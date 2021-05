Puolueiden ja valitsijayhdistysten on jätettävä ehdokaslistansa tiistaina kello 16:een mennessä.

Puolueet ovat saaneet lisää ehdokkaita listoilleen kuntavaalien lykkääntymisen takia. Tiistain iltapäivän tietojen mukaan sekä perussuomalaisten, kokoomuksen että keskustan ehdokasmäärät ovat nousseet maaliskuusta noin 300:lla.

Tiedot tarkentuvat vielä tiistaina illalla. Puolueiden ja valitsijayhdistysten on jätettävä ehdokaslistansa kuntien keskusvaalilautakunnille kello 16 mennessä.

Ehdokasasettelu ja ehdokkaiden vaalinumerot vahvistetaan perjantaina 14. toukokuuta. Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa 26. toukokuuta ja päättyy 8. kesäkuuta, varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta.

Eniten ehdokkaita on edelleen keskustalla, jolla iltapäivän tietojen mukaan on koossa noin 6 820 ehdokasta. Se on 600 ehdokasta vähemmän kuin neljä vuotta sitten, mutta puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen on silti tyytyväinen. Vaalien lykkäys toi aikaa kerätä noin 300 ehdokasta lisää.

Keskusta asetti viimekertaisen ehdokasmäärän tavoitteeksi kaikkiin kuntiin.

”Olemme yli 90-prosenttisesti viimekertaisessa ehdokasmäärässä, ja olen siihen tyytyväinen. Keskeisissä maakuntakeskuksissa kuten Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa on täydet listat. Ehdokasmäärissä päästiin eteenpäin esimerkiksi Vantaalla, ja monin paikoin meidän kannatusalueillamme on isoja hyppäyksiä eteenpäin”, Pirkkalainen sanoo.

Kokoomuksella oli iltapäivän tietojen mukaan yli 5 900 ehdokasta, mikä ylittää viimekertaisen kuntavaalien ehdokasmäärän.

Perussuomalaisilla on puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan tiedossa myös noin 5 900 ehdokasta. Se on merkittävä parannus viime kuntavaaleista, jolloin puolueen ehdokasmäärä jäi noin 3 800 ehdokkaaseen.

Sekä kokoomus että perussuomalaiset hankkivat noin 300 ehdokasta lisää viime viikkoina.

”Olemme tosi monta vaalia tulleet alaspäin, kuten kaikki isot vanhat puolueet, ja nyt saatiin suunta käännettyä. Se on iso juttu henkisesti”, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoo.

Hänen mukaansa taustalla on kova järjestötyö ja tyytymättömyys hallituksen politiikkaan.

”Jokaisesta ehdokkaasta saa olla tosi iloinen. Vaatii paljon ihmiseltä laittaa itsensä alttiiksi vaalityölle”, Kokko sanoo.

Kokon mukaan ehdokashankinta meni erityisen hyvin Uudellamaalla, jossa kokoomuksella on nyt koossa yli tuhat ehdokasta.

Sdp oli jo ennen kuntavaalien lykkääntymistä jäänyt ehdokasmäärässä jälkeen muista suurista puolueista. Puoluesihteeri Antton Rönnholm arvioi alustavasti, että ehdokkaita olisi nyt koossa noin 5 600.

Sdp:n tavoitteena oli 6 000 ehdokasta, mikä jäi saavuttamatta. Rönnholmin mukaan ehdokasasettelussa näkyi sukupolvenvaihdoksen henkeä ja sellaista ajattelua, että kun Sdp:llä on nyt hyvä gallupkannatus, voivat nuoremmatkin alkaa ottaa vastuuta.

Suurinta ehdokasmäärän lasku oli niissä kunnissa, joissa väki on muutenkin vähentynyt.

Vasemmistoliiton ehdokasmäärä laskee hieman edellisvaaleihin verrattuna, sanoo puoluesihteeri Mikko Koikkalainen STT:lle. Hänen mukaansa ehdokkaita on nyt noin 3 000, kun heitä viimeksi oli reilut 3 200. Vaalien lykkääntymisen jälkeen uusia ehdokkaita saatiin kerättyä noin 200 lisää.

Vihreiden ehdokasmäärä tullee olemaan noin 2 800, kun viime kuntavaaleissa ehdokkaita oli tasan 2 600. Vihreät asettavat näissä vaaleissa ehdokaslistan yli 200 kuntaan eli useampaan kuin viime vaaleissa. Kokonaan uusia kuntia vihreille ehdokkaille ovat esimerkiksi Evijärvi, Virrat ja Posio, vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kertoo.

Rkp:n ehdokasmäärä on noin 1 380 ja suurempi kuin viime aikojen kuntavaaleissa on ollut. Viimeksi puolueella oli reilut 1 320 ehdokasta.

Kristillisdemokraateilla on ehdokkaita nyt noin 1 930, hieman vähemmän kuin viimeksi. Liike Nytillä ehdokkaita oli iltapäivän tietojen mukaan noin 500.

Listoilta on uusien ehdokkaiden vastapainoksi tullut myös peruutuksia.

Esimerkiksi kokoomuksen kuntavaaliehdokas, entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola perui ehdokkuutensa Helsingissä tiistaina ja ilmoitti syyksi tyytymättömyytensä kokoomuksen toimintaan EU:n elvytyspakettikäsittelyssä eduskunnassa. Kokoomus aikoo äänestää tyhjää, mikä elvytyspakettia vastustavan Korholan mukaan varmistaa paketin läpimenon Suomessa.

Kokoomuksen lista Helsingissä ei jää vajaaksi, vaan Korholan paikka täytetään jonotuslistalta.