”Nyt on tulipalokiire” – Useat toimijat vaativat hallitukselta päätöstä negatiivisesta ennakko­testi­todistuksesta ennen matkailun pientäkään avaamista

Rajanylityspaikat ruuhkautuvat, jos Suomi jatkaa mallilla, jossa matkustaja määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Suomeen tullessa.

Useat toimijat varoittavat rajanylityspaikkojen ruuhkautuvan, jos hallitus alkaa avata matkustamista suunnittelemallaan tavalla eikä samalla vaadi negatiivista ennakkotestitodistusta Suomeen saapuvilta matkustajilta.

Todistusta tarvittaisiin välivaiheessa ennen kuin EU:ssa saadaan yleisesti käyttöön niin sanottu digitaalinen vihreä todistus. Se voi kestää loppukesään.

”Suomeen saapuvilta matkustajilta tulisi edellyttää negatiivista ennakkotestitulosta siihen asti, kunnes ollaan valmiita sähköisen koronatodistuksen käyttöönottoon”, sanoo lentokenttiä operoivan Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Mäki painottaa sitä, että matkustusrajoituksia purettaessa asioiden pitää toimia myös käytännössä.

Lentoyhtiö Finnair arvioi hallituksen exit-suunnitelmasta antamassaan lausunnossa, että tällä hetkellä Helsinki-Vantaan lentoasemalla käytössä oleva testausjärjestely ei ole mahdollinen matkustajamäärien kasvaessa moninkertaiseksi.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo, että Suomen pitää tehdä ennakkotodistuksesta selkeä linjaus, jonka pitää perustua lainsäädäntöön ja määräyksiin.

”Nämä eivät voi olla yksittäisten yritysten vapaaehtoisen toiminnan varassa”, Viljanen sanoo.

”Nyt on todella tulipalokiire. Olemme pitkään pyytäneet hallitukselta toimia. Jos tämäkin kesä menetetään, Suomen mahdollisuus elpyä on tiukoilla sen jälkeen.”

Helsingin Sataman toimitusjohtajan Ville Haapasaaren mukaan selkeämmät pelisäännöt esimerkiksi tartuntatautilain kautta olisivat tarpeen.

”Negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta taudista pitäisi olla edellytys Suomeen tulolle. Siinä mallissa voisi epidemiatilanteen mukaan harkita, riittäisikö todistuksen tarkastaminen riittävän kattavilla pistokokeilla maahan saavuttaessa tai check-inin yhteydessä.”

Jos selkeitä pelisääntöjä ei ole ja EU:n digitaalisen todistuksen käyttöönotto venyy loppukesälle, satamille tulee Haapasaaren mukaan isoja haasteita matkailun avautuessa.

EU:n digitaalisen vihreän todistuksen on tarkoitus osoittaa, että henkilö on rokotettu covid-19-tautia vastaan, saanut negatiivisen testituloksen tai että hän on parantunut covid-19-taudista. Todistusta koskeva EU-asetus tulee voimaan 26. kesäkuuta kuuden viikon siirtymäajalla.

”Jos tässä väliaikana halutaan matkustamista laajentaa, niin silloin ollaan ongelmissa. Helsinki on Euroopan vilkkain matkustajasatama”, sanoo koronavalmistelun yhteyspäällikkö Hanna Laine, joka kuuluu Helsingin edustajiin pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä.

Myös Laine toivoo velvoittavaa, lailla säädettyä maahantulon järjestelmää, jossa Suomeen tulijoiden tarkastukset tapahtuisivat lähtömaassa.

Aluehallintovirastojen perjantaina kertoman näkemyksen mukaan tilanteen hallittavuutta lisäisi se, että negatiivinen ennakkotestitulos asetettaisiin maahantulon edellytykseksi.

Matkustusrajoitusten vähittäinen purku lähestyy, vaikka hallitus päätti torstaina jatkaa sisärajavalvontaa, joka palautettiin viime vuoden maaliskuussa ja on ollut siitä pitäen käytössä. Rajoituksia jatkettiin 25. toukokuuta asti.

Hallituksen suunnitelman mukaan koronatilanteen helpottuessa ensin avattaisiin toukokuun loppuun mennessä rajayhteisöjen välinen liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla. Seuraavaksi avattaisiin EU:n sisärajaliikenteen osalta työmatkaliikenne sekä perheiden ja sukulaisten matkustaminen.

Jo työmatkat ja perhetilanteeseen liittyvät matkat nostavat matkustajamääriä, jotka tulevat Suomeen lentokenttien, satamien ja maarajojen kautta. Jos lisäksi vapaa-ajan matkustaminen sallitaan myöhemmin kesällä rokotekattavuuden parantuessa ja epidemian vakiintuessa, tilanne rajoilla alkaa toimijoiden mukaan olla nykykäytännöillä mahdoton.

”Jo pelkästään työmatkustamisen vapauttaminen tarkoittaisi sitä, että matkustajamäärät voivat moninkertaistua. Silloin yhdellä laivalla voi tulla satoja matkustajia ja useampi sata henkilöautoa. Jos nämä kaikki tarkastetaan maahan saapuessa, se vaatii huimasti lisää resursseja sote-puolelta, eivätkä meillä tilat riitä sataman terminaaleissa ja kenttäalueella”, Haapasaari sanoo.

Nyt voimassa on käytäntö, jonka mukaan aluehallintoviranomaiset määräävät rajanylityspaikoilla riskimaista tulevat maahantulijat pakolliseen terveystarkastukseen Suomeen saapuessa. Sen osana voidaan ottaa koronavirustesti. Käytännön vastuussa ovat rajanylityspaikkojen kunnat.

Terveystarkastuksessa voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Silloin koronatestiä heti maahantulon jälkeen ei oteta. Samoin menetellään, jos maahantulijalla on esittää luotettava todistus alle puoli vuotta sitten sairastetusta koronavirustaudista.

Suomi ei siis luota vain lähtömaassa ennen liikennevälineeseen nousua tapahtuvaan tarkastukseen, vaan tarkastaa matkustajat maahan saavuttaessa. Se on harvinainen käytäntö Euroopan mittakaavassa.

Taustakeskusteluissa HS:lle on ihmetelty, miksi Suomen valtio päästää mahdollisesti koronaa sairastavat ihmiset Suomeen ja testaa heidät sitten suomalaisten veronmaksajien rahoilla, kun ennakkotestitodistus siirtäisi tämän lähtömaahan.

Taustakeskusteluissa ihmetellään myös hallituksen hitautta ja vastahakoisuutta ennakkotestivaatimuksen suhteen. Vaatimukseen ei ole perustuslaillisia esteitä.

Rajoista vastaava sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) vaati viikko sitten Uudessa Suomessa, että tartuntatautilakiin on säädettävä mahdollisuus vaatia matkailijoilta negatiivista ennakkotestitodistusta Suomen rajoilla.

Johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kertoo sähköpostitse, että ministeriö parhaillaan arvioi lainsäädäntömahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, joilla voitaisiin parantaa maahantulon terveysturvallisuutta. STM on asettanut ryhmän, jossa on eri viranomaistahoja käymässä läpi käytännön vaihtoehtoja.

”Kokonaisuuteen liittyy myös paljon avoimia kysymyksiä, joilla on vaikutusta tarvittaviin toimiin ennen EU:n vihreää todistusta. Hallituksen suuntaviivoissa on yleiset periaatteet esimerkiksi sisärajavalvonnan asteittaisesta poistamisesta, mutta käytännön toteutus toukokuusta eteenpäin on vielä auki yksityiskohdiltaan. Eli vielä ei ole varmaa miten ja missä aikataulussa sisärajavalvontaa höllennetään”, Pohjola sanoo.

Koronavirusopaste Helsinki-Vantaan lentoasemalla Vantaalla 29. tammikuuta 2021. Finnair alkoi tammikuussa vaatia Suomeen tulevilta matkustajiltaan todistuksen tuoreesta negatiivisesta koronavirustestituloksesta tai sairastetusta koronataudista.­

Käytännössä ennakkotestitodistus on jo nyt pakollinen muun muassa Finnairilla ja varustamoilla, jotka vaativat sitä jo lähtömaassa ennen liikennevälineeseen nousemista. Tämä perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositukseen kuljetusyhtiöille, ei lakiin.

Tällä hetkellä Suomeen kohdistuvassa lentoliikenteessä Finnair on ainoa lentoyhtiö, jolla ennakkotestitodistus tai todistus sairastetusta koronavirusinfektiosta on koneeseen nousun ehto.

Finnair huomautti exit-strategiasta antamassaan lausunnossa, että Finnairin ennakkotestivaatimus on matkustajalle lisäkustannus, joka on mahdollista välttää muilla yhtiöillä Suomeen lennettäessä.

”Selvää on, että tilanne ei ole kotimaisen lentoyhtiön näkökulmasta taloudellisesti eikä kilpailullisesti kestävä”, Finnairin lausunnossa todettiin.

Finnair kertoi perjantaina, että se alkaa 11. toukokuuta lähtien hyväksyä myös koronarokotustodistuksen rokotteen ensimmäisestä annoksesta Suomeen tulevilta matkustajiltaan.

Oleellista todistusmalleja kehiteltäessä on päättää myös, kuka todistuksen tarkistaa ja missä.

Finavian Kimmo Mäen mukaan Suomen tulisi siirtyä yleisesti Euroopassa käytössä olevaan malliin, jossa oikeus matkustaa ja saapua maahan varmistettaisiin jo lähtömaassa lentoyhtiön toimesta.

”Tämä on tärkein keino mahdollistaa sujuva ja terveysturvallinen matkustamisen palautuminen ilman ruuhkia ja ilman taudin leviämisen uhkaa. Samalla se on tärkein keino varmistaa, että rajanylityspaikoilla on riittävästi kapasiteettia.”

Pasi Pohjola STM:stä sanoo, ettei asia ole yksin Suomen käsissä.

”Finavian esittämä periaate ennakkotestitodistuksen tarkistuksesta lähtömaassa edellyttää Schengen-alueella EU-tasoista säätelyä, eli osaltaan vaihtoehdot ja mahdollisuudet eivät ole vain kotimaisten ratkaisujen varassa, vaan ovat myös riippuvaisia yhteiseurooppalaisista ratkaisuista vapaan liikkuvuuden avaamiseksi ja mahdollistamiseksi”, Pohjola sanoo.