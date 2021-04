Oppositio moittii menojen kasvattamista ja pitää työllisyystoimia tehottomina – Halla-aho: ”Tämä on minun mielestäni silmänlumetta”

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho arvostelee muun muassa työvoimapalvelujen siirtämistä kunnille. Kokoomuksen Petteri Orposta vastuullisen talouspolitiikan linja on nyt kuopattu.

Oppositiopuolueet arvostelevat voimakkaasti kehysriihen tuloksia, joista hallitus kertoi torstai-iltana. Menoja kasvatetaan ja työllisyystoimet ovat riittämättömiä, on viesti.

”Kyllä tässä on pyörretty ne aikaisemmat päätökset siitä, että kehyksiin pitäisi palata ja julkisten menojen kasvu pitäisi saada hallintaan”, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo.

”Kuten monet taloutta ymmärtävät ihmiset ovat jo kommentoineet, Suomeen ja EU-alueelle odotetaan voimakasta talouskasvua nyt koronan jälkeen joka tapauksessa, ja siinä mielessä tämä menojen kasvattaminen velkarahalla ei oikein ole perusteltua.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että riihen lopputulos oli huonompi kuin hän edes pelkäsi.

”Menokehykset ylitettiin reippaasti sekä ensi vuonna että seuraavana vuonna. Velkaantumista ei saada taittumaan vaan se kasvaa vuoteen 2023. Ja oikeat työllisyystoimet ja uudistukset jäävät tekemättä. Vastuullisen talouspolitiikan linja hylättiin nyt lopullisesti tämän hallituskauden ajalta.”

Sekä Halla-aho että Orpo moittivat erityisesti päätöstä valtiontalouden menokehysten ylittämisestä. Hallitus sopi riihessä, että kehykset ylitetään vuonna 2022 noin 900 miljoonalla eurolla ja vuonna 2023 noin 500 miljoonalla eurolla.

Vuodelle 2023 suunniteltuja menoja karsitaan samalla noin 370 miljoonan euron arvosta. Säästöt ovat luonteeltaan pysyviä, siksi ratkaisu alentaa kehykseen luettavia menoja myös vuodesta 2024 eteenpäin.

Oppositiolta ei tule kiitosta sopeutuspäätöksistä.

”On tämä nyt vähän erikoinen tilanne, että hallitus nyt väliaikaisesti eli seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kasvattaa menoja ja tämä kaksi vuotta on sattumalta tismalleen se sama, minkä tämä hallitus on enää vallassa”, Halla-aho sanoo.

Orpo toteaa, ettei kyse ole varsinaisista leikkauksista, koska menoja samalla lisätään kehyksiin.

Hallitus on perustellut menokehyksen ylittämistä välttämättömien menojen paineella. Tähän vetosi muun muassa valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

”Entisenä valtiovarainministerinä voin sanoa, että aina on yllättäviä menoja. Sitten otetaan se budjettikirja ja ruvetaan käymään läpi. Niin se on aina tehty”, Orpo moittii.

Hänestä ongelma on, etteivät tehdyt työllisyystoimet auta kattamaan menojen painetta.

”Hallitus hallitusohjelmansa mukaisesti lisäsi pysyviä menoja 1,2 miljardia euroa hallituskauden alussa ja ne piti rahoittaa työllisyystoimilla. Ne toimet on tekemättä, mutta menot on. Nyt lisätään lisää menoja vielä eikä tehdä vieläkään kunnollisia oikeita työllisyystoimia.”

Orpo jäi odottamaan esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja paikallisen sopimisen helpottamista sekä työn verotuksen maltillista keventämistä.

Halla-ahostakin ongelma on päätettyjen työllisyystoimien vaikuttavuus. Hän arvostelee muun muassa työvoimapalvelujen siirtämistä kunnille. Tämä on lasketuilta vaikutuksiltaan suurimpia nyt kerrottuja työllisyystoimia. Valtiovarainministeriö on laskenut, että muutos voisi tuoda 7 000–10 000 työpaikkaa.

”Siitä on olemassa pilotteja Suomessa ja on todettu, että niillä ei ole minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia. Tämä on minun mielestäni silmänlumetta ja tällä paikataan sitä, että ei pystytä tekemään mitään todellisia päätöksiä”, Halla-aho sanoo.

