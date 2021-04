Säätiöille ja yhdistyksille kuten ay-liikkeelle ei ole tulossa verorasitusta. Suurimmat leikkaukset kohdistuvat liikenne- ja viestintäministeriön määrärahoihin.

Hallituksen puoliväliriihessä on päästy yksimielisyyteen, ettei päätettyjä 100–150 miljoonan euron veronkorotuksia kerätä kotimaisilta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä, kuten yhteisöissä on pelätty.

Yleishyödyllisiä yhteisöjä ovat muun muassa säätiöt ja yhdistykset. Myös ammattiyhdistykset kuuluvat ryhmään.

Muun muassa tieteelle ja kulttuurille rahoja jakavat säätiöt ovat vastustaneet veroa kiihkeästi, sillä korotus todennäköisesti vähentäisi tukien määrää kymmenillä miljoonilla euroilla.

Säätiöt jakavat apurahoja vuosittain satoja miljoonia euroja. Merkittävä osa säätiöiden tuloista tulee osingoista.

Nykyään yleishyödylliset yhteisöt saavat jäsenmaksut, osingot, korot ja vuokratulot verovapaina.

Hallitus päätti hallitusohjelmassaan selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollista ottaa käyttöön ulkomaalaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille viiden prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä.

Tuolloin oli ajatuksena, että lähdeveron pitää kohdistua samalla myös kotimaisiin yhteisöihin.

Veroa olisi jotenkin kompensoitu, mutta tuolloin esillä olleita malleja yleishyödylliset yhteisöt pitivät epävarmoina ja huonoina ratkaisuina.

Edelleen on auki, onko säätiöitä mahdollista kohdella juridisesti eri tavalla kuin ulkomaisia sijoittajia.

Lähdeveroa valmistellut työryhmä saa työnsä valmiiksi toukokuussa. Lopulliset päätökset tehdään ensi syksynä hallituksen budjettiriihessä.

Voi siis vielä käydä niin, että yleishyödyllisille säätiöille tulee esimerkiksi viiden prosentin lähdevero, mutta se kompensoidaan täysmääräisesti.

Sdp on ajanut lähdeveroa myös ay-liikkeelle, mutta erityisesti Rkp on vastustanut säätiöiden verottamista. Hallituksessa Rkp:n kanta on voittanut.

Uusia verokohteita aiotaan etsiä muun muassa ulkomaille virtaavista osingoista. Uusi vero voisi kohdistua vaikkapa ulkomaisiin kiinteistörahastoihin, jotka saavat osinkoja Suomesta.

Hallituksessa on myös päätetty, mitkä ministeriöt joutuvat leikkaamaan menojaan.

Hallitus on päättänyt vähentää menoja vuoden 2023 budjetissa 370 miljoonalla eurolla.

Varsinaiset säästölistat tehdään vasta vuonna 2022, mutta jo nyt säästöt on jyvitetty ministeriöittäin.

HS:n tietojen mukaan rajuimmin säästöt kohdistuvat liikenne- ja viestintäministeriön määrärahoihin.

Seuraavaksi eniten leikkauksia tulee puolustusministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön ja maa- ja metsätalousministeriöön.

Myös ulkoministeriön kehitysyhteistyön määrärahoista tiettävästi nipistetään jonkin verran.

Liikenne- ja viestintäministeriön kohdalla leikkaus voi tarkoittaa sitä, että teiden ja ratojen korjauksiin ja rakentamiseen ei saada niin paljon rahaa kuin oli aikaisemmin ajateltu.

HS:n alustavan tiedon mukaan sosiaali- ja terveysministeriön määrärahoista ei leikata.

Hallituksessa on linjattu, etteivät leikkaukset kohdistu koulutukseen eivätkä sosiaalitukiin. Kuntien valtionosuuksien korotuksiin on tulossa pieniä leikkauksia.

Kahden hallituslähteen mukaan kuntien valtionosuuksia korotetaan parikymmentä miljoonaa euroa vähemmän kuin oli ajateltu.

Ministeriöt voivat tehdä leikkausehdotuksensa itse. Suurin osa leikkauksista tulee todennäköisesti kohdistumaan vuodelle 2023 ajateltuihin määrärahojen lisäyksiin. Ne tuskin merkitsevät sitä, että jo nyt voimassa olevia määrärahoja leikattaisiin.