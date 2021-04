EU-tutkija: Perustuslaki­valiokunnan päätökselle on vaikea löytää oikeudellisia perusteita

EU-tutkija Timo Miettisen mukaan päätös pakottaa oppositiopuolueet valitsemaan kantansa paketin suhteen.

Perustuslakivaliokunta päätti tiistaina että EU:n elpymispaketti pitää hyväksyä eduskunnan suuressa salissa kahden kolmasosan enemmistöllä normaalin enemmistön sijaan. Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen Helsingin yliopistosta näkee päätöksen poliittisena, jonka oikeudelliset perusteet ovat heikot.

”Näyttäisi, että päätös on politisoitunut ja noudattaa oppositio-hallitus-linjaa muutoin kuin keskustan osalta”, Miettinen sanoo.

Hän näkee, että äänestys oli taktikointia ainakin keskustan puolelta.

”Kahden kolmasosan enemmistön hyväksyntä tarkoittaa, etteivät oppositiopuolueet voi periaatteesta äänestää esitystä vastaan, vaan esimerkiksi kokoomus joutuu tekemään päätöksen siitä, seisooko puolue paketin takana kaikista sen puutteista huolimatta.”

Normaalin enemmistön vaativissa äänestyksissä oppositio voisi äänestää esitystä vastaan ja se menisi silti läpi hallituspuolueiden äänillä. Nyt vastustavilla äänillä on merkitystä myös oppositiossa.

Miettisen mukaan keskustan taktiikka saattoi olla estää kokoomukselta ”helppojen irtopisteiden” nappaaminen pakottamalla puolue valitsemaan kantansa paketin suhteen eduskunnan äänestyksessä.

”Keskusta myös varmasti haluaa tässä tilanteessa profiloitua tiukkana talouskurin vaalijana.”

Tiistai-iltana kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, että kokoomus ei tue elvytyspaketin sisältöä. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi kokoomuksen äänestävän asiassa tyhjää.

Lue lisää: Kokoomus äänestää EU-elpymispaketista eduskunnassa tyhjää, paketti voi yhä mennä läpi – Orpo: ”Kokoomus ei halua ajaa Eurooppaa kaaoksen tilaan”

Teknisesti ratkaisu tarkoittaa puolueen mukaan sitä, että hallituksen äänten pitäisi riittää viemään paketti eduskunnassa läpi. Kokoomuksen mukaan sen ratkaisu ei kaada pakettia, jos hallitus pysyy äänestyksessä yhtenäisenä. Orpo korosti tiedotustilaisuudessa ratkaisun paketista kuuluvan nimenomaan hallitukselle.

”Me emme ota vastuuta tästä neuvottelutuloksesta, vaan se vastuu on hallituksella”, Orpo sanoi.

Miettinen arvioi, että kokoomuksen päätös merkitsee hiljaista hyväksyntää.

”Se ei kaada pakettia, mutta ei myöskään siunaa hallituksen neuvottelemaa ratkaisua. Ratkaisu jakaa varmasti myös eduskuntaryhmää”, Miettinen sanoo.

Miettisen mukaan kehitys, jossa kansalliset oikeusasteet lähtevät tulkitsemaan EU-oikeutta, voi johtaa erikoisiin tilanteisiin.

”Tämä saattaa pitkällä aikavälillä heikentää eurooppalaisen oikeusjärjestyksen yhtenäisyyttä.”

”Voidaan periaatteessa päätyä tilanteeseen, jossa ei oikeastaan tiedetä, mikä oikeus on se viimekätinen päätösten hyväksyjä.”

Perustusvaliokunnan äänestyksen keskiössä oli kuitenkin Miettisen mukaan kysymys siitä, onko elvytyspaketti EU:n perussopimusten mukainen ja johtaako se pysyvään velanottoon.

”Voidaan sanoa, että perustuslakivaliokunta meni jopa aika pitkälle tässä perussopimusten tulkinnassa.”

Miettisen on vaikea nähdä, miksi juuri tämä kysymys on sellainen, josta ei voida päättää eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä. Suomen historiassa yksinkertaisella enemmistöllä on kuitenkin päätetty esimerkiksi euroalueeseen liittymisestä sekä Euroopan vakausmekanismeista.

”Kaikki nämä päätökset ovat tietyssä mielessä antaneet EU:lle lisää oikeuksia. Siksi on vaikea nähdä, mikä tässä on niin erikoista.”

On epätodennäköistä, että elvytyspaketti eduskunnan äänestyksessä kaatuisi, mutta jos niin kävisi, se voisi johtaa elpymispaketin ja EU:n tulevien vuosien budjettien kaatumiseen.

”Se olisi poliittisesti jonkinlainen shokki EU:n sisällä, mutta ei varmaan kuolinisku. Euroopan unionissa on laitettu paljon panoksia tämän ratkaisun varaan, ja tähän kytkeytyy osittain myös EU:n budjetti.”

Elvytyspaketin kaatumisella olisi Miettisen mukaan suuret vaikutukset myös koronapandemian jälkeiselle ajalle.

”Yleinen näkemys on että EU on vaarassa jäädä elvyttämisessä muita merkittäviä talousalueita jälkeen. Elvytyspaketin kaatuminen asettaisi paljon haasteita euroalueen toipumiselle”, Miettinen sanoo.