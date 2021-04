Hallituksen päämäärä on tehdä Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti nykyistä kestävämpi yhteiskunta. Sen suoriutumista arvioidaan kuitenkin ylivoimaisesti eniten talouden perusteella.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen päämäärä on tehdä Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti nykyistä kestävämpi yhteiskunta.

Tämä lukee Antti Rinteen (sd) pääministeriaikana hyväksytyssä hallitusohjelmassa, jonka Marin peri edeltäjältään.

Hallituksen piti määritellä huhtikuun puoliväliriihessä, mitä kolmen päämäärän hallitusohjelmasta on mahdollista vielä toteuttaa ja millaisilla taloudellisilla reunaehdoilla.

Yleensä kevään riihet ovat aika maltillisia parin päivän neuvotteluja eri ministeriöiden välillä. Tällä kertaa kansakunta sai seurata ihmeissään, kun riihi kuumeni yli viikon mittaiseksi ja keskusta ajoi hallituksen kuilun partaalle.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) ja pääministeri Sanna Marin (sd) puhuivat tiedotustilaisuudessa Kesärannassa keskiviikkona sen jälkeen, kun hallitus oli päässyt sopuun ja kriisi oli väistynyt.­

Kiistaa käytiin lopulta juuri noiden hallituksen kolmen päämäärän ympärillä, vaikka näytti siltä, että puhe oli vain taloudesta.

Kehysriihessä tuli riitaa, kun keskusta ja Rkp korostivat taloudellista, vihreät ekologisista ja vasemmistopuolueet sosiaalista kestävyyttä. Niitä puolueiden oman arvopohjansa perusteella pitääkin korostaa.

Hallituksen aika on mennyt koronakriisin hoitoon. Velkaa on otettu hyvässä yhteishengessä miljarditolkulla, tosin vähemmän kuin monessa muussa maassa.

Kannatusalhossa oirehtiva keskusta on halunnut profiloitua hallituksen kamreerina. Nyt puolue huolestui, että jos se ei tee mitään, sitä pilkataan entistä enemmän vihervasemmiston apupuolueeksi.

Hallituskauden aikana ympäri maailmaa ovat vahvistuneet teoriat, joiden mukaan valtion velka ei olekaan kovin vakava asia.

Onhan meillä keskuspankit, jotka voivat painaa rahaa, jotta talouden rattaat pyörivät eikä poliitikkojen tarvitse leikata lupaamistaan tulonsiirroista.

Koronavuoden aikana hallitus näytti päätyneen vasemmistopuolueiden johdolla siihen, että sosiaalisten ja ekologisten arvojen takia taloudellisen kestävyyden päämäärän pitää joustaa.

Riiheen mennessä oli käynyt selväksi, että hallituskauden aikana valtion kontolle oli tullut vielä kaksi vuotta sitten osittain tuntemattomia menoja muun muassa Veikkauksen tulojen romahduksen, EU-maksujen nousun ja sote-menojen takia.

Kyse oli kärjistäen siitä, että näiden hallituksen menosuunnitelmiin aikaisemmin kirjaamattomien menojen takia olisi pitänyt leikata esimerkiksi ihmisten saamia tukia tai vähentää vaikkapa luonnonsuojelurahoja.

Sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset päämäärät olivat ristiriidassa.

Suomen politiikan yksi keskeinen ohjenuora on hallituksien alkutaipaleella itselleen määrittelemä menokehys.

Ihmisten jo saamista palveluista tai tulonsiirroista leikkaaminen on ymmärrettävästi vaikeaa, joten poliitikot mieluusti ratkaisevat ongelmat rahalla ja uudella velanotolla.

Tämän takia poliitikot ovat päättäneet asettaa itselleen lukoksi menokehyksen. Käytännössä se tarkoittaa, että uusia menoja voi tehdä, jos leikkaa muualta.

Nyt menokehykset olivat ylittymässä kahtena seuraavana vuonna yhteensä lähes 1,8 miljardilla eurolla.

Alkoi talouden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden välinen taistelu. Keskustan operaatiolla menokehyksen ylitystä leikattiin 350 miljoonalla eurolla.

Mikä päämäärä ja puolue voitti?

Riippuu siitä, keneltä kysyy.

Yrityselämää lähellä olevat tahot sanovat, että talous hävisi, koska valtion menoja ei vähennetty, yrityksiä ei tuettu riittävästi ja työttömyysturvaa ei leikattu.

Palkansaajien edunvalvojien ja monien kansalaisjärjestöjen mielestä sosiaalinen kestävyys voitti, koska valtion menoja ei vähennetty eikä työttömyysturvaa leikattu.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) hallituksen tiedotustilaisuudessa.­

Mediassa on korostunut lähes yksinomaan se, että talous hävisi.

Osittain tämä johtuu siitä, että talous on ylipäätään määritellyt poliittista keskustelua 1990-luvun alun lamasta lähtien. Nykyään totuus kysytään ekonomisteilta, kun vielä 1960–1970-luvuilla agendan määrittelivät sosiologit ja yhteiskuntatieteilijät.

Talouskeskeisyys johtuu paljolti siitä, että Suomi vanhenee ja rahat julkisiin tulonsiirtoihin syntyvät yhä harvempien työllä samalla kun hoitomenot kasvavat.

Talous on siis vahvasti sidoksissa tulevien sukupolvien sosiaaliseen tasa-arvoon kuten myös ekologisuuteen. Talous on väline, mutta jos se on heikko, myös muut päämäärät helposti kärsivät.

Jos Suomi ajautuu nykyisten toimien takia velkaisena kurjaan kuntoon, seuraavien sukupolvien on vaikeampi pitää yllä nykyisen kaltaisia koulutus- tai terveysjärjestelemiä.

Kiistaa hallituspuolueiden välillä on siitä, millä keinoin nykyistä parempi sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys lopulta toteutetaan.

Tämä tiivistyy ennen kaikkea keskusteluun siitä, pitääkö tehdä kovia vai pehmeitä työllisyystoimia.

Hallitus julkaisi kriisipäiviensä lopputuloksen torstaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd, edessä) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) saapuivat torstai-iltana hallituksen tiedotustilaisuuteen, jossa kerrottiin kehysriihen lopputuloksesta.­

Kirjauksien perusteella ekologisella kestävyydellä menee paremmin kuin osattiin kuvitella. Se on siis voittaja.

Hiilineutraaliuteen vielä tarvittavien ilmastopäätösten määrää kuvaava päätös- ja toimenpidekuilu on kaventunut 11 miljoonaan tonniin, kun arvio oli vielä vähän yli vuosi sitten 19 miljoonaa tonnia.

Sosiaalisen tasa-arvon plussia ja miinuksia on suunnitelmasta hieman vaikea hahmottaa, koska ne muodostuvat pienistä puroista.

Taloudellinen kestävyys hävisi ainakin siinä mielessä, ettei hallitus pysynyt menokehyksessään. Tämä tapa voi levitä seuraaviin hallituksiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kehysriihen lopputuloksesta kertovassa tiedotustilaisuudessa torstai-iltana.­

Politiikan journalismissa asioita tarkastellaan usein peliteorioiden näkökulmasta. Keskeisintä ei ole niinkään, mitä hallitus päättää, vaan mikä puolue tai kuka poliitikko voitti tai hävisi.

Tämän kummallisen episodin poliittiset voittajat voi kunnolla mitata vasta kuntavaaleissa tai pikemminkin seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Lopulta voittajina voi pitää kaikkia hallituspuolueita, koska jokaisella on hallitusohjelmassa asioita, joita ne haluavat edistää. Eivät ne muuten olisi jatkaneet.

Voittaja lienee ainakin lyhyellä aikavälillä myös Suomi: koronapandemian aikana on ehkä parempi, ettei maassa ole myös monen kuukauden mittaista poliittista kriisiä, jonka aikana päätöksiä on vaikea tehdä.

Selvin voittaja on Sdp ja pääministeri Sanna Marin. Sdp on 20 vuoteen ensimmäistä kertaa pääministeripuolue ja kolmen päämäärän hallitusohjelma on ennen kaikkea Sdp:n johdolla tehty rakennelma.

Hallituksen kaatuminen olisi ollut hirveä epäonnistuminen.