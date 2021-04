Poliisitarkastaja Timo Kilpeläisen mukaan HS:n selvityksessä tuotiin esiin asioita, jotka ”eivät missään nimessä kuulu esitutkintaan”. Selvityksessä käsiteltiin sitä, miten heikosti poliisi on tutkinut ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia. Sisäministeri Maria Ohisalo kuvaa jutussa kuvattuja tapauksia surullisiksi. Apulaisoikeuskansleri aloittaa selvityksen poliisin toiminnasta.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen sanoo, että HS:n selvityksessä mainitut tapaukset poliisin ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevista tutkinnoista ovat ”vakavia ja todella ikäviä”.

HS julkaisi sunnuntaina laajan artikkelin siitä, miten heikosti poliisi on tutkinut vakavia hyväksikäyttörikoksia. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kertoi käynnistävänsä selvityksen poliisin ihmiskauppaa ja lähirikoksia koskevista tutkinnoista.

”Vaikka erityisesti tämän hallituskauden aikana tällaisen rikollisuuden torjuntaan on satsattu paljon, on jokainen tällainen esiin tuotu tapaus vakava”, Kilpeläinen sanoo.

”Arvostan sitä, että uhrien ääntä tuodaan näkyviin.”

Kilpeläinen ei halua ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin jutussa, koska ei tiedä kaikkia tapausten faktoja. Hän kuitenkin sanoo, että yleisellä tasolla jutussa tuotiin esiin seikkoja, jotka ”eivät missään nimessä kuulu esitutkintaan”. Hän viittaa tällä esimerkiksi siihen, että tutkintapyynnöistä ei kirjata rikosilmoituksia tai niitä kirjataan pitkällä viiveellä.

”Poliisin velvollisuus on selvittää nämä asiat, kuten esitutkintalaki edellyttää. Meidän täytyy saada osaaminen ja tutkinnan laatu sille tasolle, kuin sen kuuluu Suomessa olla.”

Lisäksi Kilpeläinen ottaa esille jutussa käsitellyt tapaukset, joissa poliisi on tulkinnut selviä hyväksikäyttö­rikostapauksia siviilioikeudellisina palkkariitoina.

”Yleisellä tasolla ne kuvaavat sitä, että on ehkä edelleen jonkinlaista osaamisvajetta näissä asioissa ja tutkittavat jutut ovat vaativia.”

Kilpeläinen kertoo olevansa huolestunut siitä, jos ihmiskaupan uhreja avustaville asianajajille on syntynyt käsitys, että poliisi tai syyttäjä ottavat tuomarin roolia. Sillä tarkoitetaan sitä, että rikosasioissa näyttö on harvoin täysin ristiriidatonta, mutta kun muiden rikosten kohdalla ristiriitainen näyttö viedään eteenpäin, hyväksikäyttörikosten kohdalla tutkinta usein päätetään tai syytteet jätetään nostamatta.

”Ei ole missään nimessä suomalaisen oikeusjärjestelmän mukaista, jos tällaista roolia otetaan.”

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kuvaa HS:n selvityksessä mainittuja tapauksia surullisiksi.­

”Ihmiskauppa on järkyttävää rikollisuutta ja on tärkeää, että sitä tuodaan myös julkiseen keskusteluun. Meillä on ihmiskaupan vastaisessa työssä vielä kehitettävää, vaikka paljon on jo tehtykin.”

Ohisalo sanoo, että hallituksen aloittaessa poliisissa oli vain yksittäisiä viranhaltijoita ”tämän vakavan ja tutkinnallisesti vaikean rikosilmiön parissa”. Tämän vuoden alusta poliisissa on toiminut valtakunnallinen ihmiskaupparyhmä. Valtaosa tutkinnoista tosin tapahtuu yhä paikallispoliisissa.

Lisäksi poliisi on järjestänyt koulutusta ilmiön tunnistamiseksi ja pyrkinyt parantamaan yhteistyötä tutkijoiden välillä.

Ohisalo kertoo pitävänsä tärkeänä, että asiaan puututaan laajalla rintamalla, ei vain sisäministeriön hallinnonalalla. Hän viittaa työ- ja elinkeinoministeriön työhön työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi, oikeusministeriön johdolla toimeenpantavaan ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan sekä sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavaan lakiin uhrien auttamisesta.

”Apua tarvitsevien ihmisten kannalta tärkeää on myös se, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa. Se auttaa löytämään oikeiden palveluiden äärelle. Kaiken toiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavat tietysti myös resurssit nyt ja tulevaisuudessa.”

Ihmiskauppa ja sen lähirikokset ovat poliisille haastava rikollisuuden ilmiö, koska kyse on vakavasta piilorikollisuudesta, joka pitää usein kaivaa esiin. Poliisi on panostanut hyväksikäytön paljastamiseen muun muassa valtakunnallisen ihmiskaupparyhmän kautta.

Kilpeläinen kertoo kuitenkin olevansa samaa mieltä juttuun haastatellun Rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntijan Pia Marttilan kanssa siitä, että poliisin paljastavalta toiminnalta putoaa pohja, jos sen paljastamia ja sille ilmoitettuja tapauksia ei tutkita.

Kilpeläinen sanoo toivovansa, että uhrit voivat kannella heitä koskevista ratkaisuista, jos he kokevat, että oikeus ei ole toteutunut. HS:n jutussa tuotiin esiin, että poliisin ratkaisu on usein lopullinen, koska käytännössä harva uhri kykenee päätöksistä kantelemaan.

Kilpeläinen sanoo että poliisissa on panostettu ihmiskaupan torjuntaan muun muassa kouluttamalla henkilöstöä.

”Olemme tehneet merkittäviä toimia, mutta tuloksia saadaan vasta pienellä viiveellä. Tähän on panostettu poikkeuksellisen paljon esimerkiksi koulutuksen kautta, ja varmasti enemmänkin voisi aina panostaa.”

Kilpeläinen sanoo uskovansa, että HS:n jutussa käsitellyt tapaukset voivat kertoa myös ennakkoluuloista ulkomaalaisia kohtaan.

”Asenteissa ja ennakkoluuloissa on varmasti aina parannettavaa organisaatiotasolla ja yksilötasolla. Koko poliisihallinnolle on järjestetty yhdenvertaisuuskoulutusta. Meillä on ollut kaikille asemasta riippumatta pakollinen ulkomaalaisasioihin keskittyvä verkkokurssi, jossa on oma ihmiskauppaan ja sen tunnistamiseen liittyvä osio.”

Kilpeläinen sanoo, että myös poliisin matalat resurssit näkyvät vääjäämättä esitutkinnoissa. Hän tarkoittaa tällä tutkintojen laatua eli sitä, miten poliisi ehtii ja kykenee tutkimaan tapauksia, sekä sitä, että jaksamisongelmat voivat vaikuttaa negatiivisesti poliisien asenteisiin. Näin ei tietenkään saisi olla, Kilpeläinen toteaa.

Kilpeläisen mukaan ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön torjunta on koko yhteiskunnan asia, ei vain poliisin. Ilmiön torjunnassa on tarkasteltava myös siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä uhrien palveluja.

Kilpeläinen sanoo kannattavansa sitä, että ihmiskaupan uhri voisi nykyistä paremmin saada tarvitsemaansa apua riippumatta rikosprosessin alkamisesta, etenemisestä tai lopputuloksesta.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen totesi HS:n haastattelussa, että viranomaisilla vaikuttaa olevan yhä kapea käsitys siitä, mistä ihmiskaupan kaltaisessa hyväksikäytössä voi olla kyse.

HS:n sunnuntaina julkaistuun laajaan juttuun haastateltu Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander on samaa mieltä. Melander arvioi, että Suomen rikoslaissa tuskin on muita henkilöön kohdistuvia rikoksia, joiden tunnusmerkistöä viranomaiset ymmärtävät näin puutteellisesti.

”Vaikuttaa siltä, että todella usein ihmiskaupan tai sen kaltaisen hyväksikäytön ajatellaan olevan sitä, että uhrilta otetaan passi pois, häntä pidetään jossain kontissa ja pakotetaan prostituutioon”, hän sanoo.

”Jutun tapaukset vaikuttavat kertovan siitä, että ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia ilmiönä, sekä sen laaja-alaisuutta, ei edelleenkään tunnisteta.”

Todellisuudessa ilmiössä on kyse monenlaisista eri tilanteista ja hyväksikäyttö on usein hienovaraisempaa kuin stereotyyppisissä kuvitelmissa.

Tämä on tuotu lain esitöiden lisäksi esiin myös esimerkiksi niissä lainvoimaisissa tuomioissa, joita ihmiskaupasta ja sen lähirikoksista on annettu. Melander toteaa, että vaikka tuomioita ei ole kovin montaa, niitä silti on. Oikeuskäytännön tulisi sitoa syyttäjiä ja poliisia. Jostain syystä tuomioistuimissa vahvistettu tulkinta ei kuitenkaan näytä aina suodattuvan alas, Melander sanoo.

”Valtaosa tämän selvityksen tapauksista perustelee sitä, että rikosprosessin eri toimijoiden tietoisuutta ihmiskaupasta pitää monella tapaa lisätä. On yllättävää, että päätöksiä perustellaan linjauksilla, jotka ovat aika selkeästi oikeuskäytännön kanssa ristiriitaisia.”

Rikosoikeuden professori Sakari Melander sanoo, että Suomessa tuskin on muita henkilöön kohdistuvia rikoksia, joiden tunnusmerkistöä viranomaiset ymmärtävät yhtä heikosti kuin ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia.­

Melander tulee työryhmänsä kanssa tekemään asiasta tieteellisen selvityksen valtioneuvoston tilauksesta. Selvityksen on määrä valmistua ensi vuonna.

Melanderin arvion mukaan kapea käsitys hyväksikäytöstä näkyy selvästi siinä, miten poliisi on selvittänyt HS:n jutussa mainittuja tapauksia. Hän mainitsee yhtenä esimerkkinä pakkotyöstä kertoneen thaimaalaisen naisen tapauksen. Melander pitää poliisin perusteluja sille, ettei asiassa avattu edes esitutkintaa, hyvin ongelmallisina.

”Tässä ei ole kuultu ketään ja vaikuttaa siltä, ettei asiaa ole selvitetty lainkaan. Tässä nousee esiin se, että ihmiskaupan ajatellaan olevan jotain muuta. Ei ymmärretä, että se pykälä aidosti taipuu, pitää sisällään ja sen on tarkoituskin kattaa aika monenlaisia tekoja.”

Toinen esimerkki on pakkoavioliitosta paenneen naisen tapaus. Poliisi ei suostunut tutkimaan asiaa ihmiskauppana.

”Tässäkin vaikuttaa varmaan jokin stereotyyppinen käsitys siitä, millaista ihmiskauppa on. Ajatellaan, että jos kyse on perheen sisäisestä tilanteesta, se ei voi olla ihmiskauppaa. Mutta jos katsotaan rikospykälää ja oikeuskäytäntöä, niin kyllä voi. Esimerkiksi tässä tapauksessa vaikuttaa olevan monia elementtejä, jotka sopivat tunnusmerkistöön”, Melander sanoo.

”On varmasti niin, ettei näissä lähisuhdeväkivaltatilanteissa osata ajatellakaan mahdollista ihmiskauppaulottuvuutta. Tässä jutun tapauksessa olisi ilman muuta pitänyt lähteä tutkimaan ihmiskauppaa.”

Melander huomauttaa myös, että ihmiskaupan ja sen lähirikosten kuten törkeän kiskonnan ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän lisäksi laissa on kriminalisoitu pakottaminen, joka on hyvin avoin pykälä. Kyse ei ole siitä, että rikos on pakko löytää jostain, Melander korostaa.

”Vaan siitä, että rikosoikeudellisen järjestelmän tarkoituksena on antaa oikeussuojaa rikosten uhreille. Ja silloin on kaikkien kannalta parempi, että mahdollisia rikoksia selvitetään kunnolla.”

On poliisin velvollisuus arvioida viran puolesta, mistä kaikista rikoksista tapauksessa voisi olla kyse. Monessa HS:n selvityksen tapauksessa poliisi ei kuitenkaan ole tutkintaa päättäessään edes ottanut kantaa mihinkään muuhun rikokseen kuin ihmiskauppaan.

Näin oli esimerkiksi palkatta työskennelleen ukrainalaisen rakennusmiehen kohdalla. Kun HS kysyi tapauksen tutkinnanjohtajalta miten tapauksessa oli arvioitu ihmiskaupan lähirikoksia, tutkinnanjohtaja vastasi, että tutkintapyynnössä oli mainittu vain ihmiskauppa.

Tämä ei myöskään pidä paikkaansa. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä oli tehnyt tutkintapyynnön, jossa oli nimenomaisesti pyydetty poliisia tutkimaan, onko mies joutunut ihmiskaupan, kiskonnantapaisen työsyrjinnän, (törkeän) kiskonnan tai muun rikoksen uhriksi.