Perussuomalaisten Halla-aho sanoo, että puolue on tilanteen tullen valmis neuvottelemaan kaikkien puolueiden kanssa hallitusyhteistyöstä. Hän uskoo silti nykyhallituksen pääsevän sopuun kehysriihessä ja jatkavan.

Oppositio moittii hallitusta kovasanaisesti kaavailuista kasvattaa julkisia menoja sen sijaan, että velkaantumista pyrittäisiin hillitsemään koronakriisin nyt helpottaessa.

”Julkisia menoja kasvatetaan sekä ensi vuonna että tietysti vaalivuonna 2023. Menojen karsiminen jätetään tuleville hallituksille”, sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho maanantaina puolueen tiedotustilaisuudessa kehysriihestä tihkuneisiin tietoihin viitaten.

”Mistään sellaisista työllisyystoimista ei pystytä päättämään, joilla olisi myönteinen vaikutus julkiseen talouteen.”

Hallituksen kehysriihi jatkui edelleen maanantaina viiden hallituspuolueen johtoviisikon kesken. Erimielisyyttä oli edelleen tiettävästi esimerkiksi julkisten menojen tasosta vuonna 2023. Kiistaa on lisäksi ollut esimerkiksi turpeesta.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvostelee, että riihessä ollaan viemässä Suomen taloutta väärään suuntaan.

”Tässä tilanteessa pitäisi saada aikaan työllisyyttä ja kasvua. Ne toimet puuttuvat. Sitten pitäisi palata kehyksiin, eli ei saisi tuhlata veronmaksajien rahoja. Ja kolmanneksi pitäisi olla kokonaissuunnitelma siitä, miten velkaantuminen saadaan hallintaan. En näe näissä missään etenemistä”, hän sanoo.

”Odotan kasvu- ja työllisyystoimia hallitukselta, niin nyt luin, että pääministeri on tuonut veronkorotuksia pöydälle, jotka lyövät sitä kasvua ja työllisyyttä silmille.”

Orpo on erityisen huolissaan siitä, että valtiontalouden kehyksiin ei olla riihestä palaamassa.

Valtiontalouden kehyksellä tarkoitetaan hallituksen etukäteen vaalikaudeksi sopimaa menojen raamia. Koronakriisin takia kehyksistä luovuttiin väliaikaisesti, mutta ensi vuoden budjetissa sovittuun kehystasoon piti palata. Riihestä tihkuneiden tietojen mukaan kehyksen taso ylitettäisiin edelleen vuonna 2022 ja 2023.

Tätä hallitus selittää tiettävästi sillä, että kehyksien asettamisen jälkeen tietoon on tullut uusia menoja, jotka ovat hallituksen päätöksistä riippumattomia, esimerkiksi EU-maksujen korotukset.

”Hallitus kiistelee siitä, kuinka paljon laitetaan lisää vielä vuonna 2023, kun esimerkiksi hallituksen itse nimeämän arviointineuvoston puheenjohtaja vaatii jo ensi vuodelle kehyksiin palaamista, kuten minäkin”, Orpo moittii.

Hänen mielestään nyt ollaan romuttamassa 30 vuotta noudatettua kehysmenettelyä lopullisesti.

”Siitä on pidetty kiinni vaikka on ollut kuinka vaikeita aikoja”, hän sanoo.

”Tässä on selkeästi uudenlainen johto varsinkin vasemmistopuolueissa ja sillä velalla ei ole enää väliä.”

Halla-aho sanoo pitävänsä yhä todennäköisenä, että hallitus pysyy vaikeista neuvotteluista huolimatta koossa kompromissilla, joka tarjoaa jokaiselle puolueelle jotain, mitä voi esitellä voittona.

”Etenkin vihervasemmisto tietää sen, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ei ole ole vihervasemmiston tavoitteiden kannalta parempaa hallituskokoonpanoa kuin tämä.”

Hän sanoo, että mikäli hallitus ei jatka, olisi demokratian kannalta paras vaihtoehto järjestää uudet vaalit. Mahdollisesta hallitusyhteistyöstä puolue on valmis keskustelemaan kaikkien puolueiden kanssa.

”Me olemme valmiita käymään keskusteluja kaikkien kanssa ja tekemään yhteistyötä kenen tahansa kanssa, jos me pystymme edistämään sillä tavalla itsellemme ja kannattajillemme ja äänestäjillemme tärkeitä tavoitteita”, hän sanoo.

”Toki on sanomattakin selvää, että tietyt kokoonpanot ovat todennäköisempiä kuin toiset kokoonpanot.”

Julkisiin menoihin liittyen Halla-aho sanoo, ettei menojen kasvattamista voi laittaa vain koronan piikkiin, sillä Suomi eli velaksi jo ennen koronaa.

Hän muistuttaa, että julkisten menojen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa eurooppalaisittain suuri. Vuonna 2019 se oli toiseksi suurin kaikista EU-maista.

”Koko julkiselle sektorille on asetettava prosentuaalinen leikkaustavoite. Julkiset menot on pystyttävä panemaan tärkeysjärjestykseen ja vähemmän tärkeistä kohteista on leikattava. Tarvitaan sekä juustohöylää että tiettyjen menokohteiden alasajoa”, Halla-aho sanoo.

Leikkauskohteiksi Halla-aho esittää odotetusti ”sosiaaliturvaperäisen maahanmuuton” lakkauttamista. Myös kehitysyhteistyö tulisi ajaa hänestä alas, kunnes talous on ylijäämäinen.

Orpo mainitsee kokoomuksen toivomina toimina työllisyyden lisäämiseksi ja velkaantumisen estämiseksi muun muassa paikallisen sopimisen edistämisen, työttömyysturvan uudistamisen, kotitalousvähennyksen kasvattamisen ja työn verotuksen keventämisen.

Puolue on aiemmin puhunut myös sosiaaliturvan leikkauksista kannustinloukkujen karsimiseksi: Se palauttaisi toimeentulotukeen omavastuun, joka pienentäisi vuokraan myönnettävää tukea. Lisäksi puolue peruisi työttömyysturvaan viime vuonna tehdyn tasokorotuksen ja jäädyttäisi asumistuen indeksikorotukset.

