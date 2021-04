Tiistai on ollut Suomen politiikassa poikkeuksellisen dramaattinen päivä – Tässä tapahtumat tiivistetysti

Suomen politiikkaa on tiistaina leimannut kaksi isoa uutistapahtumaa, joilla voi olla merkittäviä seurauksia paitsi Suomelle myös EU:lle: Hallitus on ajautunut hajoamispisteeseen ja perustuslakivaliokunta vaatii EU:n elpymispaketin hyväksymiseen kahden kolmasosan enemmistöä eduskunnassa.

Suomen politiikkaa on tiistaina leimannut kaksi hyvin poikkeuksellista uutistapahtumaa, joilla voi olla merkittäviä seurauksia paitsi Suomelle myös EU:lle:

1. Hallitus saattaa kaatua.

2. Suomi saattaa kaataa EU:n jättimäisen elpymispaketin.

Tästä jutusta löytyvät molemmista keskeisimmät tiedot tiivistettynä ja linkit syventäviin uutisiin.

Aloitetaan hallituksesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti tiistai-iltana, että hallituksen neuvottelut jatkuvat.­

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on ajautunut niin pahaan kriisiin, että sen kaatuminen on mahdollista.

Sopua etsittiin tiistai-iltana yhä Säätytalolla. HS seuraa tilannetta hetki hetkeltä täällä.

Hallituspuolueiden välit kiristyivät katkeamispisteeseen hallituksen niin sanotuissa kehysriihineuvotteluissa, joissa on ollut tarkoitus linjata hallituksen tulevien vuosien rahankäytöstä.

Alun perin kaksipäiväiseksi tarkoitettuja neuvotteluita käytiin tiistaina seitsemättä päivää. Niiden aikana erityisesti vihreät ja keskusta ovat kommentoineet toisiaan hyvin happamasti.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi tiistaina, että hänen puolueensa usko hallituksen toimintakykyyn horjuu.­

Vihreiden ja keskustan välillä eniten erimielisyyttä on ollut turpeesta. Keskustan ja vasemmistopuolueiden väliset kiistat ovat koskeneet erityisesti työllisyystoimia ja valtion tulevien vuosien rahankäyttöä. Lue lisää täältä.

Kyse on myös laajemmista asioista. HS:n Marko Junkkari kuvasi riidan nousseen ”metafyysiselle tasolle”. Tutkijat arvelivat ideologisten erimielisyyksien muhineen jo pitkään koronahoidon pinnan alla. Lisää tutkijoiden näkemyksistä täällä.

Hallituspuolueet ovat Sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp.

Jos keskusta lähtee hallituksesta, pääministeri Marin jättänee hallituksensa eronpyynnön. Neljällä hallitukseen jääneellä puolueella ei enää olisi enemmistöä eduskunnassa. Marin sanoi tiistaina, että vähemmistöhallituksen olisi vaikea hoitaa koronakriisiä tehokkaasti. Lue lisää täältä.

Todennäköisesti hallituksen eronpyynnöstä seuraisi ensin se, että Suomeen yritettäisiin muodostaa uusi enemmistöhallitus. Heti ei siis tulisi uusia vaaleja, vaan ensin eduskuntaryhmät keskustelisivat, voitaisiinko uusi hallitus muodostaa voimassa olevan vuoden 2019 eduskuntavaalituloksen pohjalta. Täällä kerrotaan tarkemmin, mitä hallituksen erosta seuraisi.

Entä EU:n elpymispaketti?

Perustuslakivaliokunnan punnittavana oli, tarkoittaako pakettiin osallistuminen Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa EU:lle. Se katsoi, että näin on ja siksi kahden kolmasosan enemmistö tarvitaan.­

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti tiistaina, että EU:n elpymispaketti on eduskunnassa hyväksyttävä kahden kolmasosan enemmistöllä. Lue lisää täältä.

Tämä tarkoittaa, etteivät hallituksen kansanedustajat riitä paketin hyväksymiseen vaan myös opposition edustajien on äänestettävä sen puolesta, tai se kaatuu eduskunnassa.

Elpymispaketin 750 miljardilla eurolla on tarkoitus elvyttää koronan runtelemaa Eurooppaa. Suomeen olisi tulossa 2,7 miljardia euroa avustuksia. Suomen maksuosuus paketista on 6,6 miljardia euroa vuosina 2028–2058. Lue täältä lisää Suomen alustavista suunnitelmista rahojen käytölle. Myös muissa maissa on tehty vastaavia laajoja suunnitelmia.

Perustuslakivaliokunnassa pyritään perinteisesti yksimielisyyteen, jottei perustuslain tulkinta politisoituisi. Nyt tähän ei päästy. Kanta ratkesi äänestyksessä äänin 9–8. Valiokunnan keskustalaiset jäsenet äänestivät korkeamman enemmistön puolesta. Lue lisää täältä. HS:n Petri Sajari kommentoi perustuslakivaliokunnan päätöstä täällä.

Eduskunnan varsinaisessa äänestyksessä hallituksen äänten pitäisi riittää viemään elpymispaketti läpi, koska oppositiopuolue kokoomus kertoi aikovansa äänestää tyhjää. Osa kokoomuksen edustajista ilmoitti kuitenkin heti, että he aikovat tästä huolimatta äänestää elpymispakettia vastaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi puolueensa kannoista.­

Keskusta ilmoitti tiistaina, että sen koko ryhmä aikoo tukea pakettia. Kuitenkin myös osa keskustalaisista voi äänestyksessä toimia toisin.

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit äänestänevät elpymispakettia vastaan.

Elpymispaketin hyväksymiseen on liitetty yhteen EU:n seitsemän seuraavan vuoden budjetti. Ne tarvitsevat jokaiselta jäsenmaalta hyväksynnän.

Jos Suomen eduskunta kaataisi elpymispaketin, sekä sen että EU-budjetin kohtalo joutuisi vaakalaudalle.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan kyseessä on iso kansainvälinen kysymys. ”Tämän kokonaisuuden kaatamisella olisi maanjäristyksen suuruinen vaikutus Euroopassa. Euroopassa on valtavasti suunnitelmia tämän varaan rakennettu.” Lue lisää täältä.