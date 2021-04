Tuotepakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely tulisi voimaan vuoden 2023 alusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että Suomessa tupakka-askeista poistettaisiin muun muassa bränditunnukset ja logot. Tavoitteena on vähentää myyntipakkausten houkuttelevuutta sekä estää pakkauksien käyttämistä markkinoinnissa.

Tupakkalain muutoksia käsittelevän esitysluonnoksen mukaan tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden myyntipakkaukset yhdenmukaistetaan, eivätkä ne saa merkinnöiltään erottua toisistaan. Tuotepakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely tulisi voimaan vuoden 2023 alusta.

Lisäksi tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kieltoa laajennettaisiin koskemaan kaikkia tupakkatuotteita, kun nykyisin kielto koskee vain savukkeita ja kääretupakkaa. Myös tuotteet, joilla on tarkoitettu saamaan tupakkatuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu tai maku, kiellettäisiin. Tunnusomaisia makuja tupakkatuotteissa ovat esimerkiksi suklaa, mansikka ja mentoli.

Tunnusomaiset tuoksut ja maut olisivat jatkossakin kiellettyjä sähkösavukkeissa käytettävissä nesteissä.

Hallituksen esitysluonnos tupakkalain muutoksista on lähetetty lausuntokierrokselle 7. kesäkuuta asti. Uusi laki tulisi voimaan ensi vuoden alussa.

Esityksen mukaan tupakointi kiellettäisiin jatkossa leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Lisäksi sisätiloja koskevat tupakointikiellot kattaisivat jatkossa uusia alueita, kun tupakkalaissa säädettyä sisätilan määritelmää laajennettaisiin. Tupakointi olisi näin kiellettyä esimerkiksi suurimmassa osassa bussipysäkkien katoksia.

Sisätilan määritelmän muutos toisi tiukennuksia myös ravintoloiden terasseilla tupakoimiseen.

Nykyään terasseilla tupakointi on mahdollista esimerkiksi terasseilla, joissa on katto ja kaksi seinää. Jatkossa tupakointi olisi kuitenkin mahdollista vain terasseilla, joissa on korkeintaan katto ja yksi seinä tai kaksi seinää ilman kattoa. Kielto ei koskisi kokonaan avoimia terasseja.

Sisätilan määritelmää koskeva muutos tulisi voimaan vuoden 2024 alusta.