”Päivänpoliittinen peli ja muiden poliittisten liikkeiden pelko ohjaavat toimintaa sen sijaan että päätöksiä tehtäisiin omien arvojen ja ihanteiden pohjalta”, pormestari sanoo HS:n haastattelussa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoo seuraavansa huolestuneensa EU:n elpymispaketin ympärille eduskunnassa virinnyttä poliittista draamaa.

”Hankalissa päätöksissä mitataan, kuinka vahvasti puolue on tiettyjen arvojen ja ihanteiden takana. Jos linja muuttuu päivänpoliittisen tilanteen takia, se on todella huolestuttavaa.”

Vapaavuori ei halua mainita kokoomusta nimeltä, mutta viestin suunta on päivänselvä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti tiistaina, että EU-maiden yhteisen 750 miljardin euron elpymispaketin hyväksyminen edellyttää eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistöä. Näin ollen paketti ei mene läpi pelkästään hallituspuolueiden äänillä.

Kokoomus ilmoitti heti perään, että se ohjeistaa omat kansanedustajansa äänestämään elpymispakettiäänestyksessä tyhjää. Äänestyksessä kahden kolmasosan enemmistö lasketaan annetuista äänistä, joten kokoomus siirsi käytännössä vastuun paketin hyväksymisestä takaisin hallitukselle.

Kyseessä oli taktinen liike, jolla kokoomus pakottaa hallituspuolue keskustan pitämään oman edustajansa ruodussa ja äänestämään paketin hyväksymisen puolesta. Keskustassa moni edustaja vastustaa pakettia.

”Elpymispaketti ei ole Suomen kannalta hirveän hyvä diili”, Vapaavuori sanoo.

”Mutta on täyttä humpuukia kuvitella, että jos joku muu puolue olisi ollut hallituksessa, se olisi onnistunut neuvottelemaan olennaisesti paremman diilin.”

Hänen mukaansa kyse on paljon isommasta asiasta. Vapaavuori sanoo, että EU:n uskottavuuden kannalta oli olennaista, että se ylipäätään pystyi pandemiatilanteessa rakentamaan merkittävän elpymispaketin. Ja koska Etelä-Euroopan maat ovat kärsineet koronaepidemiasta enemmän kuin muut, on ihan loogista, että paketti on niille suotuisampi.

”EU:n kannalta tämä on siis hyväksyttävä ja kannatettava paketti. Samaan hengenvetoon pitää vielä sanoa, että olisi se voinut Suomen kannalta parempikin olla”, Vapaavuori sanoo.

Kyse ei kuitenkaan ole vain tästä yksittäisestä paketista, hän jatkaa.

”EU on aivan ylivoimaisesti Suomen tärkein kansainvälinen viitekehys. Emme voi katsoa EU-jäsenyyttä sellaisena, että arvioimme erikseen jokaista yksittäistä pakettia sen mukaan, onko se Suomen kannalta parempi vai huonompi. EU on paljon isompi kysymys meille.”

” ”Politiikassa on tällä hetkellä liian paljon elementtejä, joissa päivänpoliittinen peli ja muiden poliittisten liikkeiden pelko ohjaavat toimintaa sen sijaan että päätöksiä tehtäisiin omien arvojen ja ihanteiden pohjalta.”

Vapaavuori toivookin, että tämänkaltaisissa hankalissa poliittisissa tilanteissa katsottaisiin kokonaisuutta. Poliittisen pelin sijaan pitäisi hänestä muistaa oman puolueen arvot ja ihanteet.

Kokoomus on usein korostanut olevansa Suomen EU-myönteisin puolue.

”Olen jo pitkään ajatellut, että kokoomuksella ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin äänestää paketin puolesta”, Vapaavuori sanoo.

Hän harmittelee ylipäätään Suomen politiikan tämänhetkistä tilannetta.

”Politiikassa on tällä hetkellä liian paljon elementtejä, joissa päivänpoliittinen peli ja muiden poliittisten liikkeiden pelko ohjaavat toimintaa sen sijaan että päätöksiä tehtäisiin omien arvojen ja ihanteiden pohjalta.”

Vapaavuoren mukaan on täysin ymmärrettävää, että monissa päiväkohtaisissa väännöissä puolueet joutuvat taktikoimaan ja pelaamaan poliittisten suhdanteiden mukaan.

”Isoissa asioissa puolueella pitäisi kuitenkin olla valtiomiesmäisyyttä, viisautta, ison kuvan hahmottamista ja kansallisen edun ymmärrystä.”

Vapaavuoren mukaan kahdella puolueella, vasemmistoliitolla ja perussuomalaisilla, on politiikassa tällä hetkellä huomattavasti omaa kokoaan suurempi vaikutus.

”Helsingin kunnallispolitiikassa näen, että vasemmistoliiton pelko ohjaa sekä Sdp:tä että vihreitä tekemään asioita, joita ne eivät muuten tekisi”, Vapaavuori sanoo.

”Ja valtakunnan politiikassa perussuomalaisten pelko ohjaa kokoomusta ja keskustaa tekemään asioita, joita ne eivät muuten tekisi.”

Perussuomalaiset on alusta lähtien tiukasti vastustanut EU:n elpymispakettia. Se on myös nostanut paketin vaalipuheissa keskeiseksi kuntavaaliteemakseen. Kannatuskyselyissä perussuomalaiset on tällä hetkellä selkeä ykkönen. Se on syönyt kannatusta sekä kokoomukselta että keskustalta.

”Poliittisen järjestelmän kannalta on huolestuttavaa, että on liikkeitä, joilla ei ole juurikaan kavereita. Mutta niitä pelätään niin paljon, että ne pääsevät ohjaamaan hyvin epäterveellä tavalla muiden puolueiden politiikkaa”, Vapaavuori sanoo.