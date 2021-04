”Pidän hyvin tärkeänä, ettei Suomi ole sellainen maa, joka estäisi muuta Eurooppaa tekemästä elpymispakettia”, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo pitävänsä eduskunnan EU-elpymispakettiäänestystä erittäin tärkeänä. Hänen mukaansa hallituksen rivien pitää olla siinä yhtenäiset.

”Pidän hyvin tärkeänä, ettei Suomi ole sellainen maa, joka estäisi muuta Eurooppaa tekemästä elpymispakettia”, hän sanoi mennessään hallituksen kehysriihineuvotteluihin Säätytalolle torstaina.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti tiistaina, että EU:n elpymispaketti on eduskunnassa hyväksyttävä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Tämä tarkoittaa, että paketin hyväksyminen vaikeutuu ja sen rivien on pysyttävä suorina, mikäli kokoomus äänestää ilmoittamallaan tavalla tyhjää.

Haavistolta kysyttiin, mitä seuraisi, jos Suomi ei hyväksyisi pakettia.

”En edes uskalla ajatella”, hän sanoo.

”En tiedä, onko kukaan Euroopassa ajatellut, mitä tapahtuisi, jos joku maa irtautuisi. Se käynnistäisi uuden valmisteluprosessin, hyvin vaikean reitin.”

Haavisto korosti, että myös Suomelle kansallisesti paketti on tärkeä.

Elpymispaketin 750 miljardilla eurolla on tarkoitus elvyttää koronakriisin runtelemaa Eurooppaa. Suomeen olisi tulossa 2,7 miljardia euroa avustuksia. Suomen maksuosuus paketista on 6,6 miljardia euroa vuosina 2028–2058. Myös muissa maissa on tehty vastaavia laajoja suunnitelmia.

Vielä ei tiedetä, milloin eduskunta äänestää elpymispaketin hyväksymisestä. Äänestys on todennäköisesti toukokuun alkupuolella.