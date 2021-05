Puheenjohtajat pitivät jo toista kertaa vappupuheensa poikkeuksellisissa oloissa.

Jo toisesta peräkkäisestä poikkeuksellisesta vapusta huolimatta puolueiden puheenjohtajat pitävät tänäkin vuonna perinteisiä vappupuheitaan.

Puheita hallitsevia aiheita tällä hetkellä ovat koronaepidemia, hallituksen yli viikon kestänyt puoliväliriihi ja työllisyystoimet.

HS kerää tärkeimmät asiat puolueiden vappupuheista. Ensimmäisenä puheensa piti jo eilen keskustan Annika Saarikko. Pääministeri Sanna Marin (sd) pitää vappupuheensa kahdelta iltapäivällä.

Annika Saarikko, keskusta

Saarikko nosti esille politiikassa yleistyneen ehdottomuuden ja korosti kompromissien ja yhteistyön merkitystä Suomen kestävälle tulevaisuudelle.

”Olen valmis ajamaan keskustalle tärkeitä asioita tarvittaessa päätyyn asti. Aina pitää kuitenkin pystyä sopimaan. Yksipuolisella ehdottomuudella, jota politiikassa on nykyään paljon, ei ratkaista yhteisiä ongelmia”, sanoi Saarikko.

Työmarkkinajärjestöt eivät Saarikon mukaan ole kyenneet sopimaan työelämäuudistuksista kunnes koronapandemia pakotti kriisipaketin hyväksymiseen.

”Työttömyysturvan uudistamista kannustavammaksi on yritetty eri vaalikausina ja erilaisilla hallituspohjilla sekä työmarkkinapöydissä. Aina on ollut eri syitä, miksi uudistukset eivät ole edenneet.”

Kriisipaketti ei ole ainoa pandemian mukaan tuoma uudistus työelämään. Saarikko peräänkuuluttaa etätyön vaikutusten huomioimista työlainsäädännössä ja työhyvinvoinnissa.

”Suurin työelämäuudistus tällä vaalikaudella on tapahtunut hallituksesta ja työmarkkinajärjestöistä riippumatta. Se on etätyö ja monipaikkainen työ”, hän sanoi.

Saarikko tarjosi paikallista sopimista työelämän käytäntöjen kehittäjäksi, mutta painotti tasapainon löytämistä ja selkeitä pelisääntöjä sopimiseen.

”Onnistuessaan paikallinen sopimustoiminta tarjoaa yritysten tarvitseman joustavuuden ja työntekijöiden haluaman turvan siten, että työllisyys ja kilpailukyky vahvistuvat.”

Jussi Halla-aho, perussuomalaiset

Halla-aho kritisoi vappupuheessaan hallituksen päätöksiä, erityisesti kuntavaalien siirtämistä. Hän myös otti kantaa EU:n elpymispakettiin ja arvosteli kokoomuksen päätöstä äänestää paketin eduskuntakäsittelyssä tyhjää.

”Perustuslakivaliokunta linjasi tällä viikolla, että päätökseen vaaditaan 2/3 enemmistö. Tämä on aivan oikea ratkaisu. Elpymispaketti luo mallin pysyville ja toistuville yhteisvastuuoperaatioille, toisin kuin Suomessa uskotellaan. Se sitoo nykyiset ja tulevat suomalaiset rahoittamaan Etelä-Euroopan maiden heikkoa taloudenpitoa. Suomalaiset maksavat yhä korkeampia veroja, jotta italialaiset voivat alentaa omiaan”, sanoi Halla-aho.

"Jotta suomalaisten nylkeminen voitaisiin lopettaa, pitäisi pystyä karsimaan julkisia menoja. Pitäisi panna asioita tärkeysjärjestykseen. Pitäisi lopettaa punavihreiden lempihomma eli rahan lapioiminen ulkomaille ja ulkomaalaisille”, hän myös totesi.

Myös Halla-aho otti vappupuheessaan esiin työllisyyden ja yritystoiminnan.

”Suomi ei lähde nousuun, ellei Suomesta tehdä nykyistä parempaa paikkaa suurille yrityksille, pienille yrityksille ja palkansaajille. Kun yrittämisen ja työn edellytykset ovat kunnossa, syntyy myös jaettavaa. Vähemmän veroja, vähemmän ja paremmin kohdennettuja julkisia menoja”, hän sanoi.

Esimerkiksi hän nosti Kaipolan paperitehtaan ja Veitsiluodon tehtaan sulkemisen.

”Me elämme globaalissa taloudessa, ja investoinnit tehdään sinne, missä ne ovat kannattavia. Jämsä ja Kemi tarvitsevat tietysti valtiovallan tukea selvitäkseen suuren työnantajan katoamisesta, mutta ei kannattamattomia tehtaita voi pitää käynnissä pumppaamalla niihin valtion rahaa.”

Maria Ohisalo, vihreät

Ohisalo puhui vappupuheensa koronakriisistä ja siitä Suomesta, joka kriisin jäljiltä voitaisiin jälleenrakentaa.

”Sehän voi myös olla Suomi, jossa heikoimmista, pienistä ja luonnosta pidetään huolta. Suomi, jossa bussit ja lähijunat kulkevat, opettajilla on aikaa tukea lapsia ja kaikilla on varaa vaalia mielenterveyttään. Suomi, jossa ilmastokriisiä ja luontokatoa torjutaan ja koulutukseen panostetaan”, pohti Ohisalo.

Erityisesti hän nosti esille panostukset mielenterveyteen ja ilmastoon.

”Minusta tuntuu, että se, miten me ajattelemme ihmisten jaksamista ja miten suhtaudumme mielenterveyden ongelmiin on tämän kaiken keskellä muuttunut. Eihän murtuneen jalankaan kanssa joudu nilkuttamaan kuukausitolkulla. Yhtä lailla mielenterveyden ongelmiinkin pitäisi saada apua heti silloin, kun tarve on suurin.”

Ohisalon mukaan koronapandemia on hyvä esimerkki siitä, miten hauras globaali maailmamme on.

”Me ollaan ajettu luonto liian ahtaalle, ja kuviteltu että me olisimme sen ulkopuolella”, sanoi Ohisalo.

Ohisalo lupaa hallituksen jatkavan niin suuria kuin pieniä ilmastotekoja.

Li Andersson, vasemmistoliitto

Andersson esitti puheessaan ilonsa siitä, että vaikeasta puoliväliriihestä huolimatta hallitus pääsi lopulta ratkaisuun.

”Ensinnäkin voimme olla erittäin kiitollisia ja iloisia siitä, että tässä maassa on edelleen toimiva hallitus. Eikä mikä tahansa, vaan reiluun siirtymään sitoutunut punavihreä kansanrintamahallitus, joka on sitoutunut sosiaalisesti oikeudenmukaiseen ja inhimillisesti kestävään, vastuulliseen tulevaisuuden politiikkaan”, sanoi Andersson.

Anderssonin mukaan juuri nyt on tärkeää, että Suomessa on toimiva hallitus, sillä koronaepidemia ei ole vielä ohi. Anderssonin mukaan hoiva-, oppimis- ja hyvinvointivelkaa tulee purkaa mahdollisimman nopeasti eikä oikeistolainen talouspolitiikka ole oikea ratkaisu siihen.

”Miljardiluokan leikkaukset keskellä terveyskriisiä eivät ole vastuullista talouspolitiikkaa, vaan vaikeuttaisivat sosiaalisten seurausten korjaamista ja uhkaisivat hyvin alkanutta talouden palautumista ja elpymistä”, hän sanoi.

”Vastuullisuutta on olla vetämättä hätäjarrusta herkässä tilanteessa.”

Andersson myös nosti esiin vasemmistoliiton vaatimuksen vähimmäispalkasta. Hänen mukaansa tarve lakisääteiseen vähimmäispalkkaan on kasvanut Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden ilmoitettua, etteivät ne enää aio solmia valtakunnallisia työehtosopimuksia.

”Meidän on jo tällä hallituskaudella siirrettävä keskeisimmät työehtosopimuksiin sisältyvät työntekijöiden asemaa koskevat linjaukset lainsäädäntöön.”