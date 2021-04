Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti äänestää EU:n elpymispaketista tyhjää, mutta kulisseissa moni edustaja pohtii HS:n selvityksen mukaan yhä, miten he loppujen lopuksi äänestävät.

Kokoomusryhmä kipuilee EU:n elpymispaketista ja tiedettyä useampi harkitsee vakavasti äänestävänsä sitä vastaan, kertovat lähteet HS:lle. Vajaat kymmenen edustajaa pohtii vielä päätöstään.

Wille Rydman, Janne Heikkinen ja Terhi Koulumies ovat ehtineet jo ilmoittaa, että he äänestävät pakettia vastaan. HS:n tietojen mukaan myös Janne Sankelo on kertonut kallistuvansa tälle kannalle. Sankelo ei itse halunnut kommentoida asiaa vaan kehotti lukemaan aiempia kommenttejaan aiheesta. Sankelo on kommentoinut elpymispakettia erittäin kriittisesti.

Wille Rydman­

Puolueen eduskuntaryhmässä kiristellään nyt toden teolla hampaita. Tämä käy ilmi keskusteluista parinkymmenen kokoomuslaisen kanssa. Puheissa kokoomusedustajien tilannetta kuvaavat sellaiset sanat kuin ”erittäin sietämätön”, ”erittäin kiusallinen” ja ”täysin kohtuuton”.

”Kyllä tämä jakaa ryhmää. Mitä sitä kiistämäänkään”, sanoo veteraaniedustaja Ben Zyskowicz.

Perustuslakivaliokunta linjasi tiistaina äänin 9–8, että elvytyspaketin ratifiointi eduskunnassa edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä. Se tarkoittaa, että jos oppositio äänestäisi vastaan, paketti kaatuisi varmasti.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän enemmistö äänesti tiistaina puolueen linjaksi sen, että puolueen kansanedustajat äänestävät tyhjää. Tällä on tarkoitus varmistaa, ettei elpymispaketin ratifiointi kaadu eduskunnassa ja sen myötä koko paketti EU:ssa.

Puheenjohtaja Petteri Orpo on perustellut linjausta sillä, että kokoomus ei kannata pakettia mutta ei myöskään halua ajaa Eurooppaa ”kaaokseen”. Tämän jutun lopussa olevalla laskurilla voi tutkia, miten paketille käy eduskunnassa eri vaihtoehdoissa.

Äänestystulos jakoi ryhmää. Puolueen 38 edustajasta läsnä oli kolmisenkymmentä. Parikymmentä edustajaa äänesti sen puolesta, että kokoomus äänestää tyhjää. Kolme edustajaa ilmoitti äänestävänsä pakettia vastaan ja tiettävästi yksi puolesta. Vajaat kymmenen edustajaa ilmoitti, että haluavat pitää kantansa vielä auki.

Kaikki edustajat suhtautuivat paketin sisältöön kielteisesti, myös Anne-Mari Virolainen, joka kertoi ryhmäkokouksessa äänestävänsä tyhjää mieluummin paketin puolesta. Virolaisen mielestä puolesta äänestäminen olisi suoraselkäisempää kuin tyhjän äänestäminen, koska paketin kaatuminen olisi huonoin vaihtoehto.

Tiistaina paikalla olivat myös puolueen europarlamentaarikot Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen. He ovat vedonneet voimakkaasti sen puolesta, että puolueen eduskuntaryhmä varmistaisi EU:n elpymispaketin läpimenon.

Koko tilannetta ei olisi syntynyt, jos perustuslakivaliokunta olisi hyväksynyt yksinkertaisen ääntenenemmistön paketin läpimenoon.

”Tällöin kokoomus olisi jättänyt oman vastaesityksensä, äänestänyt sen puolesta ja kaikki olisi mennyt nätisti”, sanoo eräs puoluevaikuttaja.

Nyt kokoomukselle on langennut ratkaisijan rooli. Muutamassa HS:n haastattelemassa edustajassa tämä on herättänyt pahaa verta puolueen perustuslakivaliokunnassa istuvia jäseniä Antti Häkkästä, Wille Rydmania ja Heikki Vestmania kohtaan.

Moni kuitenkin kertoo pitävänsä perustuslakivaliokunnan ratkaisua perusteltuna ja suuntaa kritiikkinsä pikemminkin pääministeri Sanna Mariniin (sd). Marin sai suurelta valiokunnalta viime kesänä neuvottelumandaatin hallituspuolueiden äänillä. Kokoomuslaiset kertovat olevansa turhautuneita siihen, että heidän toivomiaan muutoksia pakettiin ei ajettu eikä Suomi liittoutunut niin sanotun niukan nelikon eli Itävallan, Tanskan, Ruotsin ja Hollannin kanssa.

Esimerkiksi Markku Eestilä, Mia Laiho, Kari Tolvanen, Timo Heinonen ja useat muut edustajat kertovat pohtivansa yhä, äänestävätkö he vastaan vai tyhjää.

Moni haluaa odottaa ainakin valtiovarainvaliokunnan mietintöä paketista ennen kuin tekee päätöksensä. Edustajat kertovat olevansa hyvin turhautuneita siihen, että heidän odotetaan pelastavan sopimus, johon he eivät voineet vaikuttaa, jota he pitävät huonona Suomelle ja jonka he kokevat vievän EU:ta kohti tulonsiirtounionia.

”Miksi ei voida äänestää puolesta? Tämä vie unionia väärään suuntaan ja on Suomen kannalta huonosti neuvoteltu. Miksi ei voida äänestää vastaan? No siksi, että Suomi aiheuttaisi sen, että EU ajautuisi jonkinlaiseen kriisiin. Unionin toimintakyky ja uskottavuus ovat kuitenkin Suomen kannalta tärkeitä, muun muassa turvallisuutemme takia”, Zyskowicz kiteyttää.

Talousvaikutuksen ja Suomen poliittisen vaikutusvallan lisäksi moni mainitsee juuri turvallisuuden yhtenä tärkeänä ulottuvuutena.

”Mitä meillä on? Meillä on omat, pienet puolustusvoimat. Meillä on [tasavallan presidentti Sauli] Niinistön ja Putinin hyvä keskusteluyhteys, vielä parin vuoden ajan. Ja meillä on Euroopan unioni. Muuta ei ole, kun muut puolueet eivät ole tajunneet, miten tärkeää Suomen olisi kuulua Natoon”, kuvaa eräs kokoomuslainen.

Zyskowicz jatkaa, että kun ei voida äänestää puolesta eikä vastaan, on äänestettävä tyhjää.

”Päätöstä kohtaan esitetty kritiikki on täysin ymmärrettävää, mutta näistä lähtökohdista se on tehty.”

Myös Saara-Sofia Sirén sanoo ymmärtävänsä, että tyhjää-linjausta pidetään outona.

Saara-Sofia Sirén­

”Eihän kukaan kansanedustaja lähde eduskuntaan äänestämään tyhjää tai tee sitä mielellään. Ei se ole eduskunnan äänestyksissä ratkaisu, että äänestetään tyhjää, koska en tiedä, mitä mieltä olen”, hän kertoo.

”Mutta sille on perusteensa, että äänestyspaneelissa on kolme nappia. Aina kaikki asiat eivät ole vain jaa tai ei. Tällaisessa asetelmassa, jossa olemme, tyhjän äänestäminen on myös kannanotto. Sillä tyhjän painamisella mahdollistetaan se, että hallitus kantaa vastuun itse neuvottelemastaan paketista, ja mahdollistetaan, että se etenee.”

Ratkaisu äänestää tyhjää on kopioitu Ruotsin ja Tanskan kokoomukselta. Sitä on HS:n tietojen mukaan puuhattu puolueen johdossa jo tammikuusta lähtien.

Myös kriittiset tahot, kuten Rydman ja Heikkinen, on pidetty mukana, minkä seurauksena he pysyivät kevään ajan asiasta hiljaa. Tunnelmaa tiistain ryhmäkokouksessa kuvataan rauhalliseksi ja rakentavaksi juuri siksi, että asiaa on pedattu pitkään. Keskustelua EU:n elvytyspaketista on käyty jo kymmenisen kuukautta.

Moni kokoomuslainen sanoo, että tyhjää-linja oli ryhmänjohtaja Kai Mykkäsen ajama ratkaisu. Mykkänen sanoo, ettei kyse ollut hänen sanelustaan.

”Kyse oli pitkän loogisen harkinnan tulos tilanteessa, jossa emme voineet hyväksyä hallituksen neuvotteleman paketin sisältöä, ja toisaalta ryhmän selkeä enemmistö ei halua ajaa EU:ta kaaokseen. Tyhjää painamalla pakotamme EU:n ja Suomen näkemään, että on erittäin korkean kynnyksen takana yrittää toiste mitään vastaavaa pakettia.”

Tyhjää-linjan viestimisen äänestäjille tiedettiin olevan vaikeaa. HS:n tietojen mukaan Mykkänen totesi tiistain ryhmäkokouksessa, että linjan kertomiselle ei ole olemassa hyvää aikaa mutta hallituskriisi teki ajankohdasta ainakin tavallista paremman.

Mykkänen toteaa, että puolueessa oli jo ennen kehysriihtä päätetty odottaa perustuslakivaliokunnan ratkaisua ennen eduskuntaryhmän linjan päättämistä.

Mistään todellisuudessa sitovasta ryhmän linjauksesta ei vaikuta olevan kyse – niin moni kertoo avoimesti harkitsevansa pakettia vastaan äänestämistä.

Esimerkiksi Eestilä sanoo olevansa pahoillaan linjauksesta.

”Kyllä se kieltämättä vähän hölmöä on. Kansalaiset ovat äänestäneet edustajat lähtökohtaisesti tekemään päätöksiä. On rehellisesti tunnustettava, että tyhjän äänestäminen on suomalaisessa kulttuurissa sellainen asia, että niin ei tehdä. Ei siitä pääse mihinkään.”

Samalla Eestilä kertoo ymmärtävänsä puoluejohtoa ja pitävänsä tilannetta kokoomuksen kannalta kohtuuttomana.

”En vielä tiedä, mitä teen. Aika näyttää.”

Eestilä sanoo, että hän ei halua äänestää sopimuksen puolesta. Käytännössä tyhjän äänestäminen kuitenkin tarkoittaa, että hän tekisi niin, koska se edistäisi sopimuksen läpimenoa.

Ryhmänjohtaja Mykkänen ei kommentoi, mitä seurauksia ryhmäpäätöksen uhmaamisesta äänestyksessä voi olla. Kokoomusedustajat eivät kuitenkaan vaikuta olevan kovin huolissaan.

”En voi sanoa muuta kuin sen, että ryhmän sääntöjen mukaan ryhmää vahingoittava esiintyminen on kiellettyä ja silloin on mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin.”

Wille Rydman ei ole asiasta hermostunut. Janne Heikkinen puolestaan toteaa ”kantavansa sen vastuun, joka päätöksestä seuraa”.

”Olen pettynyt siihen, että unionia muutetaan hivuttamalla ja venyttämällä eikä sopimuksia uudelleen neuvotellen”, Heikkinen kertoo.

Janne Heikkinen­

Markku Eestilä sanoo, ettei hän tiedä, mitä ryhmäpäätöksestä poikkeaminen tarkoittaisi.

”Tässä on pelissä Suomen tulevaisuus ja koko EU:n uusi ilme. Ei minua kiinnosta oikein pätkääkään, mitä minulle käy.”

Samoilla linjoilla ovat muutkin kokoomuslaiset.

”En ajattele sitä, mitä minulle seuraa. Haluan tehdä päätöksen, jonka kanssa voin elää”, Mia Laiho sanoo.

Hän jatkaa, että sitova ryhmäpäätös ei ole paras vaihtoehto tilanteeseen, jossa tehdään edustajille ”henkilökohtaisesti näin merkittävää, vuosikymmeniksi eteenpäin ulottuvaa päätöstä”.

Juhana Vartiainen sanoo äänestävänsä puolueen päätöksen mukaisesti tyhjää. Hän myös näkee paketissa selkeitä ongelmakohtia, joista päällimmäiset ovat paketin luomat odotukset suuremmasta yhteistaloudesta ja sen vaikutuksista finanssipolitiikasta päättävien tahojen käyttäytymiseen EU:n jäsenmaissa.

”Se olisi ikävä ja vaarallinen tie.”

Paketin kaataminen olisi Vartiaisen mukaan kuitenkin ongelmallisempaa, eikä hän halua sitä tehdä.

”Se voisi johtaa talouden heikompaan kehitykseen ja pankkikriisiin. Myös turvallisuusaspekti on tärkeä.”

Kokoomuksen toinen varapuheenjohtaja Elina Valtonen aikoo äänestää tyhjää. Hän on kommentoinut, että jos paketti on kaatumassa kokoomuksen vuoksi, tyhjää äänestävät edustajat saattaisivat siirtyä äänestämään paketin puolesta.

Vartiainen ei sano asiaa suoraan mutta vihjaa tällaisesta toimintatavasta.

”Aion kyllä toimia kaikin voimin niin, että tämä paketti ei kaatuisi, jos sellainen vaara ilmenee.”

Kokeile, miten paketille käy eduskunnan äänestyksessä

HS:n laskurilla voit kokeilla erilaisia yhdistelmiä ja tutkia, miten elpymispaketille eduskunnassa käy.