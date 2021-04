Euroopan komission mukaan valmisteilla ei ole varasuunnitelmaa, jos elpymispaketti kaatuu.

Bryssel

Euroopan komissio ei pidä Suomen äänestyspäätöstä erityisenä riskinä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti tiistaina, että 750 miljardin euron elpymispaketin ratifioimiseen kuuluvan niin kutsutun omien varojen päätöksen läpiviemiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö eduskuntaäänestyksessä.

Jokaisen EU-maan on hyväksyttävä omien varojen päätös, jotta komissio voi hakea lainaa markkinoilta. Ilman päätöstä paketti ja siihen sidottu tulevien vuosien budjettikehys kaatuvat nykymuodossaan.

Elpymispaketista vastaava komission tiedottaja Balazs Ujvari vastasi keskiviikkona lehdistötilaisuudessa HS:n kysymykseen siitä, mitä tapahtuu, jos paketti kaatuu.

”Emme ole huolissamme. Yleisesti olemme edistyneet hyvin. 19 maata on jo hyväksynyt omien varojen päätöksen. Olemme läheisessä yhteistyössä jäljellä olevien kahdeksan maan kanssa. Tähän joukkoon kuuluu myös Suomi.”

”Emme etsi mitään vaihtoehto B:ta, varasuunnitelmaa, tällä hetkellä”, Ujvari sanoi.

Ujvarin mukaan on tärkeä korostaa, että elpymispaketilla ja sen käytöstä tehtävillä kansallisilla suunnitelmilla on kiire. Kansallisten suunnitelmien takaraja on huhtikuun loppu, mutta esimerkiksi Suomi on kertonut palauttavansa suunnitelman vasta toukokuussa.

Saksa ja Ranska esittelivät kansalliset suunnitelmansa tiistaina. Myös Italia on esitellyt toiveitaan rahoituksesta.

”Olemme vaikeassa taloustilanteessa, josta elpymissuunnitelmat näyttävät tietä ulos”, Ujvari kuvasi.

Komissio on edennyt rahoituksen valmistelussa niin, että se on valmis kesäkuuhun mennessä. Komissio on toivonut, että jäsenmaiden ratifiointiprosessit ovat myös ohi kesäkuussa.

”Olen vakuuttunut, että aikarajat pitävät”, Ujvari sanoi.