Veroedun takia ilmastopäästöt kasvavat jonkin verran, vastaava määrä päästöjä on leikattava muualta.

Hallitus antaa keskustan vaatimuksesta lämpövoimaloille jatkoaikaa turpeen polttoon.

Se tehdään niin, että energialaitosten verottoman käytön alaraja nostetaan 5 000 megawattitunnista 10 000 megawattituntiin. Verollista tuotantoa olisi ainoastaan ylimenevä osa.

Jatkoaika, jota voi näkökulmasta riippuen kutsua myös turpeen käytön pitkittämiseksi, olisi voimassa tämän vuosikymmenen loppuun.

Asiasta päätettiin hallituksen kriisiytyneissä kehysriihineuvotteluissa osana sopua, jolla keskusta saatiin pysymään hallituksessa. Lue lisää täältä.

Hallitus on tehnyt jo aiemmin päätöksen turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttava turve on muutenkin tulossa polttoaineena tiensä päähän, koska päästöoikeuden hinta on noussut viime kuukaudet jyrkästi ja jouduttanut turpeen alamäkeä.

Vihreät joutuivat antamaan periksi keskustalle, jolle turpeesta tuli elämää suurempi asia ennen kesäkuun kuntavaaleja.

Turvetuotannon merkitys on suurin juuri keskustan keskeisillä äänestysalueilla, muun muassa Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Päästöoikeuden jyrkkä nousu on ajanut turveyrittäjiä ahdinkoon. Yrittäjät järjestävät vappuna rekkamarssin Helsinkiin turpeen puolesta vaatiakseen muun muassa turpeen luokittelemista uusiutuvaksi energiaksi.

Lopullinen päätös veroedusta tehdään ensi syksyn budjettiriihessä, ja se on tarkoitus saada voimaan vuoden 2022 alusta. HS:n tietojen mukaan vihreät saivat ehdoksi sen, että samalla päätetään vastaava määrä korvaavia ilmastotoimia.

Turvetuottajille on tarkoitus räätälöidä erillinen tukipaketti myöhemmin tänä vuonna, mahdollisesti lisäbudjetin kautta. Tuottajien tukea on tarkoitus rahoittaa myös eurooppalaisesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta eli JTF:stä. Se on suunniteltu tukemaan alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa.

Verottoman käytön laajennus oli yksi ehdotuksista, joita työ- ja elinkeinoministeriön asettama turvetyöryhmä teki turpeentuottajien aseman helpottamiseksi.

Hallituksen päätös hyödyttää eniten kuntien pieniä lämpölaitoksia, jotka ovat nojanneet turpeeseen ja ovat nyt kasvattamassa muiden polttoaineiden, lähinnä puun osuutta.

Kunnalliset voimalat joutuvat tekemään arviolta 150–250 miljoonan euron investoinnit vähentäessään riippuvuuttaan turpeesta. Nyt tehty verohelpotus antaa niille lisäaikaa jatkaa turpeen käyttöä seospolttoaineena ja tehdä muutokset hitaammassa tahdissa.

Verottoman käytön rajan nostaminen koskee myös suuria, päästökaupan piirissä olevia lämpölaitoksia, mutta niille päätöksellä on vähemmän merkitystä. Veron merkitys on niille pieni, sen sijaan päästöoikeuden hinnalla on niille enemmän merkitystä.

Kun lämpövoimalat saavat kannusteen jatkaa turpeen käyttöä, myös Suomen hiilidioksidipäästöt kasvavat. Arvio on noin 0,1 miljoonaa tonnia, kun kokonaispäästöt Suomessa olivat viime vuonna 48,9 miljoonaa tonnia.

Turpeen energiakäytön puolituksen päästövähennysvaikutuksen vuoteen 2030 mennessä on arvioitu olevan 3,6 miljoonaa tonnia. Tämä tavoite saatetaan saavuttaa huomattavasti etuajassa päästöoikeuden hinnannousun takia. Keskustan näkemyksen mukaan tämä iso kuva ei muuksi muutu lämpölaitosten saaman määräaikaisen verohelpotuksen takia.

Hallituksen sopuun kuuluu ainakin vihreiden mielestä se, että jos turve lisää päästöjä, muilla aloilla on päästävä vastaaviin vähennyksiin. Pienet voimalat eivät ole päästökaupan piirissä vaan kuuluvat päästökaupan ulkopuoliseen taakanjakosektoriin, ja jos sillä sektorilla päästöt kasvavat 0,1 miljoonaa tonnia, vähennykset pitää tehdä esimerkiksi taakanjakosektorille kuuluvista maataloudesta tai liikenteestä.

Jos päästökaupan piirissä olevat voimalat alkaisivat polttaa maksimimäärän turvetta, siitä tulisi vielä 0,4 miljoonan tonnin lisäpäästöt. Tämä on teoreettinen maksimi eikä niin oletettavasti käy, jos päästöoikeuden hinta pysyy korkeana.