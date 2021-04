Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ei lähde vaatimaan tarjottujen konemäärien kertomista julkisesti. Tarjouksissa on kyse on kokonaisuudesta, ei vain konemääristä, hän painottaa.

Suomen historian suurimmassa asekaupassa siirryttiin tällä viikolla loppuvaiheeseen, kun kaikki viisi kilpailevaa hävittäjävalmistajaa jätti lopulliset ja sitovat tarjouksensa Suomen uudeksi monitoimihävittäjäksi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoo olevansa tyytyväinen siitä, että kaikki tarjoajat pysyivät mukana kisassa loppuun saakka.

”Kilpailu on selvästikin kova. Kaikki haluavat tämän kisan voittaa, ja se on tietenkin ostajan kannalta hyvä asia”, hän sanoo.

Ministeri ei kommentoi toistaiseksi saatujen tarjousten sisältöä. Puolustushallinto ei ota niihin ylipäätään kantaa julkisuudessa ennen päätöksentekovaihetta.

”Sen tiedän, että tarjoukset ovat kehittyneet matkan varrella. Tarjoajia on konsultoitu myös Suomen tarpeista, ja tietysti kaikki viisi pyrkivät ne mahdollisimman hyvin huomioimaan. Uskon, että meillä on varmasti pöydässä viisi hyvää, joskin erilaista tarjousta.”

Tarjouskilpailussa mukana ovat Boeing F/A Super Hornet, Dassault Rafale, Saab Gripen, Eurofighter Typhoon ja Lockheed Martin F-35.

Yhdellä näistä korvataan käyttöikänsä päähän tulevat Suomen nykyiset Hornet-hävittäjät. Valitulla koneella on määrä lentää aina 2060-luvulle saakka.

Kyse on hyvin suuresta ratkaisusta sekä Suomen puolustuksen kannalta että rahallisesti.

Osa konevalmistajista on kertonut osia tarjoustensa sisällöstä julkisuuteen, mihin niillä on tietyissä rajoissa lupa. Puolustusministeriön ja hävittäjämyyjien välillä on kuitenkin ollut epäselvyyttä sen suhteen, voivatko myyjät paljastaa tarjottavien koneiden määrän.

”Ilmeisesti asiassa on ollut jonkinlainen väärinymmärrys”, sanoo Kaikkonen.

”On asioita, joita emme halua, että julkisuuteen kerrotaan, mutta koneiden lukumäärien kertomiselle ei ole estettä.”

Julkisuudessa on syntynyt keskustelua siitä, etteivät kaikki valmistajat anna asiasta tietoa. Vain Saab ja Boeing olivat kertoneet määrän perjantaina päivällä.

Kaikkonen ei ota kantaa siihen, olisiko määrät hyvä kertoa avoimesti. Hän painottaa, että hankinnassa on kyse itse koneita laajemmasta kokonaisuudesta, jonka suorituskyky arvioidaan.

”Kunnioitamme myyjien mahdollisuutta kertoa tai olla kertomatta konemääriä. Ymmärrän, että lukumäärät kiinnostavat, mutta konemäärä on vain yksi osa tarjousta”, hän toteaa.

Ministeri uskoo, kuten tähänkin saakka, että Suomen hävittäjämäärä tulee pysymään suurin piirtein samassa mittaluokassa kuin nykyisin. Suomella on 64 Hornet-hävittäjää.

Lue lisää: Hävittäjäkauppa sai oudon käänteen – Kolme asekauppiasta salailee tarjouksensa tietoja, mikä luo varjon HX-hankkeen päälle, kirjoittaa HS:n toimittaja Jarmo Huhtanen.

Lopullinen päätös hankittavista hävittäjistä on määrä tehdä tämän vuoden marras–joulukuussa.

Tarjouksia arvioidaan ensin tarkasti, minkä aikana prosessista ei kerrota julkisuuteen. Arvioitavia osa-alueita on neljä: sotilaallinen suorituskyky, kustannukset, huoltovarmuus ja teollinen yhteistyö.

Sotilaallinen suorituskyky pisteytetään, muut alueet ovat joko hyväksyttyjä tai hylättyjä asetettujen kriteerien mukaan. Joku ehdokas voi toisin sanoen pudota pois kisasta prosessin aikana ennen lopullista suorituskykyarviointia.

Käytännössä lopullinen pisteytys tehdään eräänlaisella sotapelillä. Sen kautta arvioidaan, miten puolustus toimisi kullakin koneella ja sen järjestelmillä Suomen toimintaympäristössä. Puolustusvoimien on määrä esittää suorituskykyarvioinnin voittajaa Suomen uudeksi hävittäjäksi.

Kaikkosen tehtäväksi jää esitellä hävittäjähankinta hallitukselle Puolustusvoimien esityksen jälkeen. Tässä vaiheessa tehdään vielä turvallisuuspoliittista harkintaa koneen valinnasta.

Kaikkosesta tärkeä turvallisuuspoliittinen harkinta on tehty jo mukana olevia konetyyppejä valittaessa. Hän painottaa, että kaikkien kisassa mukana olevien koneiden taustalla olevat maat ovat Suomen keskeisiä puolustusyhteistyökumppaneita. Mukana on ruotsalainen, ranskalainen, yleiseurooppalainen brittivetoinen ja kaksi yhdysvaltalaista konetta.

”Turvallisuuspoliittisia aspekteja voidaan tarkastella vielä loppusuoralla, mutta sanoisin, että tärkein turvallisuuspoliittinen harkinta on tehty jo hankkeen alkuvaiheessa.”

Hävittäjäkauppojen hintakatoksi on asetettu 10 miljardia euroa, josta runsaat yhdeksän miljardia kuluu itse hankintaan ja loput koneiden käyttöönottoon Suomessa.

Tämän päälle kustannuksia tulee koneiden käyttämisestä, eli niin sanotuista elinkaarikustannuksista. Tämä summa maksetaan puolustusbudjetista, ja sen katoksi on asetettu kymmenen prosenttia vuotuisista menoista, eli noin 250 miljoonaa euroa.

Lisäksi hintaa kasvattavat erilliset elinkaaripäivitykset ja mahdollisesti niin sanotut indeksikorotukset ja valuuttakurssien muutokset, mikäli ostettava kone olisi toisessa valuutassa. Kaikkonen arvioi, että kymmenen miljardin euron hankinnan päälle tulee vähintään toinen samanlainen potti tai enemmän.

”Lopullinen vastaus voidaan antaa vasta kolmenkymmenen vuoden kuluttua.”

Mittakaava koko kaupalla on joka tapauksessa aivan toista kuin ne parit sadat miljoonat joista hallitus vastikään riiteli kehysriihessä koronakriisin heikennettyä julkisen talouden tilannetta. Kaikkonen sanoo, ettei hävittäjähankintojen lykkääminen tai muulla tavoin uudelleenarviointi ole enää ollut hallituksen keskusteluissa.

”Meillä ei ole varaa jättää puolustustamme hoitamatta. On selvää, että Suomi tarvitsee toimivat ja nykyaikaiset puolustusvoimat.”

Koneiden valinnassa käyttökustannuksiin kiinnitetään huomiota, mutta kustannukset eivät ole varsinainen ratkaiseva tekijä, mikäli tarjoukset mahtuvat annettuihin rajoihin, Kaikkonen sanoo.

”Sen jälkeen painotus on suorituskykyvertailussa. Se on tärkein kriteeri esityksessä, jonka puolustusvoimat valmistelee ehdotuksekseen.”

