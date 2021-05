OKM:n mutkistunut virkanimitys päätökseen – Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen on uusi ylijohtaja

Virkaa havitteli myös pääministeri Sanna Marinin (sd) entinen valtiosihteeri Mikko Koskinen.

Mutkistunut virkanimitys opetus- ja kulttuuriministeriössä sai sinetin torstaina, kun valtioneuvosto päätti nimittää uudeksi ylijohtajaksi Arenen toiminnanjohtajan Petri Lempisen, 56.

Arene on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto. Aiemmin Lempinen on toiminut koulutuksen asiantuntijana myös Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amkessa ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ssa. Koulutukseltaan Lempinen on filosofian tohtori.

Yhteensä 39 viran hakijan joukossa oli myös pääministeri Sanna Marinin (sd) entinen valtiosihteeri Mikko Koskinen (sd).

Kyseinen ylijohtaja on päällikkö lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osastolla, jonka toimialaan kuuluvat myös esimerkiksi oppisopimuskoulutus ja kielitutkinnot.

Virka pantiin alkuvuodesta uuteen hakuun, kun ensimmäisellä kierroksella viran nykyinen haltija, ylijohtaja Mika Tammilehto veti hakemuksensa pois. Tarpeeksi vahvoja hakijoita ei ilmaantunut, kun hänen ennakoitiin jatkavan.

Tammilehto sanoi HS:n haastattelussa, ettei hänen lähtöönsä liity dramatiikkaa.

”Minulla on nyt 20 vuotta virkauraa ministeriössä. Työ on ollut mielenkiintoista ja haastavaa, mutta sitä on hankala sovittaa perhe-elämään. Varsinkin koronavuosi vaati tosi paljon”, Tammilehto sanoi tammikuussa.

Uudessa haussa virka oli helmikuun alkuun.

Kaikkiaan ylijohtajan viran hakijoita kertyi tuolloin 39, kun mukaan lasketaan ensimmäisen kierroksen hakijat, joita oli 15.