Mikäli Suomen eduskunta ei hyväksy omien varojen päätöstä, elpymispaketti ja EU:n tulevien vuosien budjetti kaatuvat nykymuodossaan.

Bryssel

Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan keskiviikkoinen päätös viedä omien varojen päätös eduskunnan äänestettäväksi nostaa Suomen koko EU:n huomion kohteeksi.

HS:n tietojen mukaan perustuslakivaliokunnan päätös on, että elpymispaketti pitää hyväksyä eduskunnan suuressa salissa kahden kolmasosan enemmistöllä normaalin enemmistön sijaan.

Heinäkuussa sovittu 750 miljardin euron elpymispaketti ja siihen yhteen liitetty EU:n tulevien seitsemän vuoden budjetti tarvitsevat jokaiselta jäsenmaalta hyväksynnän niin kutsutuista omista varoista. Omien varojen päätös tehdään normaalisti jokaisen budjettikauden yhteydessä. Päätöksessä EU-maat hyväksyvät budjetin kattovarauksen.

Tällä kertaa myös komission satojen miljardien lainarahat ovat kiinni siitä, että jäsenmaat hyväksyvät omien varojen päätöksen. Mikäli Suomen eduskunta ei hyväksy päätöstä, komissio ei voi lainata rahoja markkinoilta. Myöskin tulevien vuosien budjetti menee jumiin.

Asiaa hyvin tuntevat virkamieslähteet luonnehtivat tilannetta hyvin vakavaksi. 750 miljardin elpymispaketista ja yhteisestä, suuresta lainasta sovittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa. Varasuunnitelmaa ei ole, virkamiehet luonnehtivat.

Paketti on pitkien ja raskaiden neuvotteluiden tuloksena syntynyt kompromissi, jonka tarkoitus on saada EU jaloilleen koronapandemian jälkeen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan jäsenmaat hyväksyisivät omien varojen päätöksen kesäkuuhun mennessä. Koska kyseessä on elpymisrahoituksesta, rahoituksella on kiire. Elpymisvaikutus on suurin, mikäli rahat saadaan liikkeelle ajoissa.

Suomen eduskunnan päätöstä voi verrata merkityksessään itse jäsenyysäänestykseen tai päätökseen euroon liittymisestä. Mikäli Suomen eduskunta hylkää esityksen elpymispaketista, Suomella koittaa todennäköisesti hyvin hankalat ajat Euroopan unionin päätöksenteossa, moni EU-asioita tunteva luonnehtii.

Komission mukaan 19 jäsenmaata on hyväksynyt omien varojen päätöksen. Kahdeksan maan päätöstä odotetaan edelleen. Suomen lisäksi päätöstä odotetaan Itävallalta, Virolta, Suomelta, Unkarilta, Irlannilta, Hollannilta, Puolalta ja Romanialta.

Saksa hyväksyi omien varojen päätöksen sen jälkeen, kun perustuslakituomioistuin oli hylännyt pakettiin liittyvän valituksen.

Komissio on vedonnut kaikkiin jäsenmaihin, jotta hyväksyntä saataisiin eteenpäin mahdollisimman pian.

”Elpyminen ei voi odottaa, ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta prosessi etenee nopeasti”, komission elpymispakettityöryhmästä viestitään HS:lle.

Mikäli Suomi ei hyväksy omien varojen päätöstä, palataan alkuasetelmaan. Mikäli uusi paketti ja budjetti halutaan koota, se tarkoittaa uutta esitystä komissiolta, uutta neuvottelukierrosta jäsenmaiden kanssa ja uutta huippukokousta.

Joidenkin tulkintojen mukaan EU:n päätöksentekoa ja tässä tapauksessa elpymispaketin hyväksymistä voitaisiin vielä edistää torppaamisen jälkeen esimerkiksi Suomelle tehdyllä poliittisilla julkilauselmalla. Tätä varten Suomella pitäisi kuitenkin olla joitain vaatimuksia tai uusi ehdotus elpymispaketin kokoamiseksi. Tällaista ei hallituksella ole.