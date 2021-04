Käsillä voi olla aito hallituskriisi, mutta Sdp:n on lähes mahdotonta antaa hallituksen kaatua

Hallituksen ongelmat jatkuvat, vaikka hallitus pääsisi tällä kertaa ratkaisuun, kirjoittaa analyysissään HS:n Teemu Luukka.

Hallituksen neuvottelut valtion tulevista menoista Helsingin Säätytalolla alkoivat sunnuntaina synkissä tunnelmissa.

Ministerit kävelivät Säätytalolle Tuomiokirkon kellojen soidessa taustalla.

Neuvottelut ovat edenneet tiettävästi nihkeästi, ja on mahdollista, ettei mitään erityistä edistystä sunnuntaina tapahdu.

Edessä voi olla aito hallituskriisi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi jo ennen puoliväliriihen viidennen päivän alkua, että neuvottelutilanne on vain vaikeutunut perjantaista, jolloin hän keskeytti neuvottelut tuloksettomina.

Marin on ollut yhteydessä hallituspuolueiden puheenjohtajiin lauantaina, joten pessimismi perustuu näihin keskusteluihin.

”Tietenkin teemme parhaamme. Minä olen valmis yrittämään ja tuomaan seuraavatkin viisi kompromissiesitystä pöytään. Mutta jos muilta ei löydy tahtoa, niin minä en pysty sitä yhteistä tahtoa kokonaisuudesta muodostamaan”, hän jatkoi.

Hallituskauden puoliväliin osuvassa riihessä hallitus muun muassa pohtii, paljonko se voi käyttää rahaa loppukaudella ja millaiseen kuntoon se jättää valtiontalouden seuraaville hallituksille.

Neuvotteluissa on kyse myös muusta kuin puoliväliriihen aiheista.

Kyse on myös siitä, tuleeko maahan uudet vaalit ja kuka jatkaa vallassa. Kyse on keskustan kohtalosta, mutta pelissä on myös vihreiden ja Sdp:n maine.

Keskusta on saanut valtavasti asioita läpi hallituksessa. Jo hallitusneuvotteluissa kaksi vuotta sitten se sai toteutettua lähes kokonaan oman toivomuslistansa.

” ”Keskusta yrittää pysäyttää puheet apupuolueesta. Ilman hallituskriisiä tämä ei onnistu.”

Hallitus on muun muassa lisännyt tukia maaseudulle. Se on myös toteuttamassa keskustan mieleistä sosiaali- ja terveysalan (sote) uudistusta, joka siis todennäköisesti kaatuu, jos hallitus kaatuu.

Silti useat keskustalaiset ovat itsekin alkaneet uskoa opposition ja median jatkuvasti toitottamaan viestiin, että keskusta on vihervasemmistolaisen hallituksen apupuolue.

Puoliväliriihineuvotteluissa keskusta yrittää pysäyttää puheet apupuolueesta. Ilman hallituskriisiä tämä ei onnistu.

Keskusta ajaa vasemmistopuolueita tiukempaa talouskuria. Sen mielestä velkaantumisvauhtia pitää hidastaa enemmän ja nopeammin kuin mihin vasemmistopuolueet ja vihreät ovat valmiita.

Keskustakaan ei vaadi velkaantumisen lopettamista. Myös se on valmis kasvattamaan valtion velkaa esimerkiksi turvetuottajien tukemisella ja muilla sen kannattajille tärkeillä asioilla.

Vaikka osin keskustan vaatimukset velkaantumisen lopettamisesta ovat näennäisiä, puolue on tosissaan talouskuri-imagonsa kanssa.

Puolueen mukaan tämän hallituksen pitää jättää jälkeensä pienempi talousarvio kuin mitä muut – ehkä Rkp:ta lukuun ottamatta – ovat valmiita hyväksymään.

Pääministeripuolue Sdp:lle tilanne on erittäin vaikea. Sen pitäisi saada pidettyä vasemmistoliitto, keskusta ja vihreät hallituksessa.

Jokaisella näistä on omat kynnyskysymyksensä. Kannatusongelmista kärsivälle vihreille se on turve, keskustalle turve, raha ja apupuoluemaineen karistaminen harteilta ja vasemmistoliitolle budjettileikkaukset.

Jos Sdp antaa liikaa periksi keskustalle, vihreät ja vasemmistoliitto saattavat lähteä hallituksesta, ja jos vihreille ja vasemmistoliitolle, keskusta voi lähteä.

Keskustassa elää vahvana usko, ettei Sdp anna hallituksen kaatua, vaan se antaa eniten periksi keskustalle. Siitäkin huolimatta, että Sdp on enemmän kallellaan vihreiden ja vasemmistoliiton budjettinäkemyksiin.

Keskustan kansanedustajien taktiikka on jo pitkään kuulunut haukkua pääministeri Sanna Marinia heikosta johtamisesta. Tällä puolue rakentaa jo etukäteen kuvaa, että hallituksen kaatuessa syntipukki ei ole keskusta, vaan Marin.

HS:n toimittaja Marko Junkkari kirjoitti lauantaina, että puoliväliriihen kriisiyttäminen on keskustan sisäpiirin tarkoin suunnittelema operaatio. Operaatio on jo sikäli onnistunut, että keskustasta puhutaan nyt enemmän kuin aikoihin.

Muista puolueista väitetään, että keskustan kanssa on yritetty neuvotella, mutta keskusta ei ole tuonut todellisia leikkauslistojaan ja muita konkreettisia asioita edes esille, vaan on pitkittänyt tahallaan neuvotteluja.

Sdp näyttää pelanneen pelinsä väärin, kun se on laskenut, ettei keskusta lähde missään tilanteessa hallituksesta, koska puolue on saamassa sote-uudistuksensa.

Keskustan kannatuskriisi on kuitenkin sitä luokkaa, että se voi lähteä. Keskustan taktiikka on saada Sdp hyväksymään ensin näyttäviltä osin keskustan vaatimukset, jonka jälkeen Sdp:n tehtäväksi jää pitää vasemmistoliitto ja vihreät hallituksessa.

Tällä hetkellä keskusta kokee, että hallituksen neljä muuta puoluetta on keskustaa vastaan. Se haluaa viestiä olevansa ainoa puolue, joka on huolissaan julkisesta taloudesta, mikä ei pidä paikkansa.

Se taas pitää paikkaansa, että muissa hallituspuolueissa antipatia keskustaan kohtaan on kasvanut päivä päivältä.

Sdp:tä ärsyttää todella paljon, koska keskusta ei näytä tulevan omissa vaatimuksissaan vastaan. Se luottaa siihen, ettei Sdp kaada hallitusta, vaan antaa periksi.

Tässä keskusta on oikeassa.

Sdp on ensimmäistä kertaa pääministeripuolue 20 vuoteen. Puolueelle olisi todella suuri arvovaltatappio, jos sen johtama hallitus kaatuisi keskellä koronaviruspandemiaa.

Äänestäjien usko puolueeseen saisi syvän kolauksen, koska muut puolueet tekisivät kaikkensa vierittääkseen syyn edelleen varsin suositun Marinin niskaan.

HS:n tietojen mukaan suurin kiista on vuoden 2023 valtion menoista.

Hallituslähteinen mukaan keskusta vaatii satojen miljoonien eurojen, mutta kuitenkin alle puolen miljardin euron, leikkauksia vuoden 2023 budjettiin.

Merkittävä osa näistä todennäköisesti toteutettaisiin kuntien valtionosuuksia vähentämällä. Osuuksia on nostettu korona-aikana. Leikkaus olisi kuitenkin tukala myös keskustalle juuri ennen kuntavaaleja.

Säätytalolla on kokoontunut myös turveryhmä, teollisuuden sähköistämisen tuki ja veroryhmä.

Näissä on tapahtunut edistystä, mutta poliittisia päätöksiä ei ole tehty. Esimerkiksi kotitalousvähennykseen saattaa tulla merkittävä korotus, jos valtiolla riittää rahaa.

Useimmat pienryhmien päätökset joko vähentävät tuloja tai lisäävät menoja, joten niiden läpimeno riippuu siitä, paljonko ylipäätään hallitus on valmis käyttämään rahaa tulevina vuosina.

Turpeesta ei ole vielä poliittista sopua.

Keskusta uskoo, että Sdp pakottaa vihreät hyväksymään lopulta keskustan vaatimuksen alentaa turpeen verotusta, vaikka keskusta itsekin juuri hyväksyi veron noston.

Vihreät eivät tähän todennäköisesti suostu, vaikka hallituksen päämäärä turpeen käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä näyttää toteutuvan jo ensi vuonna päästöoikeuksien hinnan nousun takia.

Myös vihreille kyse on periaatteesta ja oman identiteettinsä varjelemisesta.

Hallituksen ongelmat jatkuvat, vaikka hallitus pääsisi tällä kertaa ratkaisuun.

Puoliväliriihessä puolueiden välit ovat todella tulehtuneet ja taustapuheissa toisten haukkuminen on saanut uusia mittoja.

Hallitus saattaa siis kaatua myös kuntavaalien jälkeen syksyn budjettiriihessä, mikäli nyt ei löydy pysyvämpää sopua rahojen käytön lisäksi myös toimintatavoista.

Hallituksen kaatuminen merkitsisi todennäköisesti uusia vaaleja ja ehkä perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitusta.

Tällöin vihreät ja vasemmistoliitto saisivat vain muistella keskustan kanssa sovittua, romukoppaan joutunutta hallitusohjelmaa, jossa painopiste oli ilmastopolitiikassa ja tasa-arvon lisäämisessä.