeä elinkeino alueilla, joilla jo muutenkin kannatustaan menettänyt keskusta taistelee säilyttääkseen asemansa. Turveriita hallituksessa onkin nimenomaan keskustan ja ilmastotavoitteita keskeisinä pitävien vihreiden välinen.

Kyse on karkeasti ottaen siitä, annetaanko turpeeseen liittyviä verohelpotuksia vai tuetaanko vain ahdinkoon joutuvia yrittäjiä. TEM:n työryhmä esitti pienille turvetta käyttäville lämpölaitoksille verohelpotusta maaliskuussa.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan työryhmän esitykset tulisi ottaa vakavasti.

”En voi sulattaa ajatusta siitä, että kotimainen energiantuotannon muoto ajetaan ryminällä alas samalla, kun fossiilista tavaraa tuodaan edelleen kattiloihimme ja kasvihuoneiden ja kotieläintilojen tarvitsemaa kasvu- ja kuiviketurvetta joudutaan tähyilemään ulkomailta”, Saarikko kirjoitti viime viikonloppuna ennen kehysriihen alkua.

Vihreät on tyrmännyt turpeen verotuksen alentamisen täysin.

”Yhdessä sovituista tavoitteista ei tingitä, vaikka ne voivat välillä aiheuttaa kipuilua. Kun on yhdessä sovittu tavoite, keskitytään löytämään keinoja, joilla tavoite saavutetaan. Ei keinoja, joilla tavoitetta ei saavuteta”, sanoi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari HS:lle aiemmin huhtikuussa.

Yrittäjien tukeminen sen sijaan käy kaikille hallituspuolueille, myös vihreille.